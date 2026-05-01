https://ukraina.ru/20260501/fitso-rasskazal-o-voprosakh-v-kuluarakh-evrosoyuza-o-vstrechakh-s-putinym-1078509205.html
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным - 01.05.2026 Украина.ру
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
Европейские лидеры критикуют Словакию за контакты с президентом России Владимиром Путиным, но затем кулуарно интересуются деталями визита. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:43
2026-05-01T12:43
2026-05-01T12:43
ес
министерство иностранных дел
роберт фицо
москва
новости
словакия
россия
владимир путин
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077887531_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_95adaad5c2beb00fe2a5607896e7101f.jpg
Запись его беседы со студентами опубликована на YouTube-канале правительства. Он предложил любому присутствующему подойти и объяснить ему, почему ему не следует летать в Москву.В прошлом году Эстония, Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для пролета борта Фицо в российскую столицу. Однако словацкий премьер приехал на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.Ранее уведомлялось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву в День Победы. Сообщалось, что он выбрал транспорт, с помощью которого будет добираться до России. Ранее Фицо заявил, что Литва, Латвия и Эстония не разрешат его самолету пролететь над их территориями на торжества в Москве. Польша рассматривала заявку, но глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что вопрос закрыт. При этом польский дипломат не раскрыл причин такого решения, а также не уточнил, по какому именно маршруту будет ехать Роберт Фицо.Фицо также заявлял, что Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие - Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
словакия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077887531_110:0:650:405_1920x0_80_0_0_d9fbc307e22cdcd809cc7e1040deca05.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ес, министерство иностранных дел, роберт фицо, москва, новости, словакия, россия, владимир путин, украина.ру
ЕС, министерство иностранных дел, Роберт Фицо, Москва, Новости, Словакия, Россия, Владимир Путин, Украина.ру
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
Европейские лидеры критикуют Словакию за контакты с президентом России Владимиром Путиным, но затем кулуарно интересуются деталями визита. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Запись его беседы со студентами опубликована на YouTube-канале правительства.
"До этого все меня критикуют, а когда я вернусь после встречи с Путиным, все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал", — заявил Фицо.
Он предложил любому присутствующему подойти и объяснить ему, почему ему не следует летать в Москву.
В прошлом году Эстония, Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для пролета борта Фицо в российскую столицу.
Однако словацкий премьер приехал на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.
"Мы должны вести диалог с Россией. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным", — сказал Фицо в феврале.
Ранее уведомлялось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву в День Победы.
Сообщалось, что он выбрал транспорт, с помощью которого будет добираться до России.
"Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле", — отмечалось в источнике.
Ранее Фицо заявил, что Литва, Латвия и Эстония не разрешат его самолету пролететь над их территориями на торжества в Москве.
Польша рассматривала заявку, но глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что вопрос закрыт.
При этом польский дипломат не раскрыл причин такого решения, а также не уточнил, по какому именно маршруту будет ехать Роберт Фицо.
Фицо также заявлял, что Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие - Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак.