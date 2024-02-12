https://ukraina.ru/20240212/1053209958.html

От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога

От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога - 12.02.2024 Украина.ру

От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога

Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, здесь важно правильно донести информацию. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-12T04:30

2024-02-12T04:30

2024-02-12T04:30

новости

дроны

бпла

беспилотники

обучение

вуз

образование

боеприпасы

вс рф

информация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b61f91200e7f798772444348927b98b1.jpg

До начала СВО у беспилотников не было такого широкого применения. Соответственно, с началом специальной военной операции это направление получило колоссальное развитие, оно видоизменяется ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.В отличие от гражданских курсов мы проводим и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и другие важные моменты. А в инженерной части инструкторы рассказывают, как работать с боеприпасами. Мы можем этому обучить, потому что имеем опыт боевого применения дронов, добавил разведчик.Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Когда я начинал службу, то нашел большое сходство и быстро влился. Не важно, это школа, вуз и т.д. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, важно правильно донести информацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, бпла, беспилотники, обучение, вуз, образование, боеприпасы, вс рф, информация