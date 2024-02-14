Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска - 14.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240214/1053272226.html
Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска - 14.02.2024 Украина.ру
Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
Авдеевка интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ обстреливать город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T04:50
2024-02-14T04:50
новости
авдеевка
днр
наступление
оборона
мины
миномет
город
донецк
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051889732_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_020a64b9c85db5d831ba7e2f8abba2ef.jpg
После зачистки Авдеевки ВСУ будет очень проблематично устраивать ВС РФ контратаки с флангов по образцу Артемовска. Под Невельским ВС РФ стоят очень давно, противостояние там приняло позиционный характер, рассказал обозреватель.Село Первомайское российские военные зачищают с трудом, потому что противник понимает его значение. Потеря даже над западной половиной этого населенного пункта будет означать, что бойцы прикрыли фланг российской группировки, которая наступает на Северное и Тоненькое, уточнил эксперт.Частная застройка создает иллюзию того, что Авдеевка — это серьезный город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Она интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ его обстреливать город, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html
авдеевка
днр
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051889732_245:0:1784:1154_1920x0_80_0_0_9064aae3cebf441f4064029422a117fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, наступление, оборона, мины, миномет, город, донецк, вс рф, всу, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, наступление, оборона, мины, миномет, город, Донецк, ВС РФ, ВСУ, СВО

Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска

04:50 14.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Авдеевка интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ обстреливать город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
После зачистки Авдеевки ВСУ будет очень проблематично устраивать ВС РФ контратаки с флангов по образцу Артемовска. Под Невельским ВС РФ стоят очень давно, противостояние там приняло позиционный характер, рассказал обозреватель.
Село Первомайское российские военные зачищают с трудом, потому что противник понимает его значение. Потеря даже над западной половиной этого населенного пункта будет означать, что бойцы прикрыли фланг российской группировки, которая наступает на Северное и Тоненькое, уточнил эксперт.
"Что к югу, что к северу от наших передовых позиций до этой дороги не больше 4 километров. Полковой миномет даже в глубине 2–3 километров от линии фронта может накрывать все что угодно. Опытный расчет со второй-третьей мины поражает любую движущуюся бронетехнику", - подчеркнул Онуфриенко.
Частная застройка создает иллюзию того, что Авдеевка — это серьезный город. Но когда он разрезается пополам возле станции Химик, видно, что там есть только Коксохим, несколько улиц многоэтажной застройки и частный сектор. Она интересна только тем, что находится в близи Донецка и позволяет ВСУ его обстреливать город, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 14:02
Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"Харьковское направление ключевое для нового главкома ВСУ Сырского, который в свое время командовал батальном под Чугуевом, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиАвдеевкаДНРнаступлениеоборонаминыминометгородДонецкВС РФВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
05:00Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране
04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
03:00"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашений
19:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского
18:02Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля
17:39Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
17:35Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага
Лента новостейМолния