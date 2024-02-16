https://ukraina.ru/20240216/1053350891.html

Евромайдан: потерянное десятилетие Украины

Евромайдан: потерянное десятилетие Украины - 16.02.2024 Украина.ру

Евромайдан: потерянное десятилетие Украины

В пятницу, 16 февраля, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась научно-практическая конференция "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины". В мероприятии приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, экс-премьер Украины Николай Азаров, участники событий десятилетней давности, эксперты и общественные деятели

2024-02-16T17:06

2024-02-16T17:06

2024-02-16T17:26

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россия

майдан

сергей лавров

николай азаров

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От первого Майдана ко второмуПроисходящее сегодня, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, является результатом политик "разделяй и властвуй", политики стравливания между собой различных стран и народов, провоцирование межгосударственных конфликтов, политики, которую давно и в самых разных регионах мира проводит коллективный Запад во главе с англосаксами.Министр напомнил, что РФ, несмотря на расширение Североатлантического альянса, пыталась вести диалог с этой структурой, был создан совет Россия – НАТО, однако Запад все равно формировал у российских границ все более крупные и все более оснащенные группировки.Украина, практически с самого обретения независимости, рассматривалась Западом как антироссийский плацдарм, отметил глава МИД.Первый госпереворот на Украине, продолжил Лавров, состоялся в 2004 году, когда под давлением Запада в беспрецедентном третьем туре выборов к власти пришел Виктор Ющенко. После 2010 года, когда его сменил Виктор Янукович, Запад стал готовить новый переворот, на этот раз уже так, чтобы не допустить новых "осечек".Он заявил, что Москва располагает информацией, что европейская внешнеполитическая служба выпустила рекомендации для Украины, где говорится, что нынешними методами Киев не сможет достичь успеха на поле боя, поэтому нужно сделать ставку на передачу Украине еще более дальнобойного оружия.Запад предпринимает попытки "охмурить" страны глобального Юга и глобального Востока и добиться от них поддержки т. н. формулы мира Владимира Зеленского, хотя бы в части отдельных пунктов, например, продовольственной безопасности. Лавров считает, что такие попытки являются обманом, а те, кто их продвигает, являются "жульем" и "наперсточниками".Внеблоковый статус Украины, отказ от какого-либо продвижения НАТО, отказ от милитаризации Украины в качестве угрозы для РФ и законодательная защита русского населения Украины остаются требованиями Москвы, резюмировал он.История и идеологияО борьбе со всем русским на Украине, об исторической и мировоззренческой подоплеке этого явления рассказала в своем выступлении президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.Современная украинская идеология дает образец абсолютной ненависти к наиболее чтимым, наиболее древним традициям и ценностям малороссийского народа: гонение на церковнославянский язык как основу идентичности русов, уничтожение исторической памяти, переиначивание исторических событий и т. д., заявила она.Воинствующий антирусский шовинизм Украины всегда подогревался внешними силами, отметила Нарочницкая.Украинская идея, продолжила Нарочницкая, до сих пор "не вышла из пеленок исторического детства", главные интеллектуальные силы страны тратились на доказательства того, что они не русские.Полная деградация УкраиныЦель Майдана 2013-2014 гг. – уничтожение всех сил, которые могли бы помешать превращению Украины в Анти-Россию, полагает экс-премьер страны Николай Азаров.По его словам, тогдашнее руководство Украины знало, что Запад планирует госпереворот, это должно было произойти в 2015 году, формальным поводом должны были стать президентские выборы и протесты на фоне непризнания оппозицией их итогов.Летом 2013 года в Киев поступала информация о подготовке в штабе в американском посольстве Майдана и власти готовились к этим событиям полагая, что противостояние будет запущено в конце 2014 - начале 2015 гг.После начала эскалации на Майдане, на Украину приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая потребовала от Януковича создания правительства национального единства. Среди тех, кого она требовала включить в такой Кабмин, был Арсений Яценюк, один из лидеров оппозиции и будущий премьер страны.За прошедшие 10 лет произошла полная деградация Украины, подчеркнул Азаров.По его словам, 21 мая заканчивается определенный конституцией президентский срок Зеленского, после этой даты он перестает считаться легитимным главой государства.Защитить общую цивилизациюРаскол на Украине, начавшийся во времена первого Майдана 2004 года и продолжившийся спустя десятилетия прошел через украинские семьи, рассказал украинский общественно-политический деятель, руководитель партии "Держава" Дмитрий Василец. Ненависть между украинцами по национальному признаку активно разжигали через СМИ, отметил он.Политик рассказал, как создал на Украине движение "Медиалюстрация", задача которого была в фиксации всех журналистов, разжигающих рознь и подача на них заявлений в суды.За эту деятельность Василец был подвергнут преследованию, арестован и провел в тюрьме два с половиной года.Если мы сейчас не защитим нашу общую русскую цивилизацию, то за нас это никто не сделает, подчеркнул политик. Нужно сделать все, чтобы лишить режим Зеленского возможности представлять от своего имени народ Украины, потому что уже 10 млн украинцев живут в РФ.Не оставили другого выбораОфицер спецподразделения "Беркут" Дмитрий Сабына рассказал, как действовали силовики во время событий Майдана. По его словам, их постоянно призывали "соблюдать толерантность", не применять чрезмерную силу или же попросту останавливали и не давали полностью выполнить свои обязанности.Демонизация и последовавший роспуск "Беркута" после победы протестующих были сделаны для того, что Майдан мог оправдать свои преступления.Украина – искусственное государство, колония западных стран, которая последние десятилетия проедала советское наследство, которое ей досталось, считает член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.Украинский национализм был основной идеологией Майдана. Сам госпереворот был совершен руками украинских неонацистов, сказал Григорьев.События Майдана на Украине не были случайными, все это закладывалось изначально в ее проект как Анти-России, отметил политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.При развале СССР никто не спрашивал Крым и Донбасс, видят ли они себя вне своей родины – России. Теперь спросили. И хотят этого на Западе или не хотят, но это выбор окончательный.На Западе должны понять, что России не оставили другого выбора, кроме как защищать свою родину.

https://ukraina.ru/20240216/1053343124.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, майдан, сергей лавров, николай азаров