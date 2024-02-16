https://ukraina.ru/20240216/1053342700.html

Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент

Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент - 16.02.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент

Запад считал для себя возможным не только возбудить уголовное дело, но и объявить Путина в розыск, чтобы ограничить возможности его активной деятельности на... Украина.ру, 16.02.2024

2024-02-16T19:30

2024-02-16T19:30

2024-02-16T19:30

интервью

россия

запад

сша

нацизм

германия

уголовное дело

владимир путин

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Запад считал для себя возможным не только возбудить уголовное дело, но и объявить Путина в розыск, чтобы ограничить возможности его активной деятельности на международной арене. Россия тоже начинает демонстрировать Западу, что в эту игру можно играть вдвоем. Можно начать с премьера Эстонии, закончить президентом США, и когда это произойдет – никто не знает, но произойдет в самый неподходящий и неприятный для Запада момент, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в СМИ обсуждается фигура Анналены Бербок, у которой дед имел нацистское прошлое. По этому поводу Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что сегодняшнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия.- Ростислав Владимирович, почему нацизм не был ликвидирован на Западе после Второй мировой войны? Почему он использовался сразу после ее окончания?– Нацизм нигде не был ликвидирован после Второй Мировой войны.Я уже много раз отсылал к высказываниям Вячеслава Михайловича Молотова, который говорил, что нельзя победить идеи. Он это говорил до Великой Отечественной войны, когда были подписаны соглашения с Германией в 1939 году при его участии. И он был совершенно прав – идею победить нельзя. Она все равно находится в головах. Если эта идея родилась – ее можно запрещать, ей можно не давать приходить к власти, но она все равно где-то будет гнездиться.Неонацисты были везде – в Германии были. В Советском Союзе они тоже были. Их там не поощряли, а преследовали, но они тоже появлялись. Причем чем дальше уходило военное время, тем больше это проявлялось.В России тоже не так много неонацистов, но они же есть. В других странах тоже они были. В Германии, тем более.Поскольку Германия была оккупированной, там сделали ставку на бывший нацистский аппарат, потому что другого не было. Аппарат Веймарской республики в полном составе стал нацистским аппаратом, и проработал все 12 или 13 лет, которые Гитлер находился у власти. И если всех этих чиновников выгнать с работы, а кому тогда работать?Да, были люди, которые отправлялись и в тюрьмы. Но если это был чиновник, который не совершал военных преступлений, он чисто формально проходил денацификацию – ну все, он денацифицирован, к нему претензий нет. Так было и в западной, и в советской зоне оккупации. Ну где Советский Союз брал чиновников? Ну да, часть пришла из КПГ, которая потом стала СЕПГ. Но значительная часть – это были люди, которые просто работали на местах. И они остались работать, у всех у них было какое-то прошлое.Точно так же, как в Советском Союзе миллионы людей состояли в КППС, в Германии миллионы людей состояли в НСДАП. Куда ни плюнь – можно было попасть в нациста или нацистского пособника.Что касается дедушки Бербок, то насколько я понимаю, никаким нацистом он не был. Он, может быть, симпатизировал этим идеям. Но это не вяжется с образом военного преступника, который обычно возникает в нашем воображении: человека, который конкретно охранял концлагеря или служил в СС. Если посмотреть на его военную форму – он унтер-офицер "Люфтваффе".Судя по тому, что писали, что он получил "военный крест". Но "военный крест" в отличие от "железного", давали тем, кто не принимал непосредственно участие в боевых действиях.Скорее всего, он был даже не пилотом, а механиком. Был он при этом членом партии мог бы не быть. Если бы он был в НСДАП, уже давно бы показали его партийный билет. А так просто показали дедушку в военной форме.А тогда была проведена тотальная мобилизация, Германия вся воевала. У других были родители офицерами, у кого-то в СС служили, у кого-то служили в Вермахте, на офицерских и генеральских должностях.А фельдфебель или унтер-фельдфебель "Люфтваффе", да еще из технического персонала аэродрома – таких "нацистов" там десятки миллионов, и их потомков тоже. Тогда они все "нацисты", что совершенно не соответствует сегодняшнему дню.Поэтому Путин и сказал, что нынешнему поколению на надо предъявлять какие-то претензии.У нас в стране с этим не совсем все в порядке. У нас до сих пор еще в головах идет гражданская война 1917-1920, когда белые с красными никак не помирятся. Одни за тех, другие за других. Это было бессмысленным, и спровоцировали это люди, совершенно недобросовестные.Что сейчас об этом спорить? Это наша общая трагедия. Ее надо помнить, не забывать, учиться на ней, не допускать подобного рода ошибок, а не выяснять, кто тогда был прав, кто виноват.Те времена прошли. Та война закончилась, выводы каждый сделал свои. Да, можно говорить, что современный Запад опять пытается наступить или наступает на те же грабли, опять пытается организовывать крестовый поход против России. Но нынешний Запад пытается организовывать крестовый поход против России, руководствуясь уже не ультраправыми, а ультралевыми лозунгами. А правыми и нацистами он пугает свое население. Он уже обзывает консерваторов "нацистами", и говорит – они друзья России, они нацисты!Когда в 1933 Гитлер приходил к власти, нацистом на Западе было быть модно. Им аплодировали, причем не только в Германии. А сейчас ими пугают на Западе, и пугают именно как "друзьями России". Хотя ультраправых там фактически не осталось. Там маргинальные течения. Есть сильные правоконсервативные силы, но не ультраправые, не нацисты.Тем не менее, сейчас Запад настолько полевел – он выступает против России под ультралевыми лозунгами, а ультралевые с ультраправыми всегда смыкаются, именно потому, что они ультра.Когда у нас говорят про либеральный фашизм – имеются в виду ультралевые с ультраправыми, теми, кто выступал на стороне Гитлера.Тем не менее, Запад эту разницу видит серьезно. Он как раз нацистами пугает свое население, а опираться пытается на леваков. Нынешняя западная власть с опорой на них пытается вести кампанию против России, так же, как с опорой на ультраправых пыталась вести кампанию против Советского Союза.Поэтому здесь важно не ваше политическое кредо, а ваше отношение к России. Потому что правые консерваторы в Польше – русофобы, а правые консерваторы в Венгрии – прагматики.И поэтому PiS выступала против России. И даже это потешное расследование гибели президента, когда самолет разбился в Смоленске, проводили постоянно под лозунгами "это Россия убила", она там чуть ли не березы минировала и коленшахт меняла, чтобы обмануть бедных поляков – убили бедного президента.Это были идеи, которые продвигала PiS в своей русофобии, никаких оснований для подобного рода обвинений у них не было.Орбан в Венгрии придерживается тех самых внутриполитических взглядов. Да, такие же антимигрантские у него взгляды. Да, они тоже пытаются оградить свое общество от проникновения западной левацкой тематики гомосексуализма. Даже люди, придерживающиеся одних и тех же политических взглядов, к России могут относиться по-разному.На сегодня идейные заморочки уходят в прошлое – миром начинает руководить голая прагматика. Это почувствовал на себе Израиль, который долгое время прикрывался идеями Холокоста. Хотя какое отношение Холокост имеет отношение к нынешним евреям, живущим в Израиле? Только потому, что часть их предков туда эмигрировала?Эксплуатация идей Холокоста обернулась для Израиля тем, что фактически сложилась катастрофа в Газе. Катастрофа не только для арабов, которых там уничтожают – это катастрофа для еврейского государства, потому что в результате их действий, на которые до этого все смотрели спокойно, сквозь пальцы, и делали вид, что ничего не происходит десятилетиями, а тут заметили, стали говорить – так неправильно, так нельзя.А когда Израиль традиционно заговорил про Холокост и антисемитизм, ему сказали, что Холокост закончился и пора бы об этом забыть. Антисемитизм может быть разный – арабы тоже семиты. Остается прагматика.Поэтому рассказы о том, у кого кто был дедушка – сегодня это в пользу бедных. Дедушка мог быть выдающимся командиром советской армии, это не значит, что ребенок у него такой же выдающийся, или внук.Посмотрите на судьбу семьи Гайдара. Прадед – военный, писатель, коммунистический идеолог. Дед – обычный адмирал, тоже в основном подвизавшийся на идеологическом поприще, но без особого полета. Он известен лишь тем, что он сын Гайдара, хоть и приемный.Он отец Егора Гайдара, который вызывает у большей части российского народа отвращение, поскольку является автором человеконенавистнических реформ в России. Они проходили далеко не в мягкой форме. Их даже не пытались даже смягчить. Наоборот, их сделали максимально жесткими, ему до сих пор этого никто не простил. Люди, в отличие от тех людей, которые воевали в 1945, и тех, кто помнит погибших от гайдаровщины – те еще живы.А дочь Егора Гайдара – Маша, она вообще непонятно кто. Она уже из страны уехала, и паспорт украинский получила, и там особенно не прижилась. Эксплуататор остатков семейной известности.Поэтому, что там тыкать в нос дедами или прадедами. Люди разные бывают, зачастую новое поколение бунтует против старого, и в семье фашистов рождаются коммунисты, а в семье коммунистов рождаются фашисты.– Вопрос из вашего телеграм-канала. В России объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Впервые Россия возбудила уголовное дело, выходит, что против действующей главы другого государства. Это только дипломатический жест? Или политическое решение со всеми вытекающими последствиями?– Это уже не дипломатический жест, потому что это за пределами традиционной дипломатии.Да, это политическая демонстрация, поскольку Запад считал для себя возможным не только возбудить уголовное дело, но и объявить Путина в розыск, чтобы ограничить возможности его активной деятельности на международной арене.Россия тоже начинает демонстрировать Западу, что в эту игру можно играть вдвоем. Можно начать с премьера Эстонии, закончить президентом США, и когда это произойдет – никто не знает, но произойдет в самый неподходящий и неприятный для Запада момент. О том, что тебя собираются арестовать, можно узнать не только, находясь в Белом Доме, но и в другой стране, за пределами Белого Дома. И уже утратив президентский статус тоже можно об этом узнать.Да, Россия сделала политический жест. Мы сейчас переходим из мира идей в мир прагматики. Нельзя сказать, что это очень хорошо или очень плохо – это просто факт, с которым придется всем считаться.Если раньше можно было говорить, ну как же не стыдно, мы же не такие, мы же должны быть хорошими, то сейчас вопрос "хороший и плохой" решается по принципу "выгодно или не выгодно". С точки зрения реализации государственных интересов это выгодно или неэффективно?Россия решила, что с точки зрения реализации ее государственных интересов сейчас эффективно показать Западу, что неприкосновенных нету. Вот, пожалуйста, есть у вас премьер государства, члена НАТО – мы объявим в розыск. Надо будет – так и арестуем, если где-нибудь дотянемся. А дальше будет так, как говорил Зеленский, когда он был кандидатом в президенты: "Думайте. Когда придумаете, заходите в гости".

https://ukraina.ru/20231209/1051865981.html

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Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, запад, сша, нацизм, германия, уголовное дело, владимир путин