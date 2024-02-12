От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога - 12.02.2024 Украина.ру
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От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога
От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога - 12.02.2024 Украина.ру
От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога
Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, здесь важно правильно донести информацию. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T04:30
2024-02-12T04:30
новости
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До начала СВО у беспилотников не было такого широкого применения. Соответственно, с началом специальной военной операции это направление получило колоссальное развитие, оно видоизменяется ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.В отличие от гражданских курсов мы проводим и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и другие важные моменты. А в инженерной части инструкторы рассказывают, как работать с боеприпасами. Мы можем этому обучить, потому что имеем опыт боевого применения дронов, добавил разведчик.Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Когда я начинал службу, то нашел большое сходство и быстро влился. Не важно, это школа, вуз и т.д. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, важно правильно донести информацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html
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новости, дроны, бпла, беспилотники, обучение, вуз, образование, боеприпасы, вс рф, информация
Новости, дроны, БПЛА, беспилотники, обучение, вуз, образование, боеприпасы, ВС РФ, информация

От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога

04:30 12.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, здесь важно правильно донести информацию. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
До начала СВО у беспилотников не было такого широкого применения. Соответственно, с началом специальной военной операции это направление получило колоссальное развитие, оно видоизменяется ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.
В отличие от гражданских курсов мы проводим и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и другие важные моменты. А в инженерной части инструкторы рассказывают, как работать с боеприпасами. Мы можем этому обучить, потому что имеем опыт боевого применения дронов, добавил разведчик.

"Педагогическое образование дает понимание, как донести информацию. Когда люди в чем-то хорошо разбираются и объясняют что-то, для них это кажется естественным, вполне логичным, а человек со стороны с трудом это воспринимает", - подчеркнул Каспер.

Учебно-воспитательный процесс в армии или в любом педагогическом заведении идет примерно одинаково. Когда я начинал службу, то нашел большое сходство и быстро влился. Не важно, это школа, вуз и т.д. Общая линия прослеживается очень сильно: от простого к сложному, важно правильно донести информацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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