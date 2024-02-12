https://ukraina.ru/20240212/1053254424.html

"Почему США можно, а нам нельзя?" В Киргизии принимают закон об иноагентах

"Почему США можно, а нам нельзя?" В Киргизии принимают закон об иноагентах - 12.02.2024 Украина.ру

"Почему США можно, а нам нельзя?" В Киргизии принимают закон об иноагентах

Президент Киргизии Садыр Жапаров написал письмо главе Госдепа США Энтони Блинкену. Оно стало ответом на послание Блинкена, в которой американский госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого киргизским парламентом закона об иноагентах и предостерёг Жапарова от его принятия

2024-02-12T18:04

2024-02-12T18:04

2024-02-12T18:04

эксклюзив

владимир зотов

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садыр жапаров

энтони блинкен

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Ответ президента Киргизии опубликовал в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской) его пресс-секретарь Аскат Алагозов. Основное содержание письма свелось к достаточно настойчивой просьбе не вмешиваться во внутрикиргизские дела.Садыр Жапаров сообщил, что, согласно новому законопроекту, государство намеревается поставить под контроль источники финансирования действующих в Киргизии НКО, счёт которым идёт на десятки тысяч. По его словам, законопроект по своей концепции близок к соответствующему американскому закону от 1938 года (Foreign Agents Registration Act, FARA), за нарушение которого полагается не только административное, но и уголовное наказание. "Почему вам можно, а нам нельзя?" - задаётся вопросом президент Киргизии."Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", - так заканчивается его письмо.Законопроект на данный момент прошёл первое чтение в парламенте Киргизии. Судя по ответу Жапарова Энтони Блинкену, официальный Бишкек достаточно серьёзно настроен на то, чтобы его принять.Напомним, американский закон об обязательной регистрации иностранных агентов, принятый в 1938 году, обязывает предоставлять властям финансовую отчётность все организации и физические лица, которые занимаются любой политической и экономической деятельностью в интересах иностранного государства. Нарушение закона карается большим штрафом или тюремным заключением.Говоря об аналогичных законодательных инициативах других стран, наблюдатели обычно вспоминают Австралию и Израиль. Но эти примеры вряд ли могут представлять реальный интерес, так как обе страны являются союзниками США и находятся "на правильной стороне истории". Интереснее обстоят дела, например, в Венгрии, где наступление на вольницу, в формате которой функционировали западные НКО в этой центральноевропейской стране, ведётся с 2017 года. Тогда там была впервые реализована законодательная инициатива, регулирующая деятельность организаций с иностранным финансированием и предписывающая им регистрироваться в этом качестве. В дальнейшем давление на глобалистские структуры продолжилось. Наиболее известным событием в этом плане стало выдавливание из Венгрии фонда Сороса (организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной). А в конце 2023 года венгерский парламент принял Закон о защите суверенитета, согласно которому в стране должен быть создан отдельный орган для отслеживания и предотвращения иностранного вмешательства во внутривенгерские дела. Еврокомиссия данный закон охарактеризовала как противоречащий демократическим принципам и пригрозила Будапешту Европейским судом. Власти Венгрии, в свою очередь, заявили, что содержащиеся в законе предписания будут исполняться.Стоит отметить, что для постсоветского пространства принятие парламентом Киргизии законопроекта, регламентирующего деятельность иноагентов, станет достаточно знаковым событием. Помимо России, деятельность общественных организаций с иностранным финансированием достаточно жёстко регулируется в Азербайджане и ещё жестче - в Белоруссии. Разумеется, данная проблематика не имеет отношения к тем соседям РФ, которые односторонне ориентируются на Запад. Как и большинство государств мира, различные постсоветские страны либо рассматривают масштабное присутствие сети иностранных НКО на своей территории как должное, либо смирились с ним, либо попытались поставить его под контроль, но потерпели неудачу.Характерным примером здесь является Грузия, где в 2023 году пытались принять сразу две инициативы, регулирующие деятельность организаций, которые получают не менее 20% своего финансирования из-за рубежа. Одна из них ("О регистрации иностранных агентов") так же была фактически скопирована с американского закона 1938 года, о чём заявляли её создатели – депутаты от движения "Сила народа". Однако попытка провести законы через парламент привела к многочисленным акциям протеста, инспирированным посольствами западных стран. Власти спасовали перед уличной активностью: законопроекты, уже прошедшие первое чтение, были отозваны.Закон об иноагентах в своё время был принят даже на Украине. Случилось это в январе 2014 года, как раз накануне государственного переворота. Так как инициатива запоздала на многие годы, никакого влияния на стремительно развивающуюся эрозию режима Януковича она оказать уже не могла. Новая власть закон, разумеется, отменила практически сразу.В Европе же деятельность иноагентов пытались поставить под контроль в Республике Сербской – населённом сербами субъекте Боснии и Герцеговины. В марте прошлого года лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о скором принятии закона, опять же, являющегося репликой FARA. Додик, прикладывающий огромные усилия к отстаиванию прав РС, которые постоянно пытается ущемлять официальное Сараево, до сегодняшнего дня так и не смог реализовать данную инициативу.И вот теперь подобную попытку предпринимает Киргизия. Судя по решимости её руководства, шансы на окончательное принятие закона можно оценить как достаточно высокие. И основной вопрос, судя по всему, будет связан с правоприменительной практикой – насколько последовательно официальный Бишкек будет ставить деятельность иностранных НКО под свой контроль и делать её полностью прозрачной. Однако в любом случае для российского ближнего зарубежья это крайне важное событие, которое может вдохновить на подобное и другие постсоветские страны. Теоретически та же Грузия может повторить свою попытку уже после ближайших выборов, которые пройдут осенью.

https://ukraina.ru/20240131/1052994929.html

https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

https://ukraina.ru/20230724/1048196869.html

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