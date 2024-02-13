https://ukraina.ru/20240213/1053255931.html

Социолог Ольга Ярмак: Еще до СВО Украина создала ситуацию, при которой невозможно рожать детей

Социолог Ольга Ярмак: Еще до СВО Украина создала ситуацию, при которой невозможно рожать детей - 13.02.2024 Украина.ру

Социолог Ольга Ярмак: Еще до СВО Украина создала ситуацию, при которой невозможно рожать детей

Рождаемость на Украине ушла в крутое пике: с 2013 года она сократилась более чем в два раза. В 2022-м снижение по отношению к предыдущему году – почти 25%, общее число новорожденных 209,4 тысячи. Это данные Госстата и Минюста Украины.

2024-02-13T03:13

2024-02-13T03:13

2024-02-13T03:13

интервью

демография

украина

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Также недавно вышла статья в The Times, в которой сообщается, что Украина стала страной с самой низкой рождаемостью в мире. Эти тенденции наметились давно. Сами украинские социологи и экономисты отмечают, что первостепенной причиной уменьшения украинского населения стали не военные действия, а социально-экономическая политика Украины. Кроме того, возникшее еще в конце 1990-х явление – "заробитчаны" – охватило и поглотило всю страну – массовая миграция украинцев сказалась на демографических перспективах страны. В марте прошлого года известный украинский экономист Евгений Астахов подготовил отчет о демографической катастрофе Украины. По его мнению, демографический кризис спровоцирован государственной политикой, а не военными действиями. Вот что он написал: "Важно отметить, что демографическая проблема возникла не в связи с войной, а гораздо ранее. Хотя война эту проблему значительно расширила и усугубила. Перед Украиной стоит сверхсложная задача исправить тренд демографического роста, находящегося в глубоком пике".Вот несколько опорных цифр. В 1993 году население Украины (и это пиковый показатель) 52,17 млн человек. По данным Госстата на 01.01.2022 (до начала военных действий!) население сократилось до 34,5 млн человек. Массовая миграция в 2023 году сократила количество украинцев примерно на четверть. Таким образом, за 30 лет независимости население Украины уменьшилось вдвое. С 1991 года в Украине умерло 21,7 млн человек. Без войны, голода и эпидемии. Это 40% населения страны. Основными причинами демографического кризиса являются низкая рождаемость, высокая смертность, массовая миграция. Из нынешних данных и анализа тенденций вывод Астахов делает удручающий: "Перспективы демографии в Украине – негативные. Рождаемость, смертность и миграция уже пробили дно управляемого падения и сегодня, чтоб переломить тренд потребуется внедрение экстраординарных и очень эффективных мер. Причем в самом ближайшем будущем".Почему так произошло, что стало причиной вымирания украинского населения - об этом мы поговорили с кандидатом социологических наук, заведующим кафедрой "Славяноведение и балканистика" Севастопольского университета Ольгой Ярмак.- Ольга, из этой демографической ямы есть выход или уже нет? - Здесь можно говорить о ряде факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию. Один из них – это системная миграция работоспособного и одновременно детородного населения из страны. С 2015 года непрерывно растет число украинцев, уехавших на заработки в Европейский Союз, особенно в Польшу. В частности, Евростат сообщал, что в 2017 году 662 тысячи украинцев получили вид на жительство в ЕС, из них 585 тысяч - в Польше. В 2019 году статистика Всемирного банка показала, что денежные переводы обратно в Украину примерно удвоились с 2015 по 2018 год и составляют около 4% ВВП Украины.Второй фактор – это системное снижение текущего уровня рождаемости в Украине. Например, по состоянию на 2020 год этот показатель составил 8,1 живорождения на 1000 населения, а уровень смертности - 14,7 смертей на 1000 населения.Что касается точки невозврата, то здесь тоже нужно обратиться к статистике и математике. Ученые-социологи считают, чтобы обеспечить воспроизводство населения, коэффициент рождаемости должен составлять 2,15 ребенка на одну женщину, а сейчас в Украине он составляет не более 0,7. И это данные на 2021 год! Учитывая тенденции и сложившуюся социальную обстановку, Украина утратила способность не просто обеспечить рост показателей рождаемости, но предотвратить их снижение.- Какие объективные причины повлияли на снижение рождаемости на Украине?- Украинские власти транслируют всему миру, что Россия виновата в ее демографической яме. Но это не так. Сайт Countrymeters - счетчик населения стран мира - демонстрирует график динамики изменения численности населения Украины, который отчетливо показывает, что снижение населения и рождаемости началось не в 2022 году, а гораздо раньше.Население Украины сокращается самыми быстрыми темпами в мире. Это подтверждают и данные ООН.Возвращаясь к вопросу об объективных причинах, которые повлияли на снижение рождаемости в Украине, необходимо назвать показатели коэффициентов демографической нагрузки. Он напрямую отражает финансовые расходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплату пенсий и т.д. На Украине коэффициент общей демографической нагрузки равен 41,2%. Это очень низкое значение, показывающее, что численность трудоспособного населения более чем в 2 раза ниже численности населения нетрудоспособного возраста.За 30 лет независимости население Украины сократилось в два раза. После событий на майдане 2014 года отток населения усиливается, и по оценкам украинского правительства в 2020 году население Украины составило 37 миллионов граждан (без учёта жителей Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР).Поэтому, опираясь на данные самой Украины и международные документы, можно говорить о том, что объективными обстоятельствами процесса снижении рождаемости и последующего демографического кризиса в Украине является не российский фактор (СВО, в том числе), а украинский. Страна создала ситуацию, при которой было невозможно рожать детей.- Да, но почему? Ведь есть страны с экономической точки зрения менее благополучные, чем Украина (например, Афганистан или целый ряд африканских стран), которые опережают ее по коэффициенту рождаемости…- Есть два типа факторов, которые влияют на так называемый демографический переход. Это когда снижается население, или, наоборот, растет. Это демографический фактор: коэффициенты рождаемости, старения и так далее. И - социальные факторы. Здесь речь идет о способности государства стимулировать общество к воспроизводству и готовности самих граждан создавать семьи и рожать детей. Инструменты для этого могут быть разные – от финансовой поддержки до культурной политики.Действительно, мировая демографическая статистика показывает, что экономически благополучные общества малодетны, а общества бедные и экономически неблагополучные – многодетны. Нет прямой корреляции между экономическим ростом всего общества, всей страны и многодетностью, рождаемостью. Поэтому экономический фактор в этом смысле, скорее всего, сопряжен с социальными причинами. А они следующие: готовность благополучной семьи оторвать часть своего благосостояния и потратить его на детей. К экономической стабильности государства это не имеет отношения. Это имеет отношение к социальной готовности семьи к воспроизводству будущего населения. И здесь мы подходим к очень важной теме, которая возникла в конце 20 века. Я бы ее обозначила как "политико-коммуникативный фактор". Это те модные тенденции, которые распространяются в обществе – демократичном, либеральном, западноориентированном. Эти общества сегодня обозначили тренды, которые в результате реализации и внедрения в социальные структуры, приводят к разрушению семьи вообще. Например, ЛГБТ-течение, феминизм. Распространение и политизация этих повесток приводят к тому, что женщина фактически не то, что отказывается, она не стремится создавать семью. Или откладывает этот процесс, что впоследствии будет связано с окончанием детородного возраста. И семья в итоге создается уже без детей.Но применительно к Украине, мне кажется, главная причина сокращения населения, – это экономический фактор. Развал Союза, разрыв экономических связей привели к потере работы у большой прослойки населения. Возникла волна трудовой миграции. Хроническое не решение экономических проблем, умноженное на отсутствие надежды на будущее привело к катастрофе. Люди в своей стране, причем неважно, восточные, центральные или западные регионы, понимали, что нет у них уверенности в завтрашнем дне. Забытые совершенно слова, но это так. И поэтому, даже родив ребенка, родители стремились вывезти его за рубеж, чтобы он там остался учиться, работать, жить.Приведу пример. Когда началась СВО и пошел огромный поток беженцев, то всяческие немецкие фонды стали изучать группы украинских беженцев, спрашивать, почему они уехали? Фактор военных действий был на пятом или шестом месте среди их ответов. На первом месте – экономический фактор. Причем украинцы говорили, что намерение уехать возникло давно, военные действия только подтолкнули их к этому решению. Они уехали не от войны, а от безнадеги.– Я бы хотела здесь остановиться подробнее. Мы уже вспомнили, что сокращение населения Украины началось с распада Союза. Но обострилась проблема позже, когда стали разрушаться целые промышленные кластеры, которые в силу исторических причин были завязаны на России. Вся мощная металлургическая промышленность, химпром, машиностроение держались на дешевой российской энергетике. Но украинские политики разрушили эти связи, развернулись к западным рынкам и обнаружили, что продукция, например, украинских металлургов неконкурентоспособна. И произошло разрушение градообразующих предприятий, которые создавали огромное количество рабочих мест, произошла постепенная деиндустриализация. Это потянуло за собой снижения уровня образования, медицины. Ставка на сельское хозяйство оказалась тоже не лучшей альтернативой. На ваш взгляд, какова роль для демографии была именно "союзность" (если можно так выразиться) России и Украины?- Разрушение экономического советского пространства является самым большим преступлением, на мой взгляд. Советский Союз очень долго выстраивал экономические цепочки, создавал экономические кластеры, которые работали только в этой связке.Мне кажется, цель разрушения Советского Союза была не в создании пятнадцати отдельных государств, а в разрушении экономического пространства.Сейчас, с вхождением в Россию новых регионов произойдет восстановление этой просоветской промышленности. Она будет в новых форматах, будет отвечать новым вызовам, но мы через время увидим эти экономические цепочки снова. Действительно, за экономикой шли чисто социальные вещи. Ведь вокруг любого завода и комбината вырастал город. Весь Донецкий, Луганский регион построен именно так, часть Днепропетровской области построена так.Скажу неожиданную вещь: разрушение градообразующих кластеров привело к формированию бандеризированного слоя молодежи. Мы когда-то со студентами сделали исследование паспортов бойцов батальона "Азов" (запрещенного в РФ), которые попали в открытый доступ. Это был 2015-2016 год. Мы проанализировали места их рождения. Это ребята из маленьких городов, которые ранее были успешными экономическими городками, в которых все было: работа у родителей, квартира от предприятия, школа, досуг, кружки и так далее. Когда закрылось предприятие – все это схлопнулось. Этот городок превратился в люмпенизированный, преступный "осередок".- Прямо как в "Слове пацана"…- Совершенно верно. А таких слоев на территории Украины, таких прослоечек, очень много. И у этих подросших ребят, которым было 16-18 лет, которые хотели самореализации была только одна дорога, одна национальная идея – бандеровский патриотизм и идеология сверхчеловека. Которые и предложила Украина.- Некоторые украинские экономисты и политики предлагают для выравнивания демографической кривой либерализовать миграционное законодательство, то есть привлечь мигрантов из стран Африки, Средней Азии. В связи с этим у меня такой вопрос: не произойдет ли размывание украинской идентичности как таковой. Ведь многие патриотические лидеры мнений любят говорить о титульности своей нации, сохранении чистоты культуры, языка и уникального кода.– Сейчас на Украине нет безопасных условий для привлечения мигрантов. Здесь мы говорим не только о военном факторе. Небезопасность в Украине сейчас обусловлена той же мобилизацией. Те мигранты, которые работают, должны стать на воинский учет.Второй вопрос, что Украине нужно думать не о миграции других народов, а как возвратить тех, кто уехал. По данным многих соцопросов, которые проводятся среди беженцев, больше половины из них не собирается ни при каких условиях возвращаться домой. Поэтому основная проблема – как вернуть своих. Украина должна сделать какое-то предложение, от которого люди не смогут отказаться и поймут, что дома все-таки будет лучше.Что касается "идентичности и уникальности", нужно вообще разобраться, что вкладывается в это понятие - украинский код? Если послушать безумную Фарион, то даже если мы сейчас все перейдем на украинский язык, мы все равно не будем теми настоящими украинцами, титульной нацией. А что это такое – код украинской нации? Каким должен быть украинец, чтобы его код не размылся? На этот вопрос еще пока никто из украинской власти не ответил. Пока мы слышим только, что "вы должны убивать русских, пойти сдаться в военкомат, погибнуть где-то под Авдеевкой". Но это же не код нации, это, наоборот, гибель нации.- Можно ли посчитать, как выезд из страны до 10 млн человек (в основном женщин и детей), которые в большинстве не собираются возвращаться, отразится на демографии Украины в перспективе 20 лет?- Конечно, выезд из страны женщин и детей, которые еще и не собираются возвращаться, отразится на демографии любой страны. А системный выезд мужчин трудоспособного возраста из страны "на заработки" в течение нескольких десятилетий отразится? Однозначно. И здесь надо говорить о демографическом геноциде украинского населения со стороны самой Украины. Причем, выезд "на заработки" происходил в основном из западных регионов Украины, где количество многодетных семей выше, чем в восточных, скажем. Но за неимением работы, мужчины выезжали, а за ними - и женщины с детьми.- Достаточно ли только экономических инструментов, чтобы стимулировать рождаемость? Или здесь понадобятся более тонкие и сложные социальные настройки?- Недостаточно. Особенно в современном обществе, наполненном феминизмом, стремлениями к гендерной справедливости, чайлдфри… Очень долго формировалась социальная, политическая, информационная повестка о том, что рожать или не надо спешить, или вообще не надо. Поэтому, мне кажется, сейчас перед человечеством стоит более глобальный выбор – или постепенное вымирание (чему будет способствовать популяризация вышеуказанных настроений), или сохранение семьи и материнства, то есть традиционных и консервативных ценностей. По сути, мы сталкиваемся с цивилизационным выбором, который затрагивает, конечно, вопросы рождаемости и семьи. А это гораздо более сложная социальная настройка, чем введение экономических стимулов.Напомню, что в России объявлен 2024 – Годом семьи. Я прожила на Украине много лет, я не помню "Года семьи в Украине", хотя семья для любого украинца и украинки является даже важнее иногда, чем карьера. Для украинцев этот вопрос вообще не стоит, потому что семья всегда стояла на первом месте. Но я не видела, не ощущала, чтобы власть воспользовалась этим ментальным национальным преимуществом для решения демографических проблем в стране. И, конечно же, продвижение семьи, как социального института, как благополучия отдельного человека, как инструмента для повышения рождаемости, геополитического инструмента – это очень важно. Если у государства не будет общества, то рано или поздно и государства не станет.

https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

интервью, демография, украина