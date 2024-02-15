https://ukraina.ru/20240215/1053305831.html

Взрывы, сожаление Путина. Главное на Украине на утро 15 февраля

Взрывы, сожаление Путина. Главное на Украине на утро 15 февраля - 15.02.2024 Украина.ру

Взрывы, сожаление Путина. Главное на Украине на утро 15 февраля

В разных регионах Украины прозвучали взрывы. Президент России Владимир Путин рассказал, о чём сожалеет касательно спецоперации

2024-02-15T09:49

2024-02-15T09:49

2024-02-15T12:09

эксклюзив

хроники

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О взрывах в столице Украины Киеве, а также в других городах страны стали сообщать утром. Так, Киевская областная военная администрация сообщила о работе сил противовоздушной обороны."В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - указывалось в сообщении КОВА.В 7:13 по Москве в столице Украины раздался взрыв.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе."Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - писал Кличко в своём телеграм-канале.В Киевской городской военной администрации добавили, что работа ПВО ведётся на подступах к Киеву.Также около 7 утра сообщалось о взрывах в Днепре и в подконтрольном Украине Запорожье."В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Находитесь в укрытиях", - сообщил глава украинской Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров.Кроме того, взрывы прогремели и во Львове. Первый взрыв прогремел около 7:32."Львов. Очень громко. Ничего не снимаем", - заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.Мэр города Андрей Садовый также сообщил о взрывах. Позднее он также сообщил о попадании в городе."Есть попадание по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной повыбивало окно. Информации о потерпевших до сих пор нет. Угроза до сих пор актуальна", - отметил Садовый в 08:01.Позднее стало известно о поражении инфраструктурного объекта во Львове.К тому времени стало известно о том, что в Запорожье был поражён объект инфраструктуры. Один человек был ранен, информация о других уточняется.Позднее власти Киева сообщили о том, что якобы сбиты все ракеты. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, воздушная тревога длилась более 2 часов, а сам удар был комбинированным и ракеты заходили с разных направлений.Днём ранее, 14 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео поражения морскими беспилотниками российского БДК "Цезарь Куников". Позднее информацию украинской военной разведки подтвердил ряд российских военкоров, военных экспертов, телеграм-каналов и политиков.По информации телеграм-канала "Два майора" потерь при ударе не было, экипаж БДК остался жив."Украинские формирования в очередной раз атаковали Черноморский флот к югу от н. п. Кацивели на южном побережье Крыма. Судя по всему, поражён российский большой десантный корабль (вероятно, речь идёт о БДК "Цезарь Куников"). Комментария от Минобороны России пока нет, степень повреждения военного корабля неизвестна. Два майора пишут, что экипаж жив. Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО", - писал в свою очередь проект "Рыбарь".Российский военный эксперт Илья Крамник в свою очередь указал на то, что морские БПЛА — это проблема не только для Черноморского, но и для Северного и Тихоокеанского флотов."Вопросы защиты кораблей от морских безэкипажных катеров можно разделить на множество ступеней, от вооружения самих кораблей до организации разведки и ОВР в целом. На каждой из них мы найдем множество проблем, но и множество организационных и технических решений, внедрение которых, тем более оперативное внедрение, однако, само по себе является проблемой. Нет, это не только для ЧФ проблема, и это хорошо бы осознавать, оценивая устойчивость ТОФ и СФ, в том числе их ядерных сил", - отметил он.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал на ряд выводов из произошедшего."По БДК. Видео удара по кораблю уже выложили и на западных пабликах, поэтому нет смысла делать вид, что его нет. Если отойти от эмоциональных оценок, кого надо выгонять и т. п., а пройтись по техническим нюансам этого события, можно сделать следующие наблюдения: во-первых, БДК, судя по видео, находился без движения. Во-вторых, в тепловизоре БЭКа видно спокойно стоящих на мостике и палубе людей, значит его не видели. В-третьих, атака была вновь не одним аппаратом. В-четвертых, скорость приближения БЭКа была небольшая, навскидку не более 10 узлов. Из этого следует ряд выводов. Малая скорость БЭКа нужна для скрытности. Очевидно что на мостике не было ни одного тепловизора или ПНВ, либо ими не пользовались. Атака была в ночное время, из расчета на то, что приближение БЭКа на малом ходу не будет обнаружено экипажем. Таким образом, выстраивается понимание тактики, которая позволяла украинцам уничтожить уже два корабля ЧФ: удар в ночное время на неподвижно стоящие в открытом море корабли, используя модифицированную тактику "Волчьей стаи". Думаю не надо напоминать кто её автор", - отметил Васильев.Он также отметил, что у БЭКов "очень ограниченный радиус обнаружения кораблей, 3-4 км максимум (1,5-2 мили), из-за малой высоты расположения камеры"."Поэтому управлять-то можно по спутнику, но без целеуказания эта стая не имеет никакого смысла. То есть, скорее всего, их наводил Глобал Хоук, который регулярно висит возле берегов Крыма. А соответственно, он непосредственный участник атаки, что, по идее, должно пресекаться средствами ПВО флота. Дальность обнаружения цели с него на высоте 16 км - несколько десятков, а то и под сотню км в оптическом диапазоне, а при ведении РЭР - до тысячи. Что ставит вопрос о соблюдении режима радиомолчания на БДК. Ну и главный вывод: скорость в открытом море - это главный фактор выживания. На скорости даже 10 узлов наведение было бы усложнено и скрытно атаковать невозможно. И где наше патрулирование с воздуха и катерами?" - подчеркнул он.По его словам, главное обнаружить безэкипажный катер, а уничтожить его не проблема.Сожаление ПутинаПрезидент России Владимир Путин выразил сожаление, что Россия не начала активные действия на Украине раньше."Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", – заявил Путин интервью журналисту Павлу Зарубину.Президент России напомнил о Минских соглашениях и о признании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози, что они просто выигрывали время для киевского режима, не планируя соблюдать договоренности."Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос", – отметил Путин.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев указал, что это заявление президента России свидетельствует о его силе."Наш Верховный главнокомандующий, невероятно сильный политик. Потому что умеет признавать ошибки. Системы, государства, свои. Именно поэтому мы без всяких сомнений победим. Я не знаю, конечно, о каком "раньше" говорит наш Верховный. Это 2014, или 2016 год? Или о том, что не нужно было верить Западу и устраивать Минские соглашения. Это знает только сам Владимир Владимирович. О чём он сегодня досадует. Возможно, ошибки ещё будут. И трудные дни будут. И льстивые предложения договориться. Но эта фраза Верховного определённо даёт понять, что мы пойдём до конца. До Победы", - подчеркнул Медведев.Путин ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону неоднократно указывал на то, что Украина и Запад сознательно уклонялись от выполнения Минских соглашений, используя их для того, чтобы дать Киеву время на вооружение.

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https://ukraina.ru/20240214/1053283632.html

https://ukraina.ru/20240214/1053278258.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники