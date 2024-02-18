О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Кандидат социологических наук Ольга Ярмак рассказала о демографической проблеме Украины
Она обратила внимание на то, что страна утратила способность не просто обеспечивать рост показателей рождаемости, но предотвращать их снижение.
"Ученые-социологи считают, чтобы обеспечить воспроизводство населения, коэффициент рождаемости должен составлять 2,15 ребенка на одну женщину, а сейчас на Украине он составляет не более 0,7. И это данные на 2021 год!", - сказала она.
По словам специалиста, на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов. Один из них – это системная миграция работоспособного и одновременно детородного населения из страны.
Второй фактор – это системное снижение текущего уровня рождаемости на Украине. Например, по состоянию на 2020 год этот показатель составил 8,1 живорождения на 1000 населения, а уровень смертности – 14,7 смертей на 1000 населения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.