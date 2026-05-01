Медведев: в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается "Орешником" и "Посейдоном" — есть и другие перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T13:10
Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", Медведев сказал: "Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду". Также в ходе выступления он заявил об экзистенциальном характере конфликта России и западных стран.
Ранее уведомлялось, что операция Соединенных Штатов в Иране показала, что Вашингтон оказался не готов к ведению боевых действий в современных условиях.
Такое мнение выразила газета The New York Times в своей редакционной статье.
Как отмечает издание, США ежегодно тратят около 1 триллиона долларов на военные нужды, в частности на флот и авиацию.
"США потратили сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо справляются с кораблями и самолетами противника, но оказываются неэффективными против более дешевого вооружения массового производства", — пишет газета.
Иран контролирует Ормузский пролив, а его дроны и ракеты по-прежнему представляют угрозу для союзников США в регионе.
"Каким-то образом более слабая страна получила более сильную переговорную позицию", — считает NYT.
По мнению издания, США должны больше инвестировать в сами дроны и в технологии борьбы с ними.
Производственный потенциал страны не отличается гибкостью.
До недавнего времени все крылатые ракеты Tomahawk производились на одном заводе, также существует постоянный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Пентагон закупает большую часть вооружений всего у пяти крупных производителей. Вместо этого, по мнению газеты, ему стоит сделать ставку на динамичные технологические компании, которые могут быстро адаптироваться - США не готовы к войне и сами в этом признались. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.