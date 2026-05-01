БПЛА ВСУ охотятся на мирных жителей России. Новости к этому часу

ПВО за ночь сбила 141 украинский беспилотник над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T12:57

спецоперация

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

сводка сво

мирные жители

военные преступления

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Другие новости на эту тему с начала суток:🟥 Боевики киевского режима убили двух подростков в Белгородской области. Террористы ВСУ с помощью дрона целенаправленно атаковали мотоцикл, на котором ехали два мальчика 15 и 18 лет. В результате удара оба погибли на месте, сообщил губернатор региона;🟥 Спецпредставитель генсека ООН Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область, сообщает МИД РФ. В ведомстве отметили, что визит спецпредставителя позволил наглядно продемонстрировать террористический характер действий Киева;🟥 В Новороссийске и Туапсе ночью была объявлена тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. ПВО отработала по целям. В результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России;🟥 Опасность БПЛА была объявлена ночью в Брянской области, сообщал губернатор;🟥 Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, беспилотная опасность сохраняется;🟥 Энергоинфраструктура Запорожской области ночью подверглась массированным атакам ВСУ. Поврежден ряд энергообъектов, частично обесточены населенные пункты региона, сообщил губернатор;🟥 Опасность БПЛА объявлена в Тульской области — губернатор;🟥 Энергодар уже почти сутки остается в режиме блэкаута, проблем с топливом для дизель-генераторов нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. "Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией. Оперативный штаб координирует работу всех городских служб для скорейшего восстановления подачи напряжения. Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет", - написал он в своем Telegram-канале;🟥 В Ясиноватском округе в результате атаки украинского БПЛА на автодороге поврежден легковой автомобиль. Сообщается о пострадавших, которым в настоящее время медики оказывают необходимую помощь.Больше новостей на начало дгня представлено в обзоре Новые плёнки Миндича и участие жены Зеленского в коррупции. Хроника событий на утро 1 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, мирные жители, военные преступления, кто, россия, белгородская область, азовское море, вооруженные силы украины, минобороны, оон