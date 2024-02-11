https://ukraina.ru/20240211/1053220771.html

"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"

"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках" - 11.02.2024 Украина.ру

"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"

Обстоятельства диверсии на "Северных потоках" были окружены жирной фактурой: учения НАТО и британские водолазы. Но участники расследования сделали вид, что ничего не знают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-11T03:40

2024-02-11T03:40

2024-02-11T03:40

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На днях прокуратура Швеции объявила о прекращении расследования диверсии на "Северных потоках", потому что виновного якобы найти не удалось. Люди просто сделали вид, что ничего не знают, рассказал обозреватель.Переведем это с дипломатического языка на человеческий: "Мы их взорвали, но отвечать за это не будем. Даже виновных не назначим. Захотели и подорвали", отметил волонтер.Это все подрывает систему международной безопасности, которую западные страны строили все эти годы. а также ставит крест на европейской системе следствия и права. Общеизвестно, сколько раз на Западе обвиняли Россию в "нарушении прав человека", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240210/1053213433.html

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новости, ес, северный поток, диверсия, теракт, швеция, украина, россия, расследование, нато