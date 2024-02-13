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Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка

Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка - 13.02.2024 Украина.ру

Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка

Экс-депутату Верховной Рады Ирины Фарион суд во Львове отказал в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". Об этом 13 февраля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда

2024-02-13T11:20

2024-02-13T11:20

2024-02-13T11:20

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"Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в документе.В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион. Основанием послужило интервью экс-депутата украинскому Пятому каналу. Там она заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими.После этого инцидента на Фарион обрушилась волна критики. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника".По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию.

https://ukraina.ru/20240206/1053124149.html

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новости, ирина фарион, суд, львов, институт, восстановление