https://ukraina.ru/20240213/1053251356.html

От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах

От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах - 13.02.2024 Украина.ру

От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах

Заморозка конфликта на Украине или выигрыш России больнее всего ударит по Европе. Местные элиты такое положение дел не устраивает, поэтому они попытаются победить Москву изнутри. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский

2024-02-13T04:10

2024-02-13T04:10

2024-02-13T04:10

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Он отметил, что положение европейской экономики уже настолько плохое, что местные элиты рискуют потерять контроль над своими обществами. Поэтому они осознают, что нужно срочно действовать. Выиграть Россию на поле боя уже очевидно нельзя, поэтому остается одно - действовать по сценарию 90-ых - разрушать изнутри.Он отметил, что Евросоюз мог бы не ссориться с Россией, а договориться с ней, но США на это никогда не пойдут.На днях, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска не планирую переходить польскую границу, а произойти это может только в одном случае - нападения Варшавы.Именно на этот шаг, считают многие эксперты, и вынудит Польшу ее "старший брат" Вашингтон ради собственной выгоды. Тогда Варшаву ждет не державное величие, о котором так сильно мечтается, а повторение украинского сценария.Также Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Российский лидер добавил, что убежден в возможности достичь договоренности, и рано или поздно мир будет восстановлен.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20240212/1053193635.html

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новости, украина, олег неменский, европа, сво, россия, победа, польша