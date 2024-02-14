Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
Стрельба по цели
Суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. При этом держаться до последнего солдата в боях за "избушку лесника" — вредно и недопустимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас задача ВС РФ — продвигаться там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, теперь мы ведем там бои, рассказал обозреватель.
В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. Мы эту задачу успешно решаем, добавил он.
"Теперь насчет наступления. Это решение стратегической задачи. Если мы будем наступать на Запорожском фронте, мы выйдем в степь. А дальше что? Если мы будем наступать на Южно-Донецком направлении, мы выйдем в те же степи. А наступление на Славянск/Краматорск — это взламывание укрепленных населенных пунктов. Что из этого получается мы видим в Артемовске", - подчеркнул Онуфриенко.
У армии РФ вопрос не стоит в освобождении территорий. И я не вижу ничего плохого в том, что где-то наши войска отошли. В условиях гибкой обороны это норма. Держаться до последнего солдата в боях за избушку лесника — вредно и противоестественно, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый ударБыло бы глупо и даже преступно ждать, пока противник соберет все войска, хорошо вооружится и начнет новое наступление. Нам надо сыграть на опережение и отбить охоту у ВСУ куда-то наступать