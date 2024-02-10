https://ukraina.ru/20240210/1053148065.html

Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине

Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине - 10.02.2024 Украина.ру

Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине

Писатель и политик Эдуард Лимонов был противоречивой личностью, мифотворцем и мистификатором, но он был искренен в своих идеях, в своей любви к родине и искусству

2024-02-10T09:28

2024-02-10T09:28

2024-02-10T09:29

культура

интервью

украина

эдуард лимонов

адвокат

литература

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053124876_50:7:849:457_1920x0_80_0_0_293ddcdd95c592f2c8a0ef044d2d8cb3.jpg

О его приключениях, а также о других известных людях, символических событиях рубежа XX-XXI веков и о своем творчестве в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат, фотограф, поэт и музыкант Сергей Беляк.– Сергей Валентинович, для начала, давайте расскажем нашим читателям о вас. Вы – адвокат, но многие СМИ, сообщая о вас, называют вас "звездным российским адвокатом". Неочевидный эпитет для такой профессии, расскажите, как вам удалось стать именно звездным адвокатом?– Мне приятно, конечно, такое слышать. Успех адвоката – сложная, многогранная работа, юридическое образование – всестороннее и многогранное. Помимо политэкономии, истории и права, мы изучали криминалистику, уголовный процесс, судебную бухгалтерию, медицинскую экспертизу. Я лично вскрывал труп и брал кровь из аорты.Мы занимались и судебной фотографией: отсюда моя увлеченность этим делом, я – член совета художников, у меня была масса выставок. В качестве гостей на моих выставках присутствовали и мои клиенты, такие как [Владимир] Жириновский, Лимонов [Эдуард Савенко], знаменитые хоккеисты – Борис Михайлов и Владимир Петров – из той самой, знаменитой тройки с Валерием Харламовым.Труд, полная отдача, увлеченность работы – все, что нужно адвокату. Глупо говорить о какой-нибудь "любви к людям", но уважение, забота о своих клиентах, переживание за них – это самое главное.К своим процессам я всегда подходил как к постановке спектакля, многократно откровенно говорил об этом в интервью. Я выстраивал "актеров": свидетелей, потерпевших; сначала выпускал на сцену "лучников", потом – "кавалерию", только потом – "тяжелую артиллерию". Нельзя же сразу выпустить самого главного свидетеля. И в этом есть драматургия, режиссура процесса.– Кроме этого, вы ведь еще и музыкант. Расскажите о своем творчестве.– И музыкант, и поэт. У меня шесть музыкальных альбомов моей группы, это студийный проект. Первый альбом был выпущен в 2001 году, аннотацию к нему написал Эдуард Лимонов. Там очень хвалебные в мой адрес строки: "…Беляк как Фредди Меркьюри с оркестром Красной Армии".Он назывался: "Эротические галлюцинации русского адвоката" - такое футуристическое название, пощечина общественному вкусу.В этом альбоме были песни на стихи Владимира Маяковского, Николая Асеева, Игоря Северянина, Василия Фёдорова – это друг [Александра] Солженицына, у которого Солженицын жил на даче, когда был гоним советской властью, и мои стихи.Честно признаюсь, было сложно и очень смело объединить песни на мои стихи с песнями на стихи таких поэтов. К счастью, никто не нашел в альбоме "графоманства", а Лимонов назвал меня поэтом, чем я очень горжусь. Эта оценка значит для меня больше, чем какой-нибудь знак почетного адвоката.Название нашей группы – "Адвокат Беляк Band" придумали сами музыканты. Мы долго думали, как назвать, но так как песни все мои, вокал мой, решили так.– Как вы определяете жанр своей музыки?– Мне трудно сказать… Скорее всего – городской романс. Если бы мы жили в советское время, я бы сказал – советская песня. С элементами рока, с элементами джаза.У меня очень много музыкантов, через весь проект прошло около сорока человек, привлекались музыканты из различных питерских рок-групп: из "Аквариума" - виолончелист Сева Галкин, барабанщик Юра Николаев, "Поп-механика", "Кино", "Зоопарк", "Союз любителей музыки рок", и многие другие. Тогда были модны такие длинные названия групп после альбома Beatles "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера".– Среди своих клиентов вы назвали уже нескольких очень известных людей, включая Жириновского и Лимонова. Кто был еще? Какие были необычные дела в вашей практике?– Жириновского интересы я представлял по гражданским делам, но я также представлял интересы его семьи. Я не член ЛДПР, не член НБП*, я считаю, что адвокат, хотя и должен иметь свои убеждения, но должен их демонстрировать – это вредит профессиональной работе.Бывали в моей практики случаи, когда я неосмотрительно затевал такие разговоры в присутствии, например, наших олигархов – о том, что они творили с ваучерами, и, конечно же, это вызывало их неудовольствие.Моими клиентами были многие депутаты, в том числе – коммунисты, чьих-то фамилий я уже не помню, кто-то уже похоронен на Троекуровом кладбище.Среди известных людей был еще Паук – музыкант [Сергей Троицкий, лидер трэш-метал группы "Коррозия металла"], [Валерий] Кипелов – у него были дела по авторским правам, известные офицеры полиции. Это были знаковые дела конца XX века.– О Лимонове мы с вами договаривались поговорить подробнее. Вы дружили с ним, но и для нашего издания писатель – особенный человек: некоторые мои коллеги были хорошо знакомы с ним, сам он харьковчанин.Лимонов – очевидно личность, вокруг которой огромное количество таинственности, загадок, мистификаций, и, конечно же, очень интересно узнать, что из всего этого является правдой. Кем для вас был этот человек? Как вы познакомились?– Однажды он написал письмо своему сыну, Богдану – моему крестнику, в этом письме он сказал следующее: "Вы с Сашей [сестрой] будете ковыряться в моей биографии, разгадывать загадки, но так и не разгадаете." Это было незадолго до его смерти.Эти загадки создавал сам Лимонов, ему это нравилось.– Самая масштабная из этих загадок – мистификаций – то, что произошло в Казахстане, верно?– Скажу вам парадоксальную вещь: Эдуард Вениаминович Савенко, который жил на этой земле, и его литературный герой – Эдуард, Эдичка Лимонов – совершенно разные люди.Очень редкий случай в литературе, кстати: он назвал своего лирического героя своим же именем. Такое не приходило в голову, например, Льву Толстому. Вообще, Лимонов всегда старался принести в литературу что-то новое, говорил, что любой художник – литератор, поэт, прозаик – должен хотя бы на одну ступеньку подняться от того, что уже есть. Он считал, что стихи, в которых нет ничего нового, ничего не стоят.Сделав своим героем человека со своим именем, он создал идеализированный образ. Брал факты из своей биографии, например: познакомился с девушкой, описал ее – гадко описал, он вообще никого не жалел. Иногда он начинал меня упрекать за то, что я ругаю кого-нибудь из его нацболов*, я всегда напоминал ему, что это он всех грязью поливает – и живых, и мертвых.В книгах он показывал себя таким мачо: смелым, с мускулатурой греческого атлета, бабником, девки кругом. Ему 70 лет, а у него вокруг – полно девок. Я, как человек близкий, посмеивался, потому что понимал все.В связи с этим я хочу сказать, что и эпизод с негром, описанный в романе "Это я – Эдичка", и сюжет с "партизанским отрядом", который якобы собирался захватить власть в Казахстане (это в его последнем прижизненном романе "Будет ласковый вождь") – и то, и другое – выдумка. Это просто фантазии.Этот эпизод с негром – это такая пощечина общественному вкусу, чтобы удивить, такая сцена в романе о любви, о страсти, о ревности. Потом, когда он оказался в тюрьме, когда стал заниматься политикой, он очень переживал из-за этого эпизода. Этот роман не переиздавался 30 лет.Он сам сидел в тюрьме, сидели его соратники, и это могло вызвать неоднозначное отношение. Но слава богу, в тюрьме все поняли: в Саратове ему встретился известный бандит Цыганок, который его успокоил. "Это все – литература, а здесь судят по действиям", сказал он.– С партизанским отрядом – такая же история?– Конечно. И Саратовский областной суд это признал, Лимонов был оправдан. Не было ни оружия, ни окопов, ни приказов, ни санчасти.Да, была идея присоединения севера Казахстана к России, она будоражила Лимонова, он высказывал эту мысль в публицистике. Он считал, что регион незаконно был отдан Казахской ССР, что надо вернуть его. Они поехали туда изучать эту идею, Лимонов, как писатель, очень хотел ощутить все сам, пожить на Алтае, побывать в северном Казахстане.Лимонов был очень умный и предвидел многие вещи: ту же войну на Украине – еще в 1992 или 1994 году. Он говорил, что обязательно будет война за Донбасс.Говоря о северном Казахстане, он как будто бы предугадал последующие события в Славянске. Это был 2001 год, когда Лимонов был задержан с товарищами на Алтае, на зимовке, а в 2014 году В Славянск приехал [Игорь] Стрелков. Думаю, сам Стрелков об этом даже не догадывается.Разница в том, что, когда Лимонов приехал в северный Казахстан, там были все русские, русскоязычные, но ничего такого не происходило, а когда Гиркин оказался в Донбассе – там недовольство уже было, для его действий были основания.– Лимонов, к слову, говорил о том, что принимал участие в донбасских событиях…– Донбасс – это его родина, он жил там в молодости, провел детство в Харькове.Лимонов, переживая развал СССР, когда Украина – родная ему Украина, ставшая ему родной, отделилась, он понимал, что Россия будет обязательно бороться за часть Украины, что Россия с этим никогда не смирится, что это предательство наших политиков, их недальновидность, глупость.Он всегда говорил, что Харьков – русский город, мечтал, чтобы его освободили, что лично Владимир Путин объявил бы: "Харьков – русский город", и это для Лимонова был бы лучший подарок к дню рождения.– Я встречала формулировку, что он "принимал там участие в боевых действиях", и в то же время, из открытых источников известно, что он приезжал в Донбасс – в ЛНР в 2015 году. Тогда на Луганщине никаких боевых действий не было.– Это еще одна мистификация. Какие боевые действия? До этого он "участвовал" в боевых действиях где-то в Приднестровье, в Сербии, пострелял несколько раз из автомата. Но он – писатель! Он ездил с ручкой, тетрадкой, никого он там не убивал.Вот в прошлом году в Донбасс приезжали многие наши депутаты: приезжали, брали автомат, надевали каску, фотографировались и уезжали. В итоге – запретили. Это не касается одного-трех человек, например, конечно, Александра Бородая и Алексея Журавлева.Я сам недавно ездил и лично убедился в том, что Журавлев приезжает и находится в окопах, с солдатами, по колени в воде и грязи, таскает снаряды, помогает мирным жителям. Это не фотографирование в каске. А Бородай – это все знают – воюет, командует подразделением.– Поговорим о еще одной, возможно, мистификации: Лимонова не раз уличали в симпатиях к праворадикальным идеям, эстетике итальянского фашизма. Что он на самом деле обо всем этом думал?– Начнем с того, что он вообще любил армию, был сыном военного, хотя сам, по состоянию здоровья, в армии и не служил. Он очень любил и уважал Советский Союз, когда жил за границей всегда очень гордился тем, что он – не украинец, не русский, а советский гражданин. Писал романы об этом – та же знаменитая "харьковская" трилогия.Что касается его интереса к правой эстетике, идеологии, национал-большивизму, который был рожден еще в 20-е годы – да, об этом много писали: и он сам, и его соратники. В том числе и об итальянском фашизме, [Бенито] Муссолини. Ему нравилась эта символика, эстетика правых движений начала прошлого века.– Но ведь это никак не коррелирует с советским патриотизмом.– Лимонов – противоречивый человек. Это тоже была часть русского общества. Но Советская Армия была для него чем-то неприкосновенным, выпивая, он любил петь песню "Красная армия всех сильней" (Самуила Покрасса – ред.).Что же касается итальянского фашизма: это идея нации, не зря существует эта фраза – "Россия – все, остальное – ничто". Но такое говорят представители многих народов, и ничего в этом такого страшного нет. Немцы, шведы, венгры так говорят, почему же русским нельзя&Но партия Лимонова, ныне запрещенная, была интернациональная: в ней было много армян, азербайджанцев, евреев. Это не были фашисты, которые унижают другие народы. И когда армяне или евреи говорили: "Россия – все, остальное – ничто", они подразумевали, что Россия – их дом, что они любят ее.И сейчас, побывав на Донбассе, я увидел, как там бьются за Россию, за русский Донбасс азербайджанцы, абхазы, турки, и это для них – русская земля.На самом деле, все мы люди противоречивые. Лимонов говорил: "Россия – все, остальное – ничто", и при этом обожал Францию, Италию – вина, сыры, он был сибаритом, хотя и посмеивался, называя сибаритом меня. В отношении себя я согласен, я придумал лозунг русских сибаритов: "Хорошо, когда хорошо", такая краткая и понятная формула.– Лимонов, человек искусства, занимался политикой всерьез?– Он искренне верил, что через политику можно все исправить, нормализовать все, вернуть страну, превратить ее снова в мощное государство, империю. Чтобы Украина была частью России, или, по крайней мере, не была враждебной, без неонацизма, русофобии, запрета языка.Я недавно был в Запорожской области, и некоторые говорят: "зачем детям изучать украинский язык в школах? Не нужно". Я им тогда возразил, что язык запрещать нельзя, и со мной согласились многие военкоры, которые были там. Я сказал, что, когда все нормализуется, когда украинцы будут знать, что они не обязаны его учить, чтобы поступить в ВУЗ или получить должность, тогда они сами для себя решат.Я им рассказал, что Лимонов изучал украинский язык в Харькове с интересом, хорошо его знал, и мне читал стихи и пел песни.– А какие стихи?– [Тараса] Шевченко, конечно, [Эдуарда] Багрицкого, "Думу про Опанаса", там очень много украинских слов и выражений.– Точно, и Шевченко в качестве эпиграфа, из его "Гайдамаков": "Посіяли гайдамаки вУ країні жито, та не вони його жали. Що мусим робити?"– В моей книге "Адвокат дьяволов", я написал об этом, как он мне украинские стихи читал. Поэтому ребятам в Запорожье я сказал: это вы зря. Просто ничего не должно быть навязано.*Деятельность организации запрещена в России

https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html

https://ukraina.ru/20240127/1052901211.html

https://ukraina.ru/20231002/1049740201.html

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, украина, эдуард лимонов, адвокат, литература, харьков