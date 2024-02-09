https://ukraina.ru/20240209/1053195487.html

Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации

Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации - 09.02.2024 Украина.ру

Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации

Такер Карлсон - американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько

2024-02-09T11:44

2024-02-09T11:44

2024-02-09T14:09

интервью

такер карлсон

владимир путин

запад

илон маск

владимир зеленский

fox news

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. В соцсети X видео посмотрели 54 миллиона раз всего за шесть часов.- Богдан Анатольевич, какое послание получили западные лидеры в интервью Владимира Путина?- Во-первых, то, что Россия будет по-прежнему защищать свои национальные государственные интересы. Во-вторых, Россия не является агрессивной страной, она готова идти на разумные компромиссы.Кроме того, не стоит считать, что интервью направлено именно лидерам. Лидеры прекрасно все знают, с лидерами сам Путин в контакте, спецслужбы и военные между собой контактируют. Это интервью было направлено на западного обывателя, который о России ничего не знает, которому вдолбили в голову, что "Раша тудэй" - это российская пропаганда, поэтому читать и слушать то, что там говорят, не надо.А Такера Карлсона отнести к российской пропаганде очень сложно. Это американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России и не работал на "Раша тудэй". В этой ситуации это человек, который четко и последовательно отстаивает свое мнение и самостоятельность мышления в рамках своей профессии. Это журналист, человек, которому интересно, который задает вопросы и умеет слушать, который хочет понять другую сторону. Он ведь взял интервью у Путина, но он же направил письмо с предложением взять интервью у Зеленского. Этот человек пытается быть объективным в какой-то степени.Так что людям, которые накрутили 100 миллионов просмотров анонса этого интервью, действительно интересно, что спросил Карлсон и что на это ответил Путин, потому что это интервью - эксклюзивная альтернативная информация, по которой на Западе соскучились.- Очевидно, что шельмование Такера Карлсона в западных либеральных кругах после этого интервью усилится. К чему это приведет?- Шельмование Такера Карлсона связано не с Путиным, скорее, наоборот. Это шельмование подтолкнуло Карлсона к такому независимому поведению. Его уволили с Fox News разве из-за Путина? Нет, из-за Трампа. Карлсон и так делал много интересных интервью, с тем же Илоном Маском, которые никак не укладывались в рамки либеральной повестки.Да, его продолжат шельмовать, но вряд ли Карлсона можно будет в чем-то обвинить. Уж тем более не в шпионаже, как сейчас пишут в некоторых СМИ. На него могут оказать давление, но не думаю, что успешно. Все, что могли сделать против него, уже сделали. Его уволили с телеканала, теперь он независимый журналист.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20240209/1053192507.html

запад

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, такер карлсон, владимир путин, запад, илон маск, владимир зеленский, fox news