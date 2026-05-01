В морском терминале Туапсе произошло возгорание после атаки украинских БПЛА
В результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание. Пострадавших нет. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Новости
На месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Это не первая атака киевского режима на объекты в Туапсе за последние несколько недель.
Последний крупный пожар был вызван 28 апреля атакой беспилотных летательных аппаратов по местному нефтеперерабатывающему заводу.
Его потушили утром 30 апреля.
Президент России Владимир Путин, комментируя ликвидацию последствий, заявил, что удар Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам Туапсе грозит серьезными экологическими последствиями.
Вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве развитие энергетики, сообщал, что ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода только предстоит оценить.
Ранее уведомлялось, что киевский режим делает ставку на бесшумные беспилотные летательные аппараты с повышенной дальностью и искусственным интеллектом, которые могут сидеть в засаде, слушать звук машины и самостоятельно атаковать без участия оператора.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, киевский режим пытается решить три задачи: сделать дрон максимально бесшумным, повысить дальность действия (даже в ущерб весу боевой части) и повысить автономность дронов с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, чтобы они самостоятельно определяли цель.
"Дрон сидит в засаде, слышит звук едущей машины, взлетает, ищет эту машину и сам на нее летит. Это происходит без участия оператора. Оператор просто отправляет дрон на точку и забывает. Это как мина", — рассказал Чадаев.
Отвечая на вопрос о том, что с этим делать, Чадаев посоветовал посмотреть, как Украина борется с "дронами-ждунами" российской армии - "Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики
.
"У них регулярно летают над собой свои же самолеты-разведчики, вычленяя все, что лежит на земле и похоже на дрон, а потом посылают туда FPV-дрон. Это полезный опыт. Имеет смысл его перенять", — резюмировал Чадаев.
