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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ - 14.02.2024 Украина.ру
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов
2024-02-14T10:51
2024-02-14T10:51
2024-02-14T10:51
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В комментариях в соцсетях россияне просят определить "реальные наказания" за нападения на раненых бойцов, вернувшихся с СВО. Некоторые требуют применить новый закон к бывшим звёздам российской эстрады, таким так Алла Пугачева и Максим Галкин*.В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений. Об этом сообщал сенатор Владимир Полетаев.Изменения планируют внести в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.Парламентарий обратил внимание на то, что возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений – помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации.В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".* признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20240131/1053002638.html
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новости, россия, владимир путин, совет федерации, госдума, закон, конфискация, имущество, вс рф, фейк
Новости, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации, Госдума, Закон, конфискация, имущество, ВС РФ, фейк
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов
В комментариях в соцсетях россияне просят определить "реальные наказания" за нападения на раненых бойцов, вернувшихся с СВО. Некоторые требуют применить новый закон к бывшим звёздам российской эстрады, таким так Алла Пугачева и Максим Галкин*.
В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.
К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений. Об этом сообщал сенатор Владимир Полетаев.
Изменения планируют внести в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.
Парламентарий обратил внимание на то, что возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений – помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации.
В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".
* признан в РФ иноагентом.