Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск - 16.02.2024 Украина.ру
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Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск - 16.02.2024 Украина.ру
Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
Стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на границы ДНР и ЛНР. Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы и новый план наступления, которое готовится на май. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T05:00
2024-02-16T05:00
новости
наступление
всу
авдеевка
александр сырский
владимир зеленский
днр
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оборона
россия
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Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, рассказал обозреватель.Возможно, я слишком нахальный человек. Но я считаю, что стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР, подчеркнул Баранец.Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед в новый контрнаступ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053252027.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, наступление, всу, авдеевка, александр сырский, владимир зеленский, днр, лнр, оборона, россия, сво
Новости, наступление, ВСУ, Авдеевка, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР, оборона, Россия, СВО

Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск

05:00 16.02.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на границы ДНР и ЛНР. Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы и новый план наступления, которое готовится на май. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, рассказал обозреватель.
Возможно, я слишком нахальный человек. Но я считаю, что стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР, подчеркнул Баранец.

"Зеленский публично обозначил главную задачу [главкома ВСУ Александра] Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон. Сырский сейчас проводит инвентаризацию армии, которую он получил", - отметил военный.

Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед в новый контрнаступ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
12 февраля, 17:58
Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардакЧем грозят кадровые перестановки в командовании ВСУ, почему Сырский в свое время выбрал Украину, а не Россию, а также как советские военнослужащие становились украинскими офицерами после распада СССР. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостинаступлениеВСУАвдеевкаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийДНРЛНРоборонаРоссияСВО
 
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05:00Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
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