Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 17.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 17.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2024-02-17T04:20
2024-02-17T04:20
новости
россия
всу
харьков
одесса
денацификация
общество
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Также для Путина очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс, пояснил эксперт.Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. И это поспособствует установлению мира, считает он.Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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новости, россия, всу, харьков, одесса, денацификация, общество
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Одесса, денацификация, Общество

Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

04:20 17.02.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Также для Путина очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс, пояснил эксперт.
Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. И это поспособствует установлению мира, считает он.
"Посмотрите, сколько граждан России едут в Крым, несмотря на "прилеты". Там будет то же самое. Украинцы после первого года мирного соглашения поедут отдыхать на Черное море в Крым или в Одессу. В Турцию они поехать не смогут, потому что у них не будет денег. Пускай они приезжают на наше Черное море, купаются и сидят в кафешках. Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски", - указал Алехин.
Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
 
НовостиРоссияВСУХарьковОдессаденацификацияОбщество
 
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