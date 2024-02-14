https://ukraina.ru/20240214/1053272226.html

Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска

Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска - 14.02.2024 Украина.ру

Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска

Авдеевка интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ обстреливать город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T04:50

2024-02-14T04:50

2024-02-14T04:50

новости

авдеевка

днр

наступление

оборона

мины

миномет

город

донецк

вс рф

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После зачистки Авдеевки ВСУ будет очень проблематично устраивать ВС РФ контратаки с флангов по образцу Артемовска. Под Невельским ВС РФ стоят очень давно, противостояние там приняло позиционный характер, рассказал обозреватель.Село Первомайское российские военные зачищают с трудом, потому что противник понимает его значение. Потеря даже над западной половиной этого населенного пункта будет означать, что бойцы прикрыли фланг российской группировки, которая наступает на Северное и Тоненькое, уточнил эксперт.Частная застройка создает иллюзию того, что Авдеевка — это серьезный город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Она интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ его обстреливать город, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html

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днр

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новости, авдеевка, днр, наступление, оборона, мины, миномет, город, донецк, вс рф, всу, сво