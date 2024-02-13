От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах - 13.02.2024 Украина.ру
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От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах
От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах - 13.02.2024 Украина.ру
От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах
Заморозка конфликта на Украине или выигрыш России больнее всего ударит по Европе. Местные элиты такое положение дел не устраивает, поэтому они попытаются победить Москву изнутри. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
2024-02-13T04:10
2024-02-13T04:10
новости
украина
олег неменский
европа
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россия
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польша
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Он отметил, что положение европейской экономики уже настолько плохое, что местные элиты рискуют потерять контроль над своими обществами. Поэтому они осознают, что нужно срочно действовать. Выиграть Россию на поле боя уже очевидно нельзя, поэтому остается одно - действовать по сценарию 90-ых - разрушать изнутри.Он отметил, что Евросоюз мог бы не ссориться с Россией, а договориться с ней, но США на это никогда не пойдут.На днях, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска не планирую переходить польскую границу, а произойти это может только в одном случае - нападения Варшавы.Именно на этот шаг, считают многие эксперты, и вынудит Польшу ее "старший брат" Вашингтон ради собственной выгоды. Тогда Варшаву ждет не державное величие, о котором так сильно мечтается, а повторение украинского сценария.Также Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Российский лидер добавил, что убежден в возможности достичь договоренности, и рано или поздно мир будет восстановлен.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20240212/1053193635.html
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новости, украина, олег неменский, европа, сво, россия, победа, польша
Новости, Украина, Олег Неменский, Европа, СВО, Россия, победа, Польша

От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах

04:10 13.02.2024
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Заморозка конфликта на Украине или выигрыш России больнее всего ударит по Европе. Местные элиты такое положение дел не устраивает, поэтому они попытаются победить Москву изнутри. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
Он отметил, что положение европейской экономики уже настолько плохое, что местные элиты рискуют потерять контроль над своими обществами. Поэтому они осознают, что нужно срочно действовать. Выиграть Россию на поле боя уже очевидно нельзя, поэтому остается одно - действовать по сценарию 90-ых - разрушать изнутри.

"Россия может устроить европейцев только в виде разделенной на несколько частей страны, которая находится в колониальной зависимости от стран Евросоюза, что обеспечило бы им прямой доступ к российским ресурсам по очень низкой цене и возможность колониального грабежа территорий, которые останутся от павшей России. У поляков, например, есть ощущение исторического шанса, который выпадает раз на тысячу лет", - сказал эксперт.

Он отметил, что Евросоюз мог бы не ссориться с Россией, а договориться с ней, но США на это никогда не пойдут.
На днях, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска не планирую переходить польскую границу, а произойти это может только в одном случае - нападения Варшавы.
Именно на этот шаг, считают многие эксперты, и вынудит Польшу ее "старший брат" Вашингтон ради собственной выгоды. Тогда Варшаву ждет не державное величие, о котором так сильно мечтается, а повторение украинского сценария.
Также Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Российский лидер добавил, что убежден в возможности достичь договоренности, и рано или поздно мир будет восстановлен.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь:
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Вчера, 04:39
Олег Неменский: Польша жаждет разгрома России на Украине, чтобы воспользоваться историческим шансомПольша перспективу падения Россия воспринимает очень близко к сердцу. Для нее это главная надежда, потому что, с точки зрения поляков, их народ подошел к той точке развития, за которой следует либо блестящее будущее с возрожденной великодержавной Польши, либо серое прозябание небольшой слабой страны, считает политолог Олег Неменский
 
НовостиУкраинаОлег НеменскийЕвропаСВОРоссияпобедаПольша
 
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