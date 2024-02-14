"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ - 14.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240214/1053276607.html
"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ - 14.02.2024 Украина.ру
"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
Сейчас сотни офицеров Генштаба ВС РФ считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько пришло пушек и и сколько он потратил. Пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T04:40
2024-02-14T04:40
новости
вс рф
всу
оборона
наступление
генштаб
потери
снаряды
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042002085_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_1e31cfb968a55da9665c8a7949c9defa.jpg
Сейчас задача российских военных простая — мы продвигаемся там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, а теперь мы ведем там бои, рассказал обозреватель.В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. ВС РФ эту задачу успешно решают, подчеркнул Онуфриенко.Сейчас вопрос не стоит в освобождении территорий. И я не вижу ничего плохого в том, что где-то российские войска отошли. В условиях гибкой обороны это норма. Держаться до последнего солдата в боях за избушку лесника — вредно и противоестественно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042002085_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_dbf6d326e07ab5e6b649ef50ee3a5e8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, всу, оборона, наступление, генштаб, потери, снаряды, сво
Новости, ВС РФ, ВСУ, оборона, наступление, Генштаб, потери, снаряды, СВО

"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ

04:40 14.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас сотни офицеров Генштаба ВС РФ считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько пришло пушек и и сколько он потратил. Пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас задача российских военных простая — мы продвигаемся там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, а теперь мы ведем там бои, рассказал обозреватель.
В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. ВС РФ эту задачу успешно решают, подчеркнул Онуфриенко.
"Есть и вторая более важная задача. Сейчас сотни офицеров Генштаба считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько он может мобилизовать, сколько с Запада пришло пушек и снарядов, и сколько он потратил. До тех пор пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает", - подчеркнул Онуфриенко.
Сейчас вопрос не стоит в освобождении территорий. И я не вижу ничего плохого в том, что где-то российские войска отошли. В условиях гибкой обороны это норма. Держаться до последнего солдата в боях за избушку лесника — вредно и противоестественно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 14:02
Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"Харьковское направление ключевое для нового главкома ВСУ Сырского, который в свое время командовал батальном под Чугуевом, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиВС РФВСУоборонанаступлениеГенштабпотериснарядыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
05:00Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране
04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
03:00"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашений
19:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского
18:02Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля
17:39Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
17:35Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага
Лента новостейМолния