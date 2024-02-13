Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка - 13.02.2024 Украина.ру
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Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка - 13.02.2024 Украина.ру
Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
Экс-депутату Верховной Рады Ирины Фарион суд во Львове отказал в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". Об этом 13 февраля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда
2024-02-13T11:20
2024-02-13T11:20
новости
ирина фарион
суд
львов
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"Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в документе.В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион. Основанием послужило интервью экс-депутата украинскому Пятому каналу. Там она заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими.После этого инцидента на Фарион обрушилась волна критики. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника".По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию.
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новости, ирина фарион, суд, львов, институт, восстановление
Новости, Ирина Фарион, Суд, Львов, институт, восстановление

Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка

11:20 13.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / ВО СвободаИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© commons.wikimedia.org / ВО Свобода
Читать в
Экс-депутату Верховной Рады Ирины Фарион суд во Львове отказал в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". Об этом 13 февраля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда
"Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в документе.
В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион. Основанием послужило интервью экс-депутата украинскому Пятому каналу. Там она заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими.
После этого инцидента на Фарион обрушилась волна критики. Украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника".
По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию.
6 февраля, 17:52
Львовский облсовет запретил украинским властям преследовать Ирину ФарионЛьвовский облсовет проголосовал за "прекращение травли" экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Трансляция заседания велась на YouTube-канале областного совета. Об этом 6 февраля сообщило издание "Страна.ua"
 
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