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В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине - 14.02.2024 Украина.ру
В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин не предлагал Соединённым Штатам заморозить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 14 февраля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский президент предлагал США заморозить конфликт на Украине, но получил отказ.Агентство Reuters ранее сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников якобы передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ. По данным источников Reuters, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, украина, конфликт, заморозка
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, конфликт, заморозка
В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин не предлагал Соединённым Штатам заморозить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 14 февраля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"