https://ukraina.ru/20240218/1053268595.html

О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог

О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог - 18.02.2024 Украина.ру

О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог

Кандидат социологических наук Ольга Ярмак рассказала о демографической проблеме Украины

2024-02-18T07:00

2024-02-18T07:00

2024-02-18T07:00

рождаемость

демография

новости

украина

женщины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047844778_0:4:3423:1929_1920x0_80_0_0_83003a372ac0ca2c079c473c39c00563.jpg

Она обратила внимание на то, что страна утратила способность не просто обеспечивать рост показателей рождаемости, но предотвращать их снижение.По словам специалиста, на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов. Один из них – это системная миграция работоспособного и одновременно детородного населения из страны.Второй фактор – это системное снижение текущего уровня рождаемости на Украине. Например, по состоянию на 2020 год этот показатель составил 8,1 живорождения на 1000 населения, а уровень смертности – 14,7 смертей на 1000 населения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рождаемость, демография, новости, украина, женщины