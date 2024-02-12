https://ukraina.ru/20240212/1053207708.html

"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов

"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов - 12.02.2024 Украина.ру

"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов

Раньше разведчикам приходилось ходить за линию фронта, но появление первых коммерческих дронов сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, и блиндажей ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-12T05:00

2024-02-12T05:00

2024-02-12T05:00

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Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, рассказал военный.Постепенно начали расширять это направление и пришли к ударным дронам, потому что сами выявляем и поражаем цели, причём делаем это довольно качественно. Сначала мы находим танк и туда же отправляем дрон, чтобы его уничтожить. Одно следует из другого, добавил инструктор.Наша работа дает результат. С помощью беспилотников мы уничтожили много техники и блиндажей ВСУ, у бойцов появилась выработанная тактика. Но точное количество уничтоженных целей не знаю, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053130774.html

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новости, беспилотники, бпла, россия, украина, сво, дроны, танки, военная техника, разведка