С начала суток российская армия нанесла серию ударов по целям на подконтрольном киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
россия
черкасская область
одесса
вкс
россия
черкасская область
одесса
удары по киеву сегодня
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, россия, черкасская область, одесса, вкс, вооруженные силы украины, пентагон, ракетный удар, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, бпла сегодня, атака бпла, всу
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, Россия, Черкасская область, Одесса, ВКС, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ракетный удар, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ

Бомбовые и дроновые удары нанесены по целям на подконтрольной ВСУ территории

Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
С начала суток российская армия нанесла серию ударов по целям на подконтрольном киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 С начала суток "Герани" поразили цели в Одессе, в Измаиле Одесской области - о поражении портовой инфраструктуры в Измаиле сообщили местные власти, а также в Кривом Роге;
🟥 Взрывы зафиксированы украинскими тг-каналами в Чугуеве (Харьковская область), в Николаеве и Николаевской области, в Краматорске и Чернигове;
🟥 ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, в оккупированной части Запорожья, а также по целям в Харькове и в Харьковской области - в частности, в Лозовой и Богодухове, а в районе Печенежского водохранилища был отмечен ракетный удар;
🟥 Утром стало известно, что "Герани" нанесли удары по целям в районе города Ромны, в Сумах и в Сумской области, в Николаеве и Запорожье, в Черкасской области;
🟥 Около сотни "Гераней" отправились на Киев и область, а также западнее;
🟥 Поступает информация об ударах по Киеву, по городу Украинка Киевской области, по целям в Винницкой, Николаевской и Черкасской области, в Одессе и в районе Краматорска;
🟥 Украинские паблики сообщают о вылете двух Ту-95 ВКС РФ с аэродрома "Оленья" и одного бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка";
🟥 Идет массированный налёт "Гераней" на Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром;
🟥Новые удары нанесены по целям в Черкасской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
