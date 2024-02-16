Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск

Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардак

Чем грозят кадровые перестановки в командовании ВСУ, почему Сырский в свое время выбрал Украину, а не Россию, а также как советские военнослужащие становились украинскими офицерами после распада СССР. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук