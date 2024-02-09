https://ukraina.ru/20240209/1053184272.html

Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация

Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация - 09.02.2024 Украина.ру

Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация

Военный конфликт на Украине не может прекратиться сейчас, так как Россия все еще не достигла всех своих целей, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T04:19

2024-02-09T04:19

2024-02-09T04:19

новости

владимир путин

украина

денацификация

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На вопрос журналиста, можно ли прекратить войну сейчас, Путин ответил отрицательно."Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", - сказал он.Эта тема обсуждалась на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, отметил он. Европейцы говорили, что Киев не станет подписывать документы "с пистолетом, приставленным к виску", поэтому Россия отвела войска от украинской столицы.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.

https://ukraina.ru/20240125/1052868072.html

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новости, владимир путин, украина, денацификация