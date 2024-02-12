"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов - 12.02.2024 Украина.ру
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"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов
"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов - 12.02.2024 Украина.ру
"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов
Раньше разведчикам приходилось ходить за линию фронта, но появление первых коммерческих дронов сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, и блиндажей ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T05:00
2024-02-12T05:00
новости
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Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, рассказал военный.Постепенно начали расширять это направление и пришли к ударным дронам, потому что сами выявляем и поражаем цели, причём делаем это довольно качественно. Сначала мы находим танк и туда же отправляем дрон, чтобы его уничтожить. Одно следует из другого, добавил инструктор.Наша работа дает результат. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники и блиндажей ВСУ, у бойцов появилась выработанная тактика. Но точное количество уничтоженных целей не знаю, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053130774.html
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новости, беспилотники, бпла, россия, украина, сво, дроны, танки, военная техника, разведка
Новости, беспилотники, БПЛА, Россия, Украина, СВО, дроны, танки, военная техника, разведка

"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов

05:00 12.02.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Раньше разведчикам приходилось ходить за линию фронта, но появление первых коммерческих дронов сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, и блиндажей ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, рассказал военный.
Постепенно начали расширять это направление и пришли к ударным дронам, потому что сами выявляем и поражаем цели, причём делаем это довольно качественно. Сначала мы находим танк и туда же отправляем дрон, чтобы его уничтожить. Одно следует из другого, добавил инструктор.
"До этого не было такого широкого применения, как на СВО. Соответственно, с началом специальной военной операции это имеет колоссальное развитие, видоизменяется ежедневно практически, появляются новые технологии. Когда дрон стоимостью 40 тыс может уничтожить многомиллионный танк", - подчеркнул Каспер.
Наша работа дает результат. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники и блиндажей ВСУ, у бойцов появилась выработанная тактика. Но точное количество уничтоженных целей не знаю, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца"О работе с личным составом, подготовке штурмов, спецконтингенте и его особенностях, а также о борьбе с "генералом Страхом" и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
 
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