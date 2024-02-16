Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов
В России могут запретить размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом сообщил 16 февраля глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн в своём телеграм-канале
"Внесли с коллегами в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Мы предлагаем отказаться от практики, когда российские граждане и компании размещают рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", - написал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — подчеркнул Володин.
Хинштейн разделяет позицию Володина, что в условиях проведения СВО и гибридной войны против России, те, кто оскорбляет Россию и нашу армию, должны быть лишены источников заработка.
14 февраля, 10:51Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов