В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине - 14.02.2024 Украина.ру
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В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине - 14.02.2024 Украина.ру
В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин не предлагал Соединённым Штатам заморозить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 14 февраля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
новости
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
украина
конфликт
заморозка
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский президент предлагал США заморозить конфликт на Украине, но получил отказ.Агентство Reuters ранее сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников якобы передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ. По данным источников Reuters, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
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новости, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, украина, конфликт, заморозка
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, конфликт, заморозка

В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине

13:30 14.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Президент России Владимир Путин не предлагал Соединённым Штатам заморозить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 14 февраля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский президент предлагал США заморозить конфликт на Украине, но получил отказ.
"Нет, неправда", - сказал он.
Агентство Reuters ранее сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников якобы передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ.
По данным источников Reuters, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 16:51
"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году
 
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