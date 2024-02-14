Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре - 14.02.2024 Украина.ру
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Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре
Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре - 14.02.2024 Украина.ру
Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре
В городе Днепр в ночь на 13 февраля, по сообщениям местных властей в результате удара сразу нескольких дронов серьезно пострадала теплоэлектростанция компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова. В нескольких районах города пропали свет, вода и интернет.
2024-02-14T05:54
2024-02-14T07:58
эксклюзив
днепр
украина
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Горожан, у которых пропало отопление, призывают обращаться в "пункты несокрушимости", хотя и предупреждают, что дизельного топлива в них осталось на три дня.Восстанавливать станцию обещают в течение нескольких месяцев, если выделят достаточно денег и людей. Однако пока непонятно, кто будет заниматься ремонтом и восстановлением. Мэр города Борис Филатов 13 февраля написал, что работников катастрофически не хватает. По его словам, все, кто может ликвидировать последствия российских обстрелов, находятся под ночным домашним арестом или без брони ТЦК. Мэр Днепра отметил, что сейчас энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке."Уважаемые руководители, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих "собак". Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий", - пишет мэр Днепра.В своем посте Филатов, тем не менее, явно манипулирует, пытаясь спасти своих приближенных от преследований из-за коррупционных скандалов, а не только электриков и ремонтников. В отличие от простых рабочих, которых забривают в ВСУ, под ночным домашним арестом находятся соратники и подельники Филатова. Самого Бориса "Вешателя" Филатова пока не трогают, хотя он официально стал одним из самых богатых мэров Украины. Согласно лишь официальной декларации, на своем посту он получил зарплаты миллион гривен, еще полмиллиона – за сдачу в аренду недвижимости, около миллиона долларов он хранит наличкой, владеет автопарком, коллекцией японского искусства, большими квартирами в Киеве и Днепре, а также – собственностью в Крыму, включая участок в поселке Симеиз.Днепр также по-прежнему подтверждает звание криминальной столицы Украины. Банды из Днепра и области последнее время делают налеты и на другие регионы. Одна из них действовала в прифронтовом Купянском районе Харьковской области. Члены банды – бывшие сотрудники полиции и СБУ. Они предъявляли свои старые удостоверения и занимались разграблением предприятий и ферм, угоном автомобилей под предлогом "следственных действий".Продолжается в Днепре, как и по всей Украине, преследование священников и прихожан канонической УПЦ. На днях к пяти годам заключения был приговорен протоиерей храма святителя Иоанна Милостивого (в миру Александр Лунегов). Его обвиняли в том, что в частных разговорах он убеждал прихожан уезжать в РФ и якобы ожидал прихода россиян.О том, что вскоре может начаться наступление ВС РФ в Днепропетровской области на днях писали многие пользователи соцсетей. По циркулирующим в области слухам, ВС РФ якобы прокопали туннель под Каховским водохранилищем, которое после подрыва дамбы существенно обмелело. Однако ширина его все равно – 4,6 км. Проделать такую работу незаметно достаточно сложно. Панику поднял Евгений Евтушенко, глава Никопольской районной военной администрации. По его убеждению, такой туннель могли прокопать российские ДРГ.В воскресенье 11 февраля по городам Днепропетровской области прошла очередная акция жен и матерей мобилизованных украинцев с требованием утвердить сроки демобилизации. Женщины сравнивали службу в ВСУ с пожизненным рабством. По их словам, многие украинские военнослужащие не выдерживают и дезертируют. "Мой муж еще морально держится, а вот те, кого некому поддерживать, уже сломались. Поэтому так много сейчас тех, кто самовольно покидает часть. Люди просто не выдерживают", - рассказывает организатор митинга в Кривом Роге Лилия Цёма.С другой стороны, последнее время движение жен с требованием демобилизации стало предъявлять претензии не только властям, но и обычным гражданам. Украинские власти их убедили в том, что демобилизуют их мужей только тогда, когда на их место мобилизуют новых военнослужащих. Поэтому на митингах в Кривом Роге, Днепре, Виннице, Киеве часто можно услышать требование мобилизовать уклонистов. "Почему у нас воюют одни и те же? Почему те, кто в тылу, даже не пришли сегодня нас поддержать? Ведь рано или поздно, но все пойдут [воевать]", - говорит Юлия, жена одного из добровольцев ВСУ. Участницы митинга в Днепре держали плакаты "Пришло время других", "Уклонистам – права, а военным – обязательства?!".Так, с легкой руки манипуляторов-националистов и украинских военкомов движение за демобилизацию превращается в движение за усиление мобилизации, а под предлогом "справедливости" предлагается усилить отлов пушечного мяса.
https://ukraina.ru/20240125/1052887057.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, днепр, украина
Эксклюзив, Днепр, Украина

Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре

05:54 14.02.2024 (обновлено: 07:58 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Фалин / Перейти в фотобанкКИЕВ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
КИЕВ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Фалин
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В городе Днепр в ночь на 13 февраля, по сообщениям местных властей в результате удара сразу нескольких дронов серьезно пострадала теплоэлектростанция компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова. В нескольких районах города пропали свет, вода и интернет.
Горожан, у которых пропало отопление, призывают обращаться в "пункты несокрушимости", хотя и предупреждают, что дизельного топлива в них осталось на три дня.
Восстанавливать станцию обещают в течение нескольких месяцев, если выделят достаточно денег и людей. Однако пока непонятно, кто будет заниматься ремонтом и восстановлением. Мэр города Борис Филатов 13 февраля написал, что работников катастрофически не хватает. По его словам, все, кто может ликвидировать последствия российских обстрелов, находятся под ночным домашним арестом или без брони ТЦК. Мэр Днепра отметил, что сейчас энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке.
"Уважаемые руководители, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих "собак". Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий", - пишет мэр Днепра.
В своем посте Филатов, тем не менее, явно манипулирует, пытаясь спасти своих приближенных от преследований из-за коррупционных скандалов, а не только электриков и ремонтников.
В отличие от простых рабочих, которых забривают в ВСУ, под ночным домашним арестом находятся соратники и подельники Филатова. Самого Бориса "Вешателя" Филатова пока не трогают, хотя он официально стал одним из самых богатых мэров Украины. Согласно лишь официальной декларации, на своем посту он получил зарплаты миллион гривен, еще полмиллиона – за сдачу в аренду недвижимости, около миллиона долларов он хранит наличкой, владеет автопарком, коллекцией японского искусства, большими квартирами в Киеве и Днепре, а также – собственностью в Крыму, включая участок в поселке Симеиз.
Днепр также по-прежнему подтверждает звание криминальной столицы Украины. Банды из Днепра и области последнее время делают налеты и на другие регионы. Одна из них действовала в прифронтовом Купянском районе Харьковской области. Члены банды – бывшие сотрудники полиции и СБУ. Они предъявляли свои старые удостоверения и занимались разграблением предприятий и ферм, угоном автомобилей под предлогом "следственных действий".
Продолжается в Днепре, как и по всей Украине, преследование священников и прихожан канонической УПЦ. На днях к пяти годам заключения был приговорен протоиерей храма святителя Иоанна Милостивого (в миру Александр Лунегов). Его обвиняли в том, что в частных разговорах он убеждал прихожан уезжать в РФ и якобы ожидал прихода россиян.
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25 января, 07:26
В Одессе взрывами повредило промышленный объект — властиПромышленный объект в Одессе получил повреждения. Об этом 25 января сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в с своем телеграм-канале
О том, что вскоре может начаться наступление ВС РФ в Днепропетровской области на днях писали многие пользователи соцсетей. По циркулирующим в области слухам, ВС РФ якобы прокопали туннель под Каховским водохранилищем, которое после подрыва дамбы существенно обмелело. Однако ширина его все равно – 4,6 км. Проделать такую работу незаметно достаточно сложно. Панику поднял Евгений Евтушенко, глава Никопольской районной военной администрации. По его убеждению, такой туннель могли прокопать российские ДРГ.
В воскресенье 11 февраля по городам Днепропетровской области прошла очередная акция жен и матерей мобилизованных украинцев с требованием утвердить сроки демобилизации. Женщины сравнивали службу в ВСУ с пожизненным рабством. По их словам, многие украинские военнослужащие не выдерживают и дезертируют. "Мой муж еще морально держится, а вот те, кого некому поддерживать, уже сломались. Поэтому так много сейчас тех, кто самовольно покидает часть. Люди просто не выдерживают", - рассказывает организатор митинга в Кривом Роге Лилия Цёма.
С другой стороны, последнее время движение жен с требованием демобилизации стало предъявлять претензии не только властям, но и обычным гражданам. Украинские власти их убедили в том, что демобилизуют их мужей только тогда, когда на их место мобилизуют новых военнослужащих. Поэтому на митингах в Кривом Роге, Днепре, Виннице, Киеве часто можно услышать требование мобилизовать уклонистов.
"Почему у нас воюют одни и те же? Почему те, кто в тылу, даже не пришли сегодня нас поддержать? Ведь рано или поздно, но все пойдут [воевать]", - говорит Юлия, жена одного из добровольцев ВСУ. Участницы митинга в Днепре держали плакаты "Пришло время других", "Уклонистам – права, а военным – обязательства?!".
Так, с легкой руки манипуляторов-националистов и украинских военкомов движение за демобилизацию превращается в движение за усиление мобилизации, а под предлогом "справедливости" предлагается усилить отлов пушечного мяса.
 
ЭксклюзивДнепрУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
08:05Главное за ночь 14 февраля
05:54Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре
05:20Эксперт раскрыл, как будут выкручиваться ВСУ, когда ВС РФ перерубят логистическое "Бревно" в Авдеевке
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
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04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
03:00"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашений
19:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского
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