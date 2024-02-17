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Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 17.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2024-02-17T04:20

2024-02-17T04:20

2024-02-17T04:20

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Также для Путина очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс, пояснил эксперт.Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. И это поспособствует установлению мира, считает он.Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь

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новости, россия, всу, харьков, одесса, денацификация, общество