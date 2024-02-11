"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках" - 11.02.2024 Украина.ру
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"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"
"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках" - 11.02.2024 Украина.ру
"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"
Обстоятельства диверсии на "Северных потоках" были окружены жирной фактурой: учения НАТО и британские водолазы. Но участники расследования сделали вид, что ничего не знают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-11T03:40
2024-02-11T03:40
новости
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северный поток
диверсия
теракт
швеция
украина
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нато
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На днях прокуратура Швеции объявила о прекращении расследования диверсии на "Северных потоках", потому что виновного якобы найти не удалось. Люди просто сделали вид, что ничего не знают, рассказал обозреватель.Переведем это с дипломатического языка на человеческий: "Мы их взорвали, но отвечать за это не будем. Даже виновных не назначим. Захотели и подорвали", отметил волонтер.Это все подрывает систему международной безопасности, которую западные страны строили все эти годы. а также ставит крест на европейской системе следствия и права. Общеизвестно, сколько раз на Западе обвиняли Россию в "нарушении прав человека", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240210/1053213433.html
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новости, ес, северный поток, диверсия, теракт, швеция, украина, россия, расследование, нато
Новости, ЕС, Северный поток, диверсия, теракт, Швеция, Украина, Россия, Расследование, НАТО

"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"

03:40 11.02.2024
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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Обстоятельства диверсии на "Северных потоках" были окружены жирной фактурой: учения НАТО и британские водолазы. Но участники расследования сделали вид, что ничего не знают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
На днях прокуратура Швеции объявила о прекращении расследования диверсии на "Северных потоках", потому что виновного якобы найти не удалось. Люди просто сделали вид, что ничего не знают, рассказал обозреватель.
"Искали-искали, под подушку заглядывали, за шторой смотрели – ну нет его". Хотя обстоятельства диверсии были окружены жирной фактурой: учения НАТО и британские водолазы. Но люди сделали вид, что ничего не знают. "Может быть, украинцы, но это неточно", - иронично добавил эксперт.
Переведем это с дипломатического языка на человеческий: "Мы их взорвали, но отвечать за это не будем. Даже виновных не назначим. Захотели и подорвали", отметил волонтер.
Это все подрывает систему международной безопасности, которую западные страны строили все эти годы. а также ставит крест на европейской системе следствия и права. Общеизвестно, сколько раз на Западе обвиняли Россию в "нарушении прав человека", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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