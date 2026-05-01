Авось пронесет: Выползов о надежде калининградцев на "чудо от Москвы"
Авось пронесет: Выползов о надежде калининградцев на "чудо от Москвы"
Жители Калининградской области пребывают в опасной иллюзии, что в случае провокаций НАТО Москва сразу нанесет ядерные удары и всех освободит, не задумываясь о том, что будет потом
2026-05-01T05:30
Авось пронесет: Выползов о надежде калининградцев на "чудо от Москвы"

Жители Калининградской области пребывают в опасной иллюзии, что в случае провокаций НАТО Москва сразу нанесет ядерные удары и всех освободит, не задумываясь о том, что будет потом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, в регионе до сих пор сохраняется "удивительная смесь иждивенческого подхода и ощущения собственной исключительности", которая сложилась ещё после распада СССР.
Выползов отметил, что у двух поколений калининградцев сформировалось чувство, что "мы тут одни, а Москва где-то там", а местная элита даже шантажировала Центр возможностью "нырнуть под Евросоюз".

"Никакой эскалации конфликта на Калининградском направлении не случится, потому что тут все взаимосвязаны. Это с Украиной все понятно. Воюют Киев и Москва на ограниченной территории с привлечением иностранных ресурсов.

А здесь будет война между Россией и НАТО. НАТО это не нужно, потому что он пока слаб. Но если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, Россия ударит так, что мало не покажется", — рассказал политолог, передавая рассуждения калининградцев.

Однако, подчеркнул Выползов, о том, что будет после такого удара, жители региона вообще не задумываются.
Политолог также обратил внимание, что среди отставных военных в Калининградской области звучат возмущения по поводу отсутствия курсов тактической медицины и неготовности старых немецких бомбоубежищ, но ответов на эти вопросы нет именно из-за описанных им настроений беспечности.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
