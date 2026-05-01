Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным - 01.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/fitso-rasskazal-o-voprosakh-v-kuluarakh-evrosoyuza-o-vstrechakh-s-putinym-1078509205.html
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным - 01.05.2026 Украина.ру
Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
Европейские лидеры критикуют Словакию за контакты с президентом России Владимиром Путиным, но затем кулуарно интересуются деталями визита. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:43
2026-05-01T12:43
ес
министерство иностранных дел
роберт фицо
москва
новости
словакия
россия
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077887531_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_95adaad5c2beb00fe2a5607896e7101f.jpg
Запись его беседы со студентами опубликована на YouTube-канале правительства. Он предложил любому присутствующему подойти и объяснить ему, почему ему не следует летать в Москву.В прошлом году Эстония, Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для пролета борта Фицо в российскую столицу. Однако словацкий премьер приехал на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.Ранее уведомлялось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву в День Победы. Сообщалось, что он выбрал транспорт, с помощью которого будет добираться до России. Ранее Фицо заявил, что Литва, Латвия и Эстония не разрешат его самолету пролететь над их территориями на торжества в Москве. Польша рассматривала заявку, но глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что вопрос закрыт. При этом польский дипломат не раскрыл причин такого решения, а также не уточнил, по какому именно маршруту будет ехать Роберт Фицо.Фицо также заявлял, что Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие - Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
словакия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077887531_110:0:650:405_1920x0_80_0_0_d9fbc307e22cdcd809cc7e1040deca05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ес, министерство иностранных дел, роберт фицо, москва, новости, словакия, россия, владимир путин, украина.ру
ЕС, министерство иностранных дел, Роберт Фицо, Москва, Новости, Словакия, Россия, Владимир Путин, Украина.ру

Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным

12:43 01.05.2026
 
© ФотоФицо
Фицо - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Европейские лидеры критикуют Словакию за контакты с президентом России Владимиром Путиным, но затем кулуарно интересуются деталями визита. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Запись его беседы со студентами опубликована на YouTube-канале правительства.
"До этого все меня критикуют, а когда я вернусь после встречи с Путиным, все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал", — заявил Фицо.
Он предложил любому присутствующему подойти и объяснить ему, почему ему не следует летать в Москву.
В прошлом году Эстония, Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для пролета борта Фицо в российскую столицу.
Однако словацкий премьер приехал на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.
"Мы должны вести диалог с Россией. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным", — сказал Фицо в феврале.
Ранее уведомлялось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву в День Победы.
Сообщалось, что он выбрал транспорт, с помощью которого будет добираться до России.
"Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле", — отмечалось в источнике.
Ранее Фицо заявил, что Литва, Латвия и Эстония не разрешат его самолету пролететь над их территориями на торжества в Москве.
Польша рассматривала заявку, но глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что вопрос закрыт.
При этом польский дипломат не раскрыл причин такого решения, а также не уточнил, по какому именно маршруту будет ехать Роберт Фицо.
Фицо также заявлял, что Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие - Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
