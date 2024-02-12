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"Подорвало конкурентоспособность": отказ от российских энергоресурсов отразился на ЕС - дипломат

"Подорвало конкурентоспособность": отказ от российских энергоресурсов отразился на ЕС - дипломат - 12.02.2024 Украина.ру

"Подорвало конкурентоспособность": отказ от российских энергоресурсов отразился на ЕС - дипломат

Евросоюз отказался от российских энергоресурсов, что подорвало конкурентоспособность его промышленного сектора, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости

2024-02-12T10:31

2024-02-12T10:31

2024-02-12T10:31

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По словам дипломата, в наиболее сложном положении оказался промышленный сектор Евросоюза, в особенности энергоемкие отрасли (за период с ноября 2022 г. по ноябрь 2023 г. общий объем промпроизводства в ЕС снизился на 5,8%). Россия неоднократно указывала, что Запал совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. А так, кто отказался, все равно будут покупать те же российские нефть и газ, только дороже через посредников. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ukraina.ru/20240207/1053130337.html

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