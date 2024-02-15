"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по ремонту и восстановлению военной техники в Донецке
Победа — это залог техники, от нее все зависит. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект) и не увезли раненых. Сколько бы машин ни ломалось, мы стараемся делать все максимально быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Когда я только-только прибыл на фронт, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, рассказал разведчик.
"Сколько бы машин ни ломалось, мы всегда стараемся делать все максимально быстро. У нас был момент, стуканул мотор, мы его перебрали за 3 дня. Прямо на СВО, в полевых условиях мы, 2–3 человека, сразу скидываем мотор и прямо в лесополосе разбираем до гайки", - сообщил Турист.
После этого мы хватаем блок и летим в ближайший город, там сразу едем к мотористу и покупаем поршневую. После этого токарь точит мотор, бойцы приезжают в лесополосу, и мы все быстро собираем. Машина чуть-чуть обкатывается и начинает ездить дальше, добавил военный.
Победа — это техника, от нее многое зависит на фронте. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект), не увезли раненых. Без машины на фронте - как без ног, всё движение там зависит от техники, заключил собеседник Украина.ру.
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