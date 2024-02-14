https://ukraina.ru/20240214/1053276456.html
"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском - 14.02.2024 Украина.ру
"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
Суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. До тех пор пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T03:53
2024-02-14T03:53
2024-02-14T03:53
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угледар
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наступление
сво
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ВСУ якобы удерживают Купянск, но дело в том, что никому не нужно его брать. Задача на этом направлении у ВС РФ была только одна — оттянуть часть сил противника с Запорожья во время контрнаступа. И российские военные с ней отлично справились, рассказал обозреватель.Сейчас задача российских военных простая — мы продвигаемся там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, а теперь мы ведем там бои, добавил он.Перед ВС РФ есть и вторая более важная задача. Сейчас сотни офицеров Генштаба считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько с Запада пришло пушек и снарядов, и сколько он потратил, указал специалист.До тех пор пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Потому что враг с каждым днем слабеет. И перед нашим стратегическим наступлением эта тактика верна, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html
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новости, всу, вс рф, купянск, купянское направление, угледар, оборона, наступление, сво, спецоперация
Новости, ВСУ, ВС РФ, Купянск, Купянское направление, Угледар, оборона, наступление, СВО, Спецоперация
"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
Суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. До тех пор пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВСУ якобы удерживают Купянск, но дело в том, что никому не нужно его брать. Задача на этом направлении у ВС РФ была только одна — оттянуть часть сил противника с Запорожья во время контрнаступа. И российские военные с ней отлично справились, рассказал обозреватель.
Сейчас задача российских военных простая — мы продвигаемся там, где противник ослаб. Например, у Ямполя, Терновой и Торского. ВСУ "профукали" Новомихайловку под Угледаром, где уже несколько месяцев стояли ВС РФ, а теперь мы ведем там бои, добавил он.
"В этом и состоит суть гибкой обороны — раздергивать резервы противника, боями местного значения определять, где он ослаб, а потом бить туда. Там кусок отгрызли, тут кусок отгрызли. Мы эту задачу решаем", - подчеркнул Онуфриенко.
Перед ВС РФ есть и вторая более важная задача. Сейчас сотни офицеров Генштаба считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько с Запада пришло пушек и снарядов, и сколько он потратил, указал специалист.
До тех пор пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает. Потому что враг с каждым днем слабеет. И перед нашим стратегическим наступлением эта тактика верна, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь