https://ukraina.ru/20240214/1053276819.html

Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"

Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника" - 14.02.2024 Украина.ру

Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"

Суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. При этом держаться до последнего солдата в боях за "избушку лесника" — вредно и недопустимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T04:30

2024-02-14T04:30

2024-02-14T04:30

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Сейчас задача ВС РФ — продвигаться там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, теперь мы ведем там бои, рассказал обозреватель.В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. Мы эту задачу успешно решаем, добавил он.У армии РФ вопрос не стоит в освобождении территорий. И я не вижу ничего плохого в том, что где-то наши войска отошли. В условиях гибкой обороны это норма. Держаться до последнего солдата в боях за избушку лесника — вредно и противоестественно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html

запорожское направление

угледар

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новости, вс рф, всу, сво, запорожское направление, угледар, южно-донецкое направление, славянск, оборона, наступление