https://ukraina.ru/20240216/1053340147.html

Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных

Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных - 16.02.2024 Украина.ру

Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных

Российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Об этом 16 февраля сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко

2024-02-16T14:14

2024-02-16T14:14

2024-02-16T14:14

авдеевка

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новости

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бойцы

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"Доблестная 114 бригада 1-го Армейского корпуса ДНР, можно сказать, дала оплеуху лично [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - написал он.Журналист напомнил, что там, где сейчас висит знамя Зеленский раньше делал снимки и рассказывал о неприступности Авдеевки.Еще в начале месяца бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный докладывал Зеленскому, что в Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация.На днях новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях также признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной", однако направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить.А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск.Газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Накануне командование срочно отправило на помощь ВСУ в Авдеевку штурмовую бригаду.Замкомбриг Родион Кудряшов указал, что сейчас эта бригада местами находится в полном окружении, ситуация критическая.Пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин в пятницу указал, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал.В видеоролике он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.Артемовск - город в юго-западной части Луганской области. За него многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России.

https://ukraina.ru/20240216/1053335498.html

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авдеевка, всу, знамя победы, новости, россия, бойцы