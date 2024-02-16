Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой - 16.02.2024 Украина.ру
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Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой - 16.02.2024 Украина.ру
Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
ВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона
2024-02-16T12:50
2024-02-16T12:51
новости
авдеевка
артемовск
всу
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Ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая. Солдаты не справляются, так как соотношение бригад составляет 7 к 1, рассказал Александр Бородин в эфире телемарафона."Задача сложная именно из-за соотношения количества ресурсов… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит ещё и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал пресс-офицер.Бородин также заявил, что ситуация в Авдеевке намного сложнее, чем в Артемовске (Бахмуте) - бойцы ЧВК "Вагнер" берегли технику, они работали в большинстве людьми. "Тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов", - сказал Бородин.Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.
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новости, авдеевка, артемовск, всу
Новости, Авдеевка, Артемовск, ВСУ

Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой

12:50 16.02.2024 (обновлено: 12:51 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но у российских войск преимущество в ресурсах. Украинские военные не могут сдержать натиск. Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире украинского телемарафона
Ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая. Солдаты не справляются, так как соотношение бригад составляет 7 к 1, рассказал Александр Бородин в эфире телемарафона.
"Задача сложная именно из-за соотношения количества ресурсов… У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит ещё и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал пресс-офицер.
Бородин также заявил, что ситуация в Авдеевке намного сложнее, чем в Артемовске (Бахмуте) - бойцы ЧВК "Вагнер" берегли технику, они работали в большинстве людьми.
"Тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов", - сказал Бородин.
Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.
обстановка в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
09:12
Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраляПалата представителей конгресса США ушла на каникулы, не проголосовав за помощь Украине. СМИ сообщают об осложнившейся для ВСУ обстановке в Авдеевке
 
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