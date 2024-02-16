Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных - 16.02.2024 Украина.ру
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Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных
Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных - 16.02.2024 Украина.ру
Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных
Российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Об этом 16 февраля сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко
2024-02-16T14:14
2024-02-16T14:14
авдеевка
всу
знамя победы
новости
россия
бойцы
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"Доблестная 114 бригада 1-го Армейского корпуса ДНР, можно сказать, дала оплеуху лично [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - написал он.Журналист напомнил, что там, где сейчас висит знамя Зеленский раньше делал снимки и рассказывал о неприступности Авдеевки.Еще в начале месяца бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный докладывал Зеленскому, что в Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация.На днях новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях также признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной", однако направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить.А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск.Газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени.Накануне командование срочно отправило на помощь ВСУ в Авдеевку штурмовую бригаду.Замкомбриг Родион Кудряшов указал, что сейчас эта бригада местами находится в полном окружении, ситуация критическая.Пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин в пятницу указал, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал.В видеоролике он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.Артемовск - город в юго-западной части Луганской области. За него многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России.
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авдеевка, всу, знамя победы, новости, россия, бойцы
Авдеевка, ВСУ, знамя победы, Новости, Россия, бойцы

Знамя Победы в Авдеевке. Зеленский получил оплеуху от российских военных

14:14 16.02.2024
 
© t.me/RtrDonetskЗнамя Победы в Авдеевке
Знамя Победы в Авдеевке
© t.me/RtrDonetsk
Читать в
Российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Об этом 16 февраля сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко
"Доблестная 114 бригада 1-го Армейского корпуса ДНР, можно сказать, дала оплеуху лично [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - написал он.
Журналист напомнил, что там, где сейчас висит знамя Зеленский раньше делал снимки и рассказывал о неприступности Авдеевки.

"Но пацаны из 114 бригады немного поправили клоуна. Это ещё не победа, но то, что хохлы получили удар под дых - это факт!", - написал репортер.

Еще в начале месяца бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный докладывал Зеленскому, что в Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация.
На днях новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях также признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной", однако направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить.
А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск.
Газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки - они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Накануне командование срочно отправило на помощь ВСУ в Авдеевку штурмовую бригаду.
Замкомбриг Родион Кудряшов указал, что сейчас эта бригада местами находится в полном окружении, ситуация критическая.
Пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин в пятницу указал, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки, расположенной в окрестностях Донецка, критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев уже сдал.
В видеоролике он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с "самым критическим периодом в Бахмуте", пояснил, что в Авдеевке "сейчас сложнее", так как российские войска применяют большое количество техники - от танков до дронов.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
Артемовск - город в юго-западной части Луганской области. За него многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
12:50
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с АвдеевкойВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона
 
АвдеевкаВСУзнамя победыНовостиРоссиябойцы
 
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