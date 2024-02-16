https://ukraina.ru/20240216/1053335498.html
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой - 16.02.2024 Украина.ру
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
ВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона
2024-02-16T12:50
2024-02-16T12:50
2024-02-16T12:51
новости
авдеевка
артемовск
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239423_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_09d9ebe1d1c4c2381e0c0edc722afe4e.jpg
Ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая. Солдаты не справляются, так как соотношение бригад составляет 7 к 1, рассказал Александр Бородин в эфире телемарафона."Задача сложная именно из-за соотношения количества ресурсов… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит ещё и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал пресс-офицер.Бородин также заявил, что ситуация в Авдеевке намного сложнее, чем в Артемовске (Бахмуте) - бойцы ЧВК "Вагнер" берегли технику, они работали в большинстве людьми. "Тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов", - сказал Бородин.Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.
https://ukraina.ru/20240216/1053328588.html
авдеевка
артемовск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239423_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_73fff5587ac0af422358d946f9ab8377.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, артемовск, всу
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
12:50 16.02.2024 (обновлено: 12:51 16.02.2024)
ВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона
Ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая. Солдаты не справляются, так как соотношение бригад составляет 7 к 1, рассказал Александр Бородин в эфире телемарафона.
"Задача сложная именно из-за соотношения количества ресурсов… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит ещё и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал пресс-офицер.
Бородин также заявил, что ситуация в Авдеевке намного сложнее, чем в Артемовске (Бахмуте) - бойцы ЧВК "Вагнер" берегли технику, они работали в большинстве людьми.
"Тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов", - сказал Бородин.
Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.