О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог - 18.02.2024 Украина.ру
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О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог
О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог - 18.02.2024 Украина.ру
О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог
Кандидат социологических наук Ольга Ярмак рассказала о демографической проблеме Украины
2024-02-18T07:00
2024-02-18T07:00
рождаемость
демография
новости
украина
женщины
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Она обратила внимание на то, что страна утратила способность не просто обеспечивать рост показателей рождаемости, но предотвращать их снижение.По словам специалиста, на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов. Один из них – это системная миграция работоспособного и одновременно детородного населения из страны.Второй фактор – это системное снижение текущего уровня рождаемости на Украине. Например, по состоянию на 2020 год этот показатель составил 8,1 живорождения на 1000 населения, а уровень смертности – 14,7 смертей на 1000 населения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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рождаемость, демография, новости, украина, женщины
рождаемость, демография, Новости, Украина, женщины

О том, почему Украина не может выбраться из демографической ямы — социолог

07:00 18.02.2024
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Кандидат социологических наук Ольга Ярмак рассказала о демографической проблеме Украины
Она обратила внимание на то, что страна утратила способность не просто обеспечивать рост показателей рождаемости, но предотвращать их снижение.
"Ученые-социологи считают, чтобы обеспечить воспроизводство населения, коэффициент рождаемости должен составлять 2,15 ребенка на одну женщину, а сейчас на Украине он составляет не более 0,7. И это данные на 2021 год!", - сказала она.
По словам специалиста, на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов. Один из них – это системная миграция работоспособного и одновременно детородного населения из страны.
Второй фактор – это системное снижение текущего уровня рождаемости на Украине. Например, по состоянию на 2020 год этот показатель составил 8,1 живорождения на 1000 населения, а уровень смертности – 14,7 смертей на 1000 населения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
рождаемостьдемографияНовостиУкраинаженщины
 
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