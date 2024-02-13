https://ukraina.ru/20240213/1053273055.html
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе - 13.02.2024 Украина.ру
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
Польские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе
2024-02-13T17:00
2024-02-13T17:00
2024-02-13T17:00
новости
украина
польша
граница
государственная граница
пересечение границы
кпп
забастовка
фермер
перевозчики
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Украинское ведомство со ссылкой на польское руководство сообщило, что пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину.Там уточнили, что пассажирский транспорт блокировать не будут.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков. Водители заблокировали два пункта пропуска на границе: "Рава-Русская" и "Ягодин".
https://ukraina.ru/20240209/1053205359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, государственная граница, пересечение границы, кпп, забастовка, фермер, перевозчики
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, пересечение границы, КПП, забастовка, фермер, перевозчики
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
Польские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе
"Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчевая", что напротив украинского "Краковец"", - говорится в сообщении.
Украинское ведомство со ссылкой на польское руководство сообщило, что пикетчики намерены на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину.
Там уточнили, что пассажирский транспорт блокировать не будут.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков. Водители заблокировали два пункта пропуска на границе: "Рава-Русская" и "Ягодин".