Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Авдеевка интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ обстреливать город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
После зачистки Авдеевки ВСУ будет очень проблематично устраивать ВС РФ контратаки с флангов по образцу Артемовска. Под Невельским ВС РФ стоят очень давно, противостояние там приняло позиционный характер, рассказал обозреватель.
Село Первомайское российские военные зачищают с трудом, потому что противник понимает его значение. Потеря даже над западной половиной этого населенного пункта будет означать, что бойцы прикрыли фланг российской группировки, которая наступает на Северное и Тоненькое, уточнил эксперт.
"Что к югу, что к северу от наших передовых позиций до этой дороги не больше 4 километров. Полковой миномет даже в глубине 2–3 километров от линии фронта может накрывать все что угодно. Опытный расчет со второй-третьей мины поражает любую движущуюся бронетехнику", - подчеркнул Онуфриенко.
Частная застройка создает иллюзию того, что Авдеевка — это серьезный город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Она интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ его обстреливать город, заключил собеседник Украина.ру.
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