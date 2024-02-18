"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию - 18.02.2024 Украина.ру
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"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию - 18.02.2024 Украина.ру
"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию
ВСУ предприняли попытку асимметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-02-18T06:47
2024-02-18T06:47
новости
военный эксперт
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россия
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Со сборкой дронов справится даже подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек, мало-мальски разбирающийся в электронике, может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов.В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, военный эксперт, украина, россия, всу, дроны, бпла
Новости, военный эксперт, Украина, Россия, ВСУ, дроны, БПЛА

"Их не жалко": военный эксперт рассказал, как ВСУ пытаются дешево победить Россию

06:47 18.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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ВСУ предприняли попытку асимметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Со сборкой дронов справится даже подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек, мало-мальски разбирающийся в электронике, может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.
В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов.
"Но у России есть три преимущества, которые могут купировать эту угрозу. Это снабжение окопным РЭБом всех подразделений, детекторное обнаружение по звуку и обеспечение собственным FPV-дронами, которые могут таранить дроны противника. Не только глушить, но и таранить и уничтожать, обнаруживая по сигналу операторов БПЛА. Россия сейчас выпускает FPV-дронов в шесть раз больше, чем квазигосударство Украина", - считает эксперт.
В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Новостивоенный экспертУкраинаРоссияВСУдроныБПЛА
 
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