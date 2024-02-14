https://ukraina.ru/20240214/1053277388.html

Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре

Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре - 14.02.2024 Украина.ру

Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре

В городе Днепр в ночь на 13 февраля, по сообщениям местных властей в результате удара сразу нескольких дронов серьезно пострадала теплоэлектростанция компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова. В нескольких районах города пропали свет, вода и интернет.

2024-02-14T05:54

2024-02-14T05:54

2024-02-14T07:58

эксклюзив

днепр

украина

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Горожан, у которых пропало отопление, призывают обращаться в "пункты несокрушимости", хотя и предупреждают, что дизельного топлива в них осталось на три дня.Восстанавливать станцию обещают в течение нескольких месяцев, если выделят достаточно денег и людей. Однако пока непонятно, кто будет заниматься ремонтом и восстановлением. Мэр города Борис Филатов 13 февраля написал, что работников катастрофически не хватает. По его словам, все, кто может ликвидировать последствия российских обстрелов, находятся под ночным домашним арестом или без брони ТЦК. Мэр Днепра отметил, что сейчас энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке."Уважаемые руководители, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих "собак". Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий", - пишет мэр Днепра.В своем посте Филатов, тем не менее, явно манипулирует, пытаясь спасти своих приближенных от преследований из-за коррупционных скандалов, а не только электриков и ремонтников. В отличие от простых рабочих, которых забривают в ВСУ, под ночным домашним арестом находятся соратники и подельники Филатова. Самого Бориса "Вешателя" Филатова пока не трогают, хотя он официально стал одним из самых богатых мэров Украины. Согласно лишь официальной декларации, на своем посту он получил зарплаты миллион гривен, еще полмиллиона – за сдачу в аренду недвижимости, около миллиона долларов он хранит наличкой, владеет автопарком, коллекцией японского искусства, большими квартирами в Киеве и Днепре, а также – собственностью в Крыму, включая участок в поселке Симеиз.Днепр также по-прежнему подтверждает звание криминальной столицы Украины. Банды из Днепра и области последнее время делают налеты и на другие регионы. Одна из них действовала в прифронтовом Купянском районе Харьковской области. Члены банды – бывшие сотрудники полиции и СБУ. Они предъявляли свои старые удостоверения и занимались разграблением предприятий и ферм, угоном автомобилей под предлогом "следственных действий".Продолжается в Днепре, как и по всей Украине, преследование священников и прихожан канонической УПЦ. На днях к пяти годам заключения был приговорен протоиерей храма святителя Иоанна Милостивого (в миру Александр Лунегов). Его обвиняли в том, что в частных разговорах он убеждал прихожан уезжать в РФ и якобы ожидал прихода россиян.О том, что вскоре может начаться наступление ВС РФ в Днепропетровской области на днях писали многие пользователи соцсетей. По циркулирующим в области слухам, ВС РФ якобы прокопали туннель под Каховским водохранилищем, которое после подрыва дамбы существенно обмелело. Однако ширина его все равно – 4,6 км. Проделать такую работу незаметно достаточно сложно. Панику поднял Евгений Евтушенко, глава Никопольской районной военной администрации. По его убеждению, такой туннель могли прокопать российские ДРГ.В воскресенье 11 февраля по городам Днепропетровской области прошла очередная акция жен и матерей мобилизованных украинцев с требованием утвердить сроки демобилизации. Женщины сравнивали службу в ВСУ с пожизненным рабством. По их словам, многие украинские военнослужащие не выдерживают и дезертируют. "Мой муж еще морально держится, а вот те, кого некому поддерживать, уже сломались. Поэтому так много сейчас тех, кто самовольно покидает часть. Люди просто не выдерживают", - рассказывает организатор митинга в Кривом Роге Лилия Цёма.С другой стороны, последнее время движение жен с требованием демобилизации стало предъявлять претензии не только властям, но и обычным гражданам. Украинские власти их убедили в том, что демобилизуют их мужей только тогда, когда на их место мобилизуют новых военнослужащих. Поэтому на митингах в Кривом Роге, Днепре, Виннице, Киеве часто можно услышать требование мобилизовать уклонистов. "Почему у нас воюют одни и те же? Почему те, кто в тылу, даже не пришли сегодня нас поддержать? Ведь рано или поздно, но все пойдут [воевать]", - говорит Юлия, жена одного из добровольцев ВСУ. Участницы митинга в Днепре держали плакаты "Пришло время других", "Уклонистам – права, а военным – обязательства?!".Так, с легкой руки манипуляторов-националистов и украинских военкомов движение за демобилизацию превращается в движение за усиление мобилизации, а под предлогом "справедливости" предлагается усилить отлов пушечного мяса.

https://ukraina.ru/20240125/1052887057.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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