https://ukraina.ru/20240218/1053351605.html
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию - 18.02.2024 Украина.ру
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию
ВСУ предприняли попытку асимметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-02-18T06:47
2024-02-18T06:47
2024-02-18T06:47
новости
военный эксперт
украина
россия
всу
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581380_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_770dbd5867e48099578df191da340e7d.jpg.webp
Со сборкой дронов справится даже подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек, мало-мальски разбирающийся в электронике, может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов.В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.Полностью интервью можно прочитать здесь.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581380_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_b40565c2bd8710fbd5c6374eba9800d2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военный эксперт, украина, россия, всу, дроны, бпла
Новости, военный эксперт, Украина, Россия, ВСУ, дроны, БПЛА
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию
ВСУ предприняли попытку асимметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Со сборкой дронов справится даже подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек, мало-мальски разбирающийся в электронике, может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.
В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов.
"Но у России есть три преимущества, которые могут купировать эту угрозу. Это снабжение окопным РЭБом всех подразделений, детекторное обнаружение по звуку и обеспечение собственным FPV-дронами, которые могут таранить дроны противника. Не только глушить, но и таранить и уничтожать, обнаруживая по сигналу операторов БПЛА. Россия сейчас выпускает FPV-дронов в шесть раз больше, чем квазигосударство Украина", - считает эксперт.
В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.