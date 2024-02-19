https://ukraina.ru/20240219/1053384519.html

Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg

Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg - 19.02.2024 Украина.ру

Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg

Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

2024-02-19T07:47

2024-02-19T07:47

2024-02-19T07:47

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"Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования", - говорится в материале.В Североатлантическом альянсе растут сомнения в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО.При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус уточнил, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет".Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, однако она много раз подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.Недавно президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что в этом нет никакого смысла.Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ukraina.ru/20240219/1053375549.html

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нато, россия, сша, зарубежье, новости