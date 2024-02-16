https://ukraina.ru/20240216/1053335498.html

Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой

Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой - 16.02.2024 Украина.ру

Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой

ВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона

2024-02-16T12:50

2024-02-16T12:50

2024-02-16T12:51

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авдеевка

артемовск

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Ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая. Солдаты не справляются, так как соотношение бригад составляет 7 к 1, рассказал Александр Бородин в эфире телемарафона."Задача сложная именно из-за соотношения количества ресурсов… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит ещё и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал пресс-офицер.Бородин также заявил, что ситуация в Авдеевке намного сложнее, чем в Артемовске (Бахмуте) - бойцы ЧВК "Вагнер" берегли технику, они работали в большинстве людьми. "Тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов", - сказал Бородин.Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.

https://ukraina.ru/20240216/1053328588.html

авдеевка

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