https://ukraina.ru/20240214/1053285341.html

В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине

В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине - 14.02.2024 Украина.ру

В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин не предлагал Соединённым Штатам заморозить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 14 февраля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

новости

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

украина

конфликт

заморозка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский президент предлагал США заморозить конфликт на Украине, но получил отказ.Агентство Reuters ранее сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников якобы передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ. По данным источников Reuters, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, украина, конфликт, заморозка