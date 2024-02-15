https://ukraina.ru/20240215/1053314269.html

Удары по Белгороду и регионам, ядерный космос, тысячи дронов. Главное на Украине на 13:00 15 февраля

Удары по Белгороду и регионам, ядерный космос, тысячи дронов. Главное на Украине на 13:00 15 февраля - 15.02.2024 Украина.ру

Удары по Белгороду и регионам, ядерный космос, тысячи дронов. Главное на Украине на 13:00 15 февраля

В Кремле прокомментировали информацию о закрытом брифинге в США. Британия поставит Украине тысячи БПЛА. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России, ВСУ нанесли удар по Белгороду

2024-02-15T13:02

2024-02-15T13:02

2024-02-15T13:02

хроники

эксклюзив

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Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьёзной угрозе национальной безопасности", пытается подтолкнуть Конгресс США к голосованию за законопроект о выделении денег Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никак не могу это прокомментировать. <...> Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим", — отметил он.Песков призвал дождаться этого брифинга, чтобы увидеть, будет ли после него опубликована какая-нибудь информация.Ранее стало известно о том, что в Конгрессе США 15 февраля состоится закрытый брифинг по "серьёзной угрозе национальной безопасности". Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники, речь на брифинге будет идти о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Конгрессменам планируют предоставить соответствующие разведданные."Я не комментирую конкретно этот доклад, но мы знаем, что противники всегда будут искать новые способы эффективного ведения войны. Космос - это большой рубеж, киберпросранство - это серьезный рубеж, и именно поэтому мы должны быть начеку", - ответил позднее на вопрос журналистов министр обороны Великобритании Грант Шаппс.Ранее американцы уже не раз манипулировали разведанными для того, чтобы развязывать войны. Так, в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на заседании Совбеза ООН со ссылкой на разведанные заявил о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. Для усиления эффекта от своей речи Пауэлл использовал пробирку с белым порошком, отметив, что такое количество химоружия могло бы уничтожить всех в зале заседания. Спустя 18 месяцев после свержения Саддама Хусейна Пауэлл признал, что разведывательные данные о якобы наличии у Ирака оружия массового уничтожения оказались неверными. К тому времени Ирак переживал кризис, вызванный американским вторжением. Одним из результатов вторжения стало появление террористической группировки ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.).Тысячи дроновКак сообщило британское Минобороны, Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА."Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - указывалось в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.Там же отмечалось, что Великобритания будет способствовать наращиванию поставок Украине FPV-дронов. Именно эта поставка будет первым проектом, который профинансируют в рамках объявленного ранее британского пакета помощи Украине.Великобритания закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, подчеркнуло британское Минобороны.До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал о работе по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе украинское министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами.Тогда же Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2024 год в размере £2,5 млрд, из которых не менее £200 млн планировали направить на "крупнейшую" поставку дронов Украине.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском — 5 обстрелов, на ясиноватском направлении — 2 обстрела, выпустив 39 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому району 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 5; Рыбальче — 3; Алёшки — 7; Корсунка — 2; Новая Збурьевка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Голая Пристань, Васильевка, Алёшки, Масловка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 15 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе в селе Журавлевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено 3 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На кладбище в селе Тишанка после миномётного обстрела от 13 февраля выявлены повреждения 30 надгробных сооружений и забора. В настоящий момент устанавливаются родственники захороненных", - писал Гладков.Кроме того, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Дроновка – было зафиксировано 3 прилёта. Обошлось без последствий.Также в Губкинском городском округе в селе Долгое беспилотным летательным аппаратом был атакован инфраструктурный объект. Пострадавших не было. В ходе работы сапёров Минобороны РФ было обнаружены невзрывоопасные фрагменты БПЛА. В настоящее время на месте проводятся следственные мероприятия."В Корочанском районе в селах Плотавец и Афанасово обнаружено по одному БПЛА самолётного типа. Оба беспилотника проверены взрывотехниками и вывезены из населённых пунктов. Обошлось без последствий", - также указывалосьВ Шебекинском городском округе по селу Середа было выпущено 3 миномётных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Позднее, в 12:21 Гладков сообщил об объявлении в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности.Спустя 8 минут российский военкор Александр Коц опубликовал видео из города."Белгород под огнем. Уже 10 минут грохочет, сообщают подписчики", - писал Коц.Позднее в соцсетях появилась информация о попавшем под украинский удар торговом центре."Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду. Как стало известно Mash, осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42", - сообщил телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.По информации телеграм-канала SHOT удар также наносился по Губкину, где находится местная нефтебаза."До шести человек увеличилось количество погибших при ракетном ударе по Белгороду: скончались двое раненых. Двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. Повреждения также получила школа №42 на улице 60 лет Октября. Прилёты также зафиксированы в городе Губкине, пытались ударить по местной нефтебазе. Там обошлось без пострадавших", - отмечалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240215/1053305831.html

https://ukraina.ru/20240214/1053299514.html

https://ukraina.ru/20240214/1053283632.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив