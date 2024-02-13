Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
Экс-депутату Верховной Рады Ирины Фарион суд во Львове отказал в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". Об этом 13 февраля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда
"Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в документе.
В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион. Основанием послужило интервью экс-депутата украинскому Пятому каналу. Там она заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими.
После этого инцидента на Фарион обрушилась волна критики. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника".
По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию.