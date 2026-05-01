Медведев: в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/medvedev-v-rossii-est-perspektivnye-obraztsy-vooruzheniya-o-kotorykh-ne-govoryat-1078511503.html
Медведев: в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается "Орешником" и "Посейдоном" — есть и другие перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T13:10
Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", Медведев сказал: "Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду". Также в ходе выступления он заявил об экзистенциальном характере конфликта России и западных стран.Ранее уведомлялось, что операция Соединенных Штатов в Иране показала, что Вашингтон оказался не готов к ведению боевых действий в современных условиях. Такое мнение выразила газета The New York Times в своей редакционной статье. Как отмечает издание, США ежегодно тратят около 1 триллиона долларов на военные нужды, в частности на флот и авиацию."США потратили сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо справляются с кораблями и самолетами противника, но оказываются неэффективными против более дешевого вооружения массового производства", — пишет газета. Иран контролирует Ормузский пролив, а его дроны и ракеты по-прежнему представляют угрозу для союзников США в регионе.По мнению издания, США должны больше инвестировать в сами дроны и в технологии борьбы с ними. Производственный потенциал страны не отличается гибкостью. До недавнего времени все крылатые ракеты Tomahawk производились на одном заводе, также существует постоянный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Пентагон закупает большую часть вооружений всего у пяти крупных производителей. Вместо этого, по мнению газеты, ему стоит сделать ставку на динамичные технологические компании, которые могут быстро адаптироваться - США не готовы к войне и сами в этом признались.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", Медведев сказал: "Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду". Также в ходе выступления он заявил об экзистенциальном характере конфликта России и западных стран.
Ранее уведомлялось, что операция Соединенных Штатов в Иране показала, что Вашингтон оказался не готов к ведению боевых действий в современных условиях.
Такое мнение выразила газета The New York Times в своей редакционной статье.
Как отмечает издание, США ежегодно тратят около 1 триллиона долларов на военные нужды, в частности на флот и авиацию.
"США потратили сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо справляются с кораблями и самолетами противника, но оказываются неэффективными против более дешевого вооружения массового производства", — пишет газета.
Иран контролирует Ормузский пролив, а его дроны и ракеты по-прежнему представляют угрозу для союзников США в регионе.
"Каким-то образом более слабая страна получила более сильную переговорную позицию", — считает NYT.
По мнению издания, США должны больше инвестировать в сами дроны и в технологии борьбы с ними.
Производственный потенциал страны не отличается гибкостью.
До недавнего времени все крылатые ракеты Tomahawk производились на одном заводе, также существует постоянный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Пентагон закупает большую часть вооружений всего у пяти крупных производителей. Вместо этого, по мнению газеты, ему стоит сделать ставку на динамичные технологические компании, которые могут быстро адаптироваться - США не готовы к войне и сами в этом признались.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руПентагонДмитрий МедведевРоссияСШАНовостиИран
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
