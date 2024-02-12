Разведчик "Каспер" рассказал, почему сменил профессию педагога на работу инструктора FPV-дронов
О том, как бывший педагог стал разведчиком и инструктором по обучению работе на FPV-дронах и как спортивные беспилотники подводили под военное назначение изданию Украина.ру рассказал сержант ВС РФ с позывным Каспер
Военнослужащий рассказал, что служит с 2012 года, до армии учился в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина на педагога. После окончания работал в школе и ездил вожатым по детским детским. После чего ушел в армию на срочную службу и подписал контракт, рассказал разведчик.
Военнослужащий сообщил, что сейчас работает инструктором по работе с FPV-дронами и учит пилотированию. Когда он начинал работать, в конце 2022 - начале 2023 год, эти беспилотники ещё не были распространены на фронте.
"Мы съездили отучиться в Белгород. Там есть учебный центр, он не был рассчитан на военных, там занимались с ребятами школьного, дошкольного возраста, они были спортсменами. Там занимается парень, который уже неоднократно был чемпионом России по FPV-пилотированию, именно скоростному прохождению трассы", - подчеркнул Каспер.
В процессе обучения мы все подводили под военную тематику и развивали именно техническое понимание, как работают беспилотники, чтобы применять их возможности на фронте. На совместном обучении мы делали выносные антенны и ретрансляторы, пробовали усилить сигнал спортивных дронов, заключил собеседник Украина.ру.
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