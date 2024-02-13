Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе - 13.02.2024 Украина.ру
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Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе - 13.02.2024 Украина.ру
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
Польские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе
2024-02-13T17:00
2024-02-13T17:00
новости
украина
польша
граница
государственная граница
пересечение границы
кпп
забастовка
фермер
перевозчики
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Украинское ведомство со ссылкой на польское руководство сообщило, что пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину.Там уточнили, что пассажирский транспорт блокировать не будут.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков. Водители заблокировали два пункта пропуска на границе: "Рава-Русская" и "Ягодин".
https://ukraina.ru/20240209/1053205359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, граница, государственная граница, пересечение границы, кпп, забастовка, фермер, перевозчики
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, пересечение границы, КПП, забастовка, фермер, перевозчики

Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе

17:00 13.02.2024
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
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Польские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе

"Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчевая", что напротив украинского "Краковец"", - говорится в сообщении.

Украинское ведомство со ссылкой на польское руководство сообщило, что пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину.
Там уточнили, что пассажирский транспорт блокировать не будут.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков. Водители заблокировали два пункта пропуска на границе: "Рава-Русская" и "Ягодин".
9 февраля, 16:25
"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с УкраинойПольские фермеры изображают пешеходов и не дают грузовикам пересечь границу с Украиной, журналисты РИА Новости приводят слова очевидца
 
НовостиУкраинаПольшаграницагосударственная границапересечение границыКППзабастовкафермерперевозчики
 
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