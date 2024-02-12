https://ukraina.ru/20240212/1053195662.html

Разведчик "Каспер" рассказал, почему сменил профессию педагога на работу инструктора FPV-дронов

Разведчик "Каспер" рассказал, почему сменил профессию педагога на работу инструктора FPV-дронов - 12.02.2024 Украина.ру

Разведчик "Каспер" рассказал, почему сменил профессию педагога на работу инструктора FPV-дронов

О том, как бывший педагог стал разведчиком и инструктором по обучению работе на FPV-дронах и как спортивные беспилотники подводили под военное назначение изданию Украина.ру рассказал сержант ВС РФ с позывным Каспер

2024-02-12T03:00

2024-02-12T03:00

2024-02-12T03:00

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Военнослужащий рассказал, что служит с 2012 года, до армии учился в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина на педагога. После окончания работал в школе и ездил вожатым по детским детским. После чего ушел в армию на срочную службу и подписал контракт, рассказал разведчик.Военнослужащий сообщил, что сейчас работает инструктором по работе с FPV-дронами и учит пилотированию. Когда он начинал работать, в конце 2022 - начале 2023 год, эти беспилотники ещё не были распространены на фронте.В процессе обучения мы все подводили под военную тематику и развивали именно техническое понимание, как работают беспилотники, чтобы применять их возможности на фронте. На совместном обучении мы делали выносные антенны и ретрансляторы, пробовали усилить сигнал спортивных дронов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053180665.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, вс рф, беспилотники, бпла, обучение, инструктор, сво, спецоперация, разведчик, белгород