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"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию

"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию - 18.02.2024 Украина.ру

"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию

ВСУ предприняли попытку асимметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2024-02-18T06:47

2024-02-18T06:47

2024-02-18T06:47

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Со сборкой дронов справится даже подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек, мало-мальски разбирающийся в электронике, может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов.В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, украина, россия, всу, дроны, бпла