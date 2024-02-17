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Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 17.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2024-02-17T04:20
2024-02-17T04:20
2024-02-17T04:20
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одесса
денацификация
общество
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Также для Путина очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс, пояснил эксперт.Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. И это поспособствует установлению мира, считает он.Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, харьков, одесса, денацификация, общество
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Одесса, денацификация, Общество
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Также для Путина очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс, пояснил эксперт.
Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. И это поспособствует установлению мира, считает он.
"Посмотрите, сколько граждан России едут в Крым, несмотря на "прилеты". Там будет то же самое. Украинцы после первого года мирного соглашения поедут отдыхать на Черное море в Крым или в Одессу. В Турцию они поехать не смогут, потому что у них не будет денег. Пускай они приезжают на наше Черное море, купаются и сидят в кафешках. Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски", - указал Алехин.
Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь