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Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов

Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов - 16.02.2024 Украина.ру

Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов

В России могут запретить размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом сообщил 16 февраля глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн в своём телеграм-канале

2024-02-16T11:59

2024-02-16T11:59

2024-02-16T11:59

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иноагент

вячеслав володин

хинштейн

законопроект

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"Внесли с коллегами в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Мы предлагаем отказаться от практики, когда российские граждане и компании размещают рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", - написал он.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке."Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — подчеркнул Володин.Хинштейн разделяет позицию Володина, что в условиях проведения СВО и гибридной войны против России, те, кто оскорбляет Россию и нашу армию, должны быть лишены источников заработка.

https://ukraina.ru/20240214/1053280281.html

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новости, россия, сво, иноагент, вячеслав володин, хинштейн, законопроект