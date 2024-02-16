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Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - 16.02.2024 Украина.ру

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Фермеры разблокировали дорогу к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе, сообщили 16 февраля в погранполиции Молдавии

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:45

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С вечера пятницы доступ к КПП на молдавско-румынской границе не затруднён, движение транспорта проходит в нормальном режиме.В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По её итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены". По словам протестующих, путь на таможенный пункт разблокирован до вторника, 20 февраля. Напомним, протесты фермеров начались Молдавии 8 февраля. Позже к ним присоединились аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям. С начала недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит украинского зерна и масличных культур автомобильным транспортом. Фермеры недовольны огромными очередями украинских грузовиков на КПП.

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новости, украина, молдавия, румыния, экономика, акции протеста, кпп, перевозчики