"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды - 19.02.2024 Украина.ру
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"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды
"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды - 19.02.2024 Украина.ру
"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды
Бывший российский адвокат Илья Новиков*, вступивший в ВСУ, подписывает снаряды, которые украинская армия сбрасывает на мирных жителей России, написала 19 февраля телеведущая Тина Канделаки в своём телеграм-канале
2024-02-19T14:17
2024-02-19T14:18
новости
россия
украина
донецк
адвокат
снаряды
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"Кукушка у него поехала давно, но сейчас это сумасшествие достигло своего апогея. Любовь он теперь проявляет, подписывая снаряды, которые потом летят на головы мирных жителей Донецка. Что ж, повторюсь, «награда» найдет своих победителей, где-то уже подогревают котел", - написала Тина Канделаки.Телеведущая прикрепила снимок экрана из соцсетей Новикова*."А я ожидала, у него давно фляга свистит", "Сумасшедший бандеровец, который стал как бешеная собака", "Он просто не понимает, наверное, что всё всегда возвращается", "Вот же шизоид, лечить таких надо", - написали пользователи Сети в комментариях. В октябре ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*.Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции покинул территорию России, добровольно вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвовал в боевых действиях, занимается пропагандистской работой.Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ
https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html
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новости, россия, украина, донецк, адвокат, снаряды
Новости, Россия, Украина, Донецк, адвокат, снаряды

"Уже подогревают котел": сбежавший Илья Новиков* подписывает украинские снаряды

14:17 19.02.2024 (обновлено: 14:18 19.02.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Бывший российский адвокат Илья Новиков*, вступивший в ВСУ, подписывает снаряды, которые украинская армия сбрасывает на мирных жителей России, написала 19 февраля телеведущая Тина Канделаки в своём телеграм-канале
"Кукушка у него поехала давно, но сейчас это сумасшествие достигло своего апогея. Любовь он теперь проявляет, подписывая снаряды, которые потом летят на головы мирных жителей Донецка. Что ж, повторюсь, «награда» найдет своих победителей, где-то уже подогревают котел", - написала Тина Канделаки.
Телеведущая прикрепила снимок экрана из соцсетей Новикова*.
© Тина Канделаки / Telegram
© Тина Канделаки / Telegram
"А я ожидала, у него давно фляга свистит", "Сумасшедший бандеровец, который стал как бешеная собака", "Он просто не понимает, наверное, что всё всегда возвращается", "Вот же шизоид, лечить таких надо", - написали пользователи Сети в комментариях.
В октябре ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*.
Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции покинул территорию России, добровольно вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвовал в боевых действиях, занимается пропагандистской работой.
Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.
В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ
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Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
 
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