Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - 16.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240216/1053357325.html
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - 16.02.2024 Украина.ру
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
Фермеры разблокировали дорогу к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе, сообщили 16 февраля в погранполиции Молдавии
2024-02-16T19:45
2024-02-16T19:45
новости
украина
молдавия
румыния
экономика
акции протеста
кпп
перевозчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052719543_56:583:2659:2047_1920x0_80_0_0_07d283a17b5f65d32637844a8f89774d.jpg
С вечера пятницы доступ к КПП на молдавско-румынской границе не затруднён, движение транспорта проходит в нормальном режиме.В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр&nbsp;Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По её итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены". По словам протестующих, путь на таможенный пункт разблокирован до вторника, 20 февраля. Напомним, протесты фермеров начались Молдавии 8 февраля. Позже к ним присоединились аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям. С начала недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с&nbsp;Румынией. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит украинского зерна и масличных культур&nbsp;автомобильным транспортом. Фермеры недовольны огромными очередями украинских грузовиков на КПП.
украина
молдавия
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052719543_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_9e1d32883066939d0ff3f0c9ef21fe22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, молдавия, румыния, экономика, акции протеста, кпп, перевозчики
Новости, Украина, Молдавия, Румыния, экономика, акции протеста, КПП, перевозчики

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

19:45 16.02.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Фермеры разблокировали дорогу к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе, сообщили 16 февраля в погранполиции Молдавии
С вечера пятницы доступ к КПП на молдавско-румынской границе не затруднён, движение транспорта проходит в нормальном режиме.
В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По её итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены".
По словам протестующих, путь на таможенный пункт разблокирован до вторника, 20 февраля.
Напомним, протесты фермеров начались Молдавии 8 февраля. Позже к ним присоединились аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям. С начала недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит украинского зерна и масличных культур автомобильным транспортом. Фермеры недовольны огромными очередями украинских грузовиков на КПП.
 
НовостиУкраинаМолдавияРумынияэкономикаакции протестаКППперевозчики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07В США представили законопроект с меньшей помощью Украине
20:36Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
20:21Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
19:54В Брянской области сбит украинский БПЛА
19:45Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
19:30Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент
19:27РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон
19:07Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
18:50Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине
18:42Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
18:22ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ
17:45Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
17:44Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию
17:37Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля
17:27Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины
17:06Евромайдан: потерянное десятилетие Украины
16:59Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину
16:54Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова
16:10ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский
16:06На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет
Лента новостейМолния