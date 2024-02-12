"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Раньше разведчикам приходилось ходить за линию фронта, но появление первых коммерческих дронов сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, и блиндажей ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, рассказал военный.
Постепенно начали расширять это направление и пришли к ударным дронам, потому что сами выявляем и поражаем цели, причём делаем это довольно качественно. Сначала мы находим танк и туда же отправляем дрон, чтобы его уничтожить. Одно следует из другого, добавил инструктор.
"До этого не было такого широкого применения, как на СВО. Соответственно, с началом специальной военной операции это имеет колоссальное развитие, видоизменяется ежедневно практически, появляются новые технологии. Когда дрон стоимостью 40 тыс может уничтожить многомиллионный танк", - подчеркнул Каспер.
Наша работа дает результат. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники и блиндажей ВСУ, у бойцов появилась выработанная тактика. Но точное количество уничтоженных целей не знаю, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.
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