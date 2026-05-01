За неделю Вооруженные силы России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине
2026-05-01T12:59
Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими формированиями, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее уведомлялось, что противовоздушная оборона российской армии отразила атаки украинских формирований на регионы.
Воздушная тревога была отменена в Севастополе.
В Белгороде и Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах объявлен отбой ракетной опасности. Взрывы были зафиксированы в Николаеве. Нанесен удар по объекту в оккупированном Краматорске, местные жители фиксировали густой дым над местом прилета.
Также сообщалось, что в морском терминале Туапсе произошло возгорание после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Пострадавших нет.
На месте работали специальные и экстренные службы.
Всего к ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники.
Это не первая атака киевского режима на объекты в Туапсе за последние несколько недель.
Президент России Владимир Путин, комментируя ликвидацию последствий, заявил, что удар Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам Туапсе грозит серьезными экологическими последствиями.
Вице-премьер России Александр Новак сообщал, что ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода только предстоит оценить - Отбита атака БПЛА ВСУ, взрывы в Николаеве. Новости СВО.
