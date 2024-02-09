Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации - 09.02.2024 Украина.ру
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Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации
Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации - 09.02.2024 Украина.ру
Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации
Такер Карлсон - американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
2024-02-09T11:44
2024-02-09T14:09
интервью
такер карлсон
владимир путин
запад
илон маск
владимир зеленский
fox news
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. В соцсети X видео посмотрели 54 миллиона раз всего за шесть часов.- Богдан Анатольевич, какое послание получили западные лидеры в интервью Владимира Путина?- Во-первых, то, что Россия будет по-прежнему защищать свои национальные государственные интересы. Во-вторых, Россия не является агрессивной страной, она готова идти на разумные компромиссы.Кроме того, не стоит считать, что интервью направлено именно лидерам. Лидеры прекрасно все знают, с лидерами сам Путин в контакте, спецслужбы и военные между собой контактируют. Это интервью было направлено на западного обывателя, который о России ничего не знает, которому вдолбили в голову, что "Раша тудэй" - это российская пропаганда, поэтому читать и слушать то, что там говорят, не надо.А Такера Карлсона отнести к российской пропаганде очень сложно. Это американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России и не работал на "Раша тудэй". В этой ситуации это человек, который четко и последовательно отстаивает свое мнение и самостоятельность мышления в рамках своей профессии. Это журналист, человек, которому интересно, который задает вопросы и умеет слушать, который хочет понять другую сторону. Он ведь взял интервью у Путина, но он же направил письмо с предложением взять интервью у Зеленского. Этот человек пытается быть объективным в какой-то степени.Так что людям, которые накрутили 100 миллионов просмотров анонса этого интервью, действительно интересно, что спросил Карлсон и что на это ответил Путин, потому что это интервью - эксклюзивная альтернативная информация, по которой на Западе соскучились.- Очевидно, что шельмование Такера Карлсона в западных либеральных кругах после этого интервью усилится. К чему это приведет?- Шельмование Такера Карлсона связано не с Путиным, скорее, наоборот. Это шельмование подтолкнуло Карлсона к такому независимому поведению. Его уволили с Fox News разве из-за Путина? Нет, из-за Трампа. Карлсон и так делал много интересных интервью, с тем же Илоном Маском, которые никак не укладывались в рамки либеральной повестки.Да, его продолжат шельмовать, но вряд ли Карлсона можно будет в чем-то обвинить. Уж тем более не в шпионаже, как сейчас пишут в некоторых СМИ. На него могут оказать давление, но не думаю, что успешно. Все, что могли сделать против него, уже сделали. Его уволили с телеканала, теперь он независимый журналист.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20240209/1053192507.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, такер карлсон, владимир путин, запад, илон маск, владимир зеленский, fox news
Интервью, Такер Карлсон, Владимир Путин, Запад, Илон Маск, Владимир Зеленский, Fox News

Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информации

11:44 09.02.2024 (обновлено: 14:09 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Такер Карлсон - американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. В соцсети X видео посмотрели 54 миллиона раз всего за шесть часов.
- Богдан Анатольевич, какое послание получили западные лидеры в интервью Владимира Путина?
- Во-первых, то, что Россия будет по-прежнему защищать свои национальные государственные интересы. Во-вторых, Россия не является агрессивной страной, она готова идти на разумные компромиссы.
Кроме того, не стоит считать, что интервью направлено именно лидерам. Лидеры прекрасно все знают, с лидерами сам Путин в контакте, спецслужбы и военные между собой контактируют.
Это интервью было направлено на западного обывателя, который о России ничего не знает, которому вдолбили в голову, что "Раша тудэй" - это российская пропаганда, поэтому читать и слушать то, что там говорят, не надо.
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28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
А Такера Карлсона отнести к российской пропаганде очень сложно. Это американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России и не работал на "Раша тудэй".
В этой ситуации это человек, который четко и последовательно отстаивает свое мнение и самостоятельность мышления в рамках своей профессии.
Это журналист, человек, которому интересно, который задает вопросы и умеет слушать, который хочет понять другую сторону. Он ведь взял интервью у Путина, но он же направил письмо с предложением взять интервью у Зеленского. Этот человек пытается быть объективным в какой-то степени.
Так что людям, которые накрутили 100 миллионов просмотров анонса этого интервью, действительно интересно, что спросил Карлсон и что на это ответил Путин, потому что это интервью - эксклюзивная альтернативная информация, по которой на Западе соскучились.
- Очевидно, что шельмование Такера Карлсона в западных либеральных кругах после этого интервью усилится. К чему это приведет?
- Шельмование Такера Карлсона связано не с Путиным, скорее, наоборот. Это шельмование подтолкнуло Карлсона к такому независимому поведению.
Его уволили с Fox News разве из-за Путина? Нет, из-за Трампа. Карлсон и так делал много интересных интервью, с тем же Илоном Маском, которые никак не укладывались в рамки либеральной повестки.
Да, его продолжат шельмовать, но вряд ли Карлсона можно будет в чем-то обвинить. Уж тем более не в шпионаже, как сейчас пишут в некоторых СМИ. На него могут оказать давление, но не думаю, что успешно.
Все, что могли сделать против него, уже сделали. Его уволили с телеканала, теперь он независимый журналист.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
10:01
Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как информационные поводы в медиапространстве резко сменяют друг друга, а также об отношениях между Россией и странами постсоветского пространства
 
ИнтервьюТакер КарлсонВладимир ПутинЗападИлон МаскВладимир ЗеленскийFox News
 
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