https://ukraina.ru/20240215/1053284268.html

"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО

"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО - 15.02.2024 Украина.ру

"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО

Победа — это залог техники, от нее все зависит. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект) и не увезли раненых. Сколько бы машин ни ломалось, мы стараемся делать все максимально быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T03:20

2024-02-15T03:20

2024-02-15T03:20

новости

сво

техника

ремонт

бронетехника

бойцы

разведчик

ремонтники

восстановление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101251/50/1012515048_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_1887d4274a256fc7a4a6c5009f71c9a8.jpg

Когда я только-только прибыл на фронт, мы были на Харьковском направлении. Командир поставил нам задачу восстановить технику, которая пострадала от дронов и минометных обстрелов. И первые две недели мы занимались только этим, рассказал разведчик.После этого мы хватаем блок и летим в ближайший город, там сразу едем к мотористу и покупаем поршневую. После этого токарь точит мотор, бойцы приезжают в лесополосу, и мы все быстро собираем. Машина чуть-чуть обкатывается и начинает ездить дальше, добавил военный.Победа — это техника, от нее многое зависит на фронте. Сломалась машина — это значит не подвезли БК (бонкомплект), не увезли раненых. Без машины на фронте - как без ног, всё движение там зависит от техники, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240212/1053227610.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, техника, ремонт, бронетехника, бойцы, разведчик, ремонтники, восстановление, вс рф