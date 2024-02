https://ukraina.ru/20240210/1053216535.html

Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля

Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля - 10.02.2024 Украина.ру

Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля

Немецкое правительство рассказало о последствиях поражения Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-10T13:06

хроники

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_be0a8eaabf1bc1c6a4b24f0e1c7d819c.jpg.webp

Немецкое федеральное правительство прогнозирует, что в случае худшего развития событий на Украине количество украинских беженцев возрастет на 10 млн, и Германия будет одной из стран их назначения, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев Германии."В случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около 10 млн человек", - указывалось в публикации.В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".При этом, по информации Welt am Sonntag, немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года.В то же время, правящие круги Германии встревожены задержкой в помощи Украине со стороны США.При этом некоторые немецкие эксперты призывают западные государства усилить военную помощь Украине. Так, эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии изданию призвал западные государства значительно увеличить военную помощь, учитывая колебания в США."Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового бегства из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае 10 млн беженцев – это достаточно низкий показатель", – отметил он.Ранее, 9 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белый дом обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшую военную помощь Украине.Оба политика призвали Конгресс США одобрить выделение денег Украине.Это же издание опубликовало интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором тот призвал инвестировать в военный потенциал НАТО и готовиться к "длительной конфронтации" с Россией."Фактически Столтенберг представил альтернативу предложению Путина. Вместо мирных переговоров, остановки войны, строительства архитектуры безопасности на континенте, генсек НАТО предложил гонку вооружений. И это при том, что он сам недавно заявлял об отсутствии угрозы РФ членам НАТО. Избиратели в странах НАТО теперь будут выбирать: "мир по Путину" или "длительную подготовку к войне с РФ по Столтенбергу". От их выбора будет зависеть мир в Европе в целом и Украине в частности", - прокомментировал заявление Столтенберга популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем американское агентство Bloomberg cообщило, что "дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу", отметив, что "Германия находится на грани утраты статуса промышленной сверхдержавы из-за ряда факторов, таких как конкуренция со стороны США, уменьшение интереса со стороны Китая к немецким товарам и энергетический кризис, вызванный прекращением поставок российского газа".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.ВСУ осуществили 6 обстрелов на донецком направлении, 10 обстрелов на горловском направлении и один обстрел на ясиноватском направлении, выпустив 61 единицу отдельных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 2; Днепряны — 6; Алёшки — 7; Корсунка — 3; Саги — 2", - отмечалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Масловка, Песчановка, Алёшки, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позже стало известно что в Чаплынском и Скадовском районах Херсонской области объявили ракетную опасность.Утром 10 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ от 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное – ещё в пяти частных жилых домовладениях, также повреждены 2 гаража, 4 автомобиля и одна единица сельхозтехники, в посёлке Северный в одном частном домовладении выбиты окна", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано 5 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе под миномётный обстрел попало село Тишанка – установлено 4 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка было выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. В селе Дроновка дроном-камикадзе атакован гражданский грузовой автомобиль. Никто не пострадал.В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.В 12: 24 губернатор опубликовал информацию о новом обстреле со стороны ВСУ."Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также поврежден экскаватор", - указал он.Утром 10 февраля министерство обороны России сообщило о сбитых украинских беспилотников в Брянской области."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - указывалось в сообщении.За несколько часов до этого Минобороны России сообщило об уничтоженном украинском морском дроне неподалёку от Крыма."Около 20:30 по московскому времени [9 февраля] в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - отмечало Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

