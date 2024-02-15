"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО - 15.02.2024 Украина.ру
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"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО - 15.02.2024 Украина.ру
"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
Победа — это залог техники, от нее все зависит. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект) и не увезли раненых. Сколько бы машин ни ломалось, мы стараемся делать все максимально быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T03:20
2024-02-15T03:20
новости
сво
техника
ремонт
бронетехника
бойцы
разведчик
ремонтники
восстановление
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Когда я только-только прибыл на фронт, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, рассказал разведчик.После этого мы хватаем блок и летим в ближайший город, там сразу едем к мотористу и покупаем поршневую. После этого токарь точит мотор, бойцы приезжают в лесополосу, и мы все быстро собираем. Машина чуть-чуть обкатывается и начинает ездить дальше, добавил военный.Победа — это техника, от нее многое зависит на фронте. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект), не увезли раненых. Без машины на фронте - как без ног, всё движение там зависит от техники, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053227610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, техника, ремонт, бронетехника, бойцы, разведчик, ремонтники, восстановление, вс рф
Новости, СВО, техника, ремонт, бронетехника, бойцы, разведчик, ремонтники, восстановление, ВС РФ

"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО

03:20 15.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по ремонту и восстановлению военной техники в Донецке
Завод по ремонту и восстановлению военной техники в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Победа — это залог техники, от нее все зависит. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект) и не увезли раненых. Сколько бы машин ни ломалось, мы стараемся делать все максимально быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Когда я только-только прибыл на фронт, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, рассказал разведчик.
"Сколько бы машин ни ломалось, мы всегда стараемся делать все максимально быстро. У нас был момент, стуканул мотор, мы его перебрали за 3 дня. Прямо на СВО, в полевых условиях мы, 2–3 человека, сразу скидываем мотор и прямо в лесополосе разбираем до гайки", - сообщил Турист.
После этого мы хватаем блок и летим в ближайший город, там сразу едем к мотористу и покупаем поршневую. После этого токарь точит мотор, бойцы приезжают в лесополосу, и мы все быстро собираем. Машина чуть-чуть обкатывается и начинает ездить дальше, добавил военный.
Победа — это техника, от нее многое зависит на фронте. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект), не увезли раненых. Без машины на фронте - как без ног, всё движение там зависит от техники, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко: Пока Евросоюз нападет на Россию с ручкой и ластиком, на Украине кто-то кого-то съестКогда та же Швеция заявляет: "Надо готовиться к войне, мы готовы послать в Латвию войска", – это серьезно. Да, это не такое уж мощное государство, но это угроза войны на нашей Балтике, потому что у них есть чем воевать. А у Урсулы воевать нечем – ручка, карандаш, ластик, рабочий стол, компьютер и несколько человек аппарата
 
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