https://ukraina.ru/20260501/medvedev-v-rossii-est-perspektivnye-obraztsy-vooruzheniya-o-kotorykh-ne-govoryat-1078511503.html

Медведев: в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается "Орешником" и "Посейдоном" — есть и другие перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят.

2026-05-01T13:10

украина.ру

пентагон

дмитрий медведев

россия

сша

новости

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075989382_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_8f0d3b8bfc36f6faa936cc4a37cac740.jpg

Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", Медведев сказал: "Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду". Также в ходе выступления он заявил об экзистенциальном характере конфликта России и западных стран.Ранее уведомлялось, что операция Соединенных Штатов в Иране показала, что Вашингтон оказался не готов к ведению боевых действий в современных условиях. Такое мнение выразила газета The New York Times в своей редакционной статье. Как отмечает издание, США ежегодно тратят около 1 триллиона долларов на военные нужды, в частности на флот и авиацию."США потратили сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо справляются с кораблями и самолетами противника, но оказываются неэффективными против более дешевого вооружения массового производства", — пишет газета. Иран контролирует Ормузский пролив, а его дроны и ракеты по-прежнему представляют угрозу для союзников США в регионе.По мнению издания, США должны больше инвестировать в сами дроны и в технологии борьбы с ними. Производственный потенциал страны не отличается гибкостью. До недавнего времени все крылатые ракеты Tomahawk производились на одном заводе, также существует постоянный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Пентагон закупает большую часть вооружений всего у пяти крупных производителей. Вместо этого, по мнению газеты, ему стоит сделать ставку на динамичные технологические компании, которые могут быстро адаптироваться - США не готовы к войне и сами в этом признались.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

