Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg - 19.02.2024 Украина.ру
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Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg
Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg - 19.02.2024 Украина.ру
Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg
Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
2024-02-19T07:47
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"Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования", - говорится в материале.В Североатлантическом альянсе растут сомнения в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО.При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус уточнил, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет".Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, однако она много раз подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.Недавно президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что в этом нет никакого смысла.Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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НАТО, Россия, США, Зарубежье, Новости

Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg

07:47 19.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
"Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования", - говорится в материале.
В Североатлантическом альянсе растут сомнения в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.
Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО.
"По словам одного чиновника... в этом году в Мюнхене преобладали настроения неопределенности", - указывает издание.
При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус уточнил, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет".
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, однако она много раз подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.
Недавно президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что в этом нет никакого смысла.
Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
05:43
Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянностиКакова вероятность того, что конфликт на Украине перерастет в прямое столкновение России с НАТО? Европейские политики и чиновники высокого ранга прямо говорят о том, что надо готовиться к войне с РФ. А украинские эксперты строят прогнозы, чем это может закончиться.
 
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