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Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе

Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе - 13.02.2024 Украина.ру

Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе

Польские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе

2024-02-13T17:00

2024-02-13T17:00

2024-02-13T17:00

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Украинское ведомство со ссылкой на польское руководство сообщило, что пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину.Там уточнили, что пассажирский транспорт блокировать не будут.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков. Водители заблокировали два пункта пропуска на границе: "Рава-Русская" и "Ягодин".

https://ukraina.ru/20240209/1053205359.html

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новости, украина, польша, граница, государственная граница, пересечение границы, кпп, забастовка, фермер, перевозчики