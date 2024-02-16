Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов - 16.02.2024 Украина.ру
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Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов
Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов - 16.02.2024 Украина.ру
Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов
В России могут запретить размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом сообщил 16 февраля глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн в своём телеграм-канале
2024-02-16T11:59
2024-02-16T11:59
новости
россия
сво
иноагент
вячеслав володин
хинштейн
законопроект
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"Внесли с коллегами в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Мы предлагаем отказаться от практики, когда российские граждане и компании размещают рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", - написал он.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке."Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — подчеркнул Володин.Хинштейн разделяет позицию Володина, что в условиях проведения СВО и гибридной войны против России, те, кто оскорбляет Россию и нашу армию, должны быть лишены источников заработка.
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новости, россия, сво, иноагент, вячеслав володин, хинштейн, законопроект
Новости, Россия, СВО, иноагент, Вячеслав Володин, Хинштейн, законопроект

Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов

11:59 16.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В России могут запретить размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом сообщил 16 февраля глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн в своём телеграм-канале
"Внесли с коллегами в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Мы предлагаем отказаться от практики, когда российские граждане и компании размещают рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", - написал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — подчеркнул Володин.
Хинштейн разделяет позицию Володина, что в условиях проведения СВО и гибридной войны против России, те, кто оскорбляет Россию и нашу армию, должны быть лишены источников заработка.
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14 февраля, 10:51
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов
 
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