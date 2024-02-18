https://ukraina.ru/20240218/1053368936.html

Бердянск после провала "контрнаступа": те, кто хотел помогать СБУ и ГУР, уже смирились с Россией

Бердянск после провала "контрнаступа": те, кто хотел помогать СБУ и ГУР, уже смирились с Россией - 18.02.2024 Украина.ру

Бердянск после провала "контрнаступа": те, кто хотел помогать СБУ и ГУР, уже смирились с Россией

Город спустя два года после начала СВО внешне никак не изменился. Разве что появилось много российских триколоров на флагштоках и зданиях, а также портретов Путина и цитат из него на бордах под стеклом

2024-02-18T07:27

2024-02-18T07:27

2024-02-18T07:30

эксклюзив

бердянск

сво

спецоперация

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Цитаты касаются семьи и семейных ценностей. Еще один борд призывал граждан активно регистрироваться на Госуслугах. Что отрадно в интернет-адресе странички присутствует слово Novorossiya.Надписи везде на русском. Правда две вывески на украинском в центре города я нашел. Первая была на столовой – "Козацька хата"(гастрономический репертуар понятный: борщ, вареники и так далее) , вторая - на украинском сетевой ларьке – "Смачно та швидко" ("Вкусно и быстро"), который предлагал гамбургеры (как в макдональдсах), хот-доги (баварский, баварский с сыром, молочный, панский, европейский…), чай в пакетиках различных модификаций в бумажных стаканчиках и так далее – ничего особенного.Все магазины, кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, рекламные бюро работают как и в 2022 году. Народу на улицах, несмотря на холодную погоду и сильный пронизывающий ветер вдоль моря, полно. Очень много молодежи. Значит, никто никуда не уехал. Видимо, и не собирается. Всех всё устраивает. Не устраивало бы - уехали. Никто никого в Бердянске насильно не держит.В центре до сих пор стоит новогодняя ёлка. Почему ее до сих пор не убрали – не понятно. Никто на этот вопрос ответить не может.Бердянск мирно перешел под власть России. Военных действий тут не было. Артиллерийских обстрелов нет – до фронта далеко. Хаймарсы не достают. Разве что в порт прилетали британские Storm Shadows. Били в порт и по военному аэродрому. Если ВСУ и пытаются нанести удары по городу, то используют для этого беспилотники, но они, как правило, сбиваются. Правда, уже над городом.Разговорились с Феликсом, местным спецслужбистом, об украинском террористическом подполье.Спрашиваю: есть ли оно еще? Если да, то тяжело ли его выявлять и обезвредить? Феликс в ответ только смеется и машет рукой:"Трудные времена позади. Сейчас уже даже скучно стало – не знаешь, чем себя занять. А вот в 2022 году было очень непросто: через день то диверсанта взяли, то друга чуть не подорвали, то схрон обнаружили, то допрос на допросе, где разного рода заукраинцам и прочим ждунам конкретно объясняли, что так вести, как они себя ведут, нельзя. Никто с ними нянчиться не будет. Тяжело было на референдуме 2022 года – то гранату в избирательный участок кинут, то попытаются поджечь, то членам избирательных комиссий угрожают.Вот, представьте себе, в 7 утра в избирательный участок бросили гранату, ты пойдешь туда голосовать? Нет.Уже на выборах 2023 года, в общем-то, проблем не было, а сейчас на выборах президента всё будет нормально. Почему? Да потому что уже им самоочевидно – Россия в Бердянске и Запорожской области навсегда, а жить с этим надо. Вот они и перестраиваются: получают российские паспорта и интегрируются в общероссийскую жизнь. Жить ведь им как-то надо. Надо холодильник чем-то заполнять. Надо идти работать, а не Украину ждать. Так что даже тот, кто хотел бы помочь украинским спецслужбам в 2022 году, в 2024 году уже этого не хочет. На диверсию или что-то из этого рода он уже не пойдет. Так что уже все нормально с безопасностью. На выборы пойдут. Понятно, что большинство в Бердянске получит Путин".В городе работают супермаркеты. Всё есть. Но, увы, высокие цены. Феликс говорит, что высокие цены на продукты – одна из серьезных проблем Бердянска. Этому есть, прежде всего, две причины. Первая, высокие зарплаты у российских военных, которые могут позволить себе всё. Второе, российские сетевые магазины в город так и не зашли – боятся санкций. В итоге продукты завозятся магазинами самостоятельно или при помощи посредников - все это влияет на цену в пользу ее повышения; нет конкуренции; у сетевых супермаркетов есть скидки и акции, чего нет у местных.Тридцатилетняя местная жительница по имени Аня тоже жалуется на цены. Она учительница географии. При Украине получала в пересчете на рубли 30 тысяч, сейчас 45 тысяч. Говорит, что по сравнению с украинскими временами цены взлетели где-то в полтора раза:"Вот иду из магазина. Читаю вам ценник того, что купила. Индюшатина – 790 руб. за 1кг; хлеб (800 г) – 94 руб., Ягодный сок (2 л) – 154 руб., сыр (500 г) – 300 руб., яйца (10 шт.) – 160 руб., яблоки рэд – 110 руб. за 1 кг, сливочное масло (180 г) – 174 руб.. С этим надо что-то делать".Местный таксист Григорий, которому уже за шестьдесят, сориентировал меня по ценам на бензин:"95 – 59,80 руб., 92 – 54,80 руб., дизель – 65,70 руб., сжиженный газ – 30,80 руб. Так и живем".Проблем с работой в городе нет. Наоборот, наблюдается нехватка кадров. Например, среди педагогов и медицинских работников."Сейчас нехватка педагогов не стоит так остро, как это было в 2022 или в 2023 годах. Но все же она есть. В нашей школе должны работать 30 педагогов, а работают только 25. Пять вакансий не заняты.В 2022 году многие мои коллеги были запуганы. Вообще учителя была самой запуганной тогда категорией граждан Бердянска: нам писали, угрожали уголовными преследованиями и физической расправой, если будем работать при "оккупантах". Вот многие и испугались.Правда, были и те, кто отказался выходить на работу по идейным соображениям – они были за Украину. Кто-то из них уехал на Украину. Помню, мы педагоги, тогда друг другу пересылали список вакансий, чтоб найти нужных для школы педагогов. Парадокс в том, что в Бердянске есть государственный педагогический университет. ВУЗ есть – кадров мало.После провала "контрнаступа" многие учителя поняли, что Украина уже не вернется, и перестали бояться. Ждуны просто смирились с тем, что Россия в Бердянске навсегда и стали потихоньку перестраиваться. Проблема с учительскими кадрами еще есть, но уже стоит не так остро", - рассказывает изданию Украина.ру учительница географии Аня, которая сориентировала нас по ценам в Бердянске.Есть нехватка кадров и среди медицинских работников. Она, правда, была еще и при Украине. Местный предприниматель по имени Вадим, который специализируется на поставках в город лекарственных препаратов, говорит, что нужное медицинское оборудование в Бердянске есть, а вот некоторых специалистов нет."Среди врачей было много тех, кто был и за майдан, и за Украину. Они в основном и уехали. И сейчас среди медиков есть еще ждуны. Дефицит квалифицированных медработников в Бердянске был и в прежние времена – до 2022 года.Еще при Украине я возил в Киев своего отца на стентирование сосудов сердца. Так мне киевский профессор, проводивший операцию, говорил, что в Бердянске есть ангиограф – аппарат для стентирования – но нет специалистов.Сейчас, например, в Бердянске не хватает эндокринологов, которые занимаются диабетиками. Уехали. Кого-то из врачей направили на курсы эндокринологов, но все равно они ж не специалисты.Я вам так еще скажу: в городе проблема сделать КТ и МРТ, поэтому бердянцы ездят для этого в Симферополь и Ростов".Руководитель ТРК "Свободный Бердянск" Станислав Смаковский сетует на нехватку квалифицированных журналистских кадров в городе: "Есть журналисты-варяги, которые приехали к нам на работу из других российских регионов, а вот своих, местных кадров, к сожалению, дефицит".Еще одна проблема Бердянска в том, что те жители, которые уехали из него после начала СВО, даже если хотят возвратиться, не могут этого сделать. Российские власти в последние месяцы их не пускают, для бердянцев с украинским паспортом на российской границе ужесточили контроль. Всех заворачивают. Могут даже запрет в паспорт поставить на 50 лет.Ожидается, что курортного сезона и в этом году тоже не будет. Никто в Бердянск отдыхать практически не приезжает два года подряд – разве что кто-то из ДНР по старой памяти. Порт работает.Многие связывают надежды на развитие Бердянска с окончанием войны, реализацией Приазовской инициативы Путина – прокладкой новой федеральной трассы вокруг Азовского моря и превращением всего Приазовья от Таганрога до Геническа в одну сплошную курортную зону.

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

https://ukraina.ru/20230329/1044821755.html

https://ukraina.ru/20230410/1045165457.html

бердянск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, бердянск, сво, спецоперация