БПЛА ВСУ охотятся на мирных жителей России. Новости к этому часу
ПВО за ночь сбила 141 украинский беспилотник над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:57
2026-05-01T13:02
Другие новости на эту тему с начала суток:🟥 Боевики киевского режима убили двух подростков в Белгородской области. Террористы ВСУ с помощью дрона целенаправленно атаковали мотоцикл, на котором ехали два мальчика 15 и 18 лет. В результате удара оба погибли на месте, сообщил губернатор региона;🟥 Спецпредставитель генсека ООН Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область, сообщает МИД РФ. В ведомстве отметили, что визит спецпредставителя позволил наглядно продемонстрировать террористический характер действий Киева;🟥 В Новороссийске и Туапсе ночью была объявлена тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. ПВО отработала по целям. В результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России;🟥 Опасность БПЛА была объявлена ночью в Брянской области, сообщал губернатор;🟥 Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, беспилотная опасность сохраняется;🟥 Энергоинфраструктура Запорожской области ночью подверглась массированным атакам ВСУ. Поврежден ряд энергообъектов, частично обесточены населенные пункты региона, сообщил губернатор;🟥 Опасность БПЛА объявлена в Тульской области — губернатор;🟥 Энергодар уже почти сутки остается в режиме блэкаута, проблем с топливом для дизель-генераторов нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. "Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией. Оперативный штаб координирует работу всех городских служб для скорейшего восстановления подачи напряжения. Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет", - написал он в своем Telegram-канале;🟥 В Ясиноватском округе в результате атаки украинского БПЛА на автодороге поврежден легковой автомобиль. Сообщается о пострадавших, которым в настоящее время медики оказывают необходимую помощь.
БПЛА ВСУ охотятся на мирных жителей России. Новости к этому часу

12:57 01.05.2026 (обновлено: 13:02 01.05.2026)
 
ПВО за ночь сбила 141 украинский беспилотник над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Боевики киевского режима убили двух подростков в Белгородской области. Террористы ВСУ с помощью дрона целенаправленно атаковали мотоцикл, на котором ехали два мальчика 15 и 18 лет. В результате удара оба погибли на месте, сообщил губернатор региона;
🟥 Спецпредставитель генсека ООН Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область, сообщает МИД РФ. В ведомстве отметили, что визит спецпредставителя позволил наглядно продемонстрировать террористический характер действий Киева;
🟥 В Новороссийске и Туапсе ночью была объявлена тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. ПВО отработала по целям. В результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России;
🟥 Опасность БПЛА была объявлена ночью в Брянской области, сообщал губернатор;
🟥 Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, беспилотная опасность сохраняется;
🟥 Энергоинфраструктура Запорожской области ночью подверглась массированным атакам ВСУ. Поврежден ряд энергообъектов, частично обесточены населенные пункты региона, сообщил губернатор;
🟥 Опасность БПЛА объявлена в Тульской области — губернатор;
🟥 Энергодар уже почти сутки остается в режиме блэкаута, проблем с топливом для дизель-генераторов нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. "Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией. Оперативный штаб координирует работу всех городских служб для скорейшего восстановления подачи напряжения. Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет", - написал он в своем Telegram-канале;
🟥 В Ясиноватском округе в результате атаки украинского БПЛА на автодороге поврежден легковой автомобиль. Сообщается о пострадавших, которым в настоящее время медики оказывают необходимую помощь.
Больше новостей на начало дгня представлено в обзоре Новые плёнки Миндича и участие жены Зеленского в коррупции. Хроника событий на утро 1 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
13:10Медведев: в России есть перспективные образцы вооружения, о которых не говорят
13:09Бомбовые и дроновые удары нанесены по целям на подконтрольной ВСУ территории
13:04Милли Меджлис Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом
13:00В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая
12:59За неделю Вооруженные силы России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине
12:57БПЛА ВСУ охотятся на мирных жителей России. Новости к этому часу
12:551 мая 2026 года, утренний эфир
12:47МИД России предупредил о решительном ответе на попытки блокады Калининградской области
12:43Фицо рассказал о вопросах в кулуарах Евросоюза о встречах с Путиным
12:38Режиссер Павел Таланкин* потерял статуэтку "Оскар" при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт
12:34В морском терминале Туапсе произошло возгорание после атаки украинских БПЛА
12:29Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом
11:57Зачем король Британии приезжал к Трампу: Евстафьев о важных деталях, которые мало кто заметил
10:19Новые плёнки Миндича и участие жены Зеленского в коррупции. Хроника событий на утро 1 мая
08:21Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами
08:00Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев
08:001 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся
07:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник пятится в глубину обороны, ожидая решительного прорыва ВС РФ
07:00Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике
07:00Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизации
