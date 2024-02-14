https://ukraina.ru/20240214/1053276607.html

"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ

"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ - 14.02.2024 Украина.ру

"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ

Сейчас сотни офицеров Генштаба ВС РФ считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько пришло пушек и и сколько он потратил. Пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T04:40

2024-02-14T04:40

2024-02-14T04:40

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генштаб

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Сейчас задача российских военных простая — мы продвигаемся там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, а теперь мы ведем там бои, рассказал обозреватель.В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. ВС РФ эту задачу успешно решают, подчеркнул Онуфриенко.Сейчас вопрос не стоит в освобождении территорий. И я не вижу ничего плохого в том, что где-то российские войска отошли. В условиях гибкой обороны это норма. Держаться до последнего солдата в боях за избушку лесника — вредно и противоестественно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html

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новости, вс рф, всу, оборона, наступление, генштаб, потери, снаряды, сво