Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
© LIBKOS
© LIBKOS
Стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на границы ДНР и ЛНР. Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы и новый план наступления, которое готовится на май. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, рассказал обозреватель.
Возможно, я слишком нахальный человек. Но я считаю, что стратегическая задача российских военных на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР, подчеркнул Баранец.
"Зеленский публично обозначил главную задачу [главкома ВСУ Александра] Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон. Сырский сейчас проводит инвентаризацию армии, которую он получил", - отметил военный.
Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед в новый контрнаступ, резюмировал собеседник Украина.ру.
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