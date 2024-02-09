Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими
Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими - 09.02.2024 Украина.ру
Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими
Боевые действия на Украине демонстрируют элементы гражданской войны, поскольку в подразделениях ВСУ служит множество людей, которые ощущают свою принадлежность к РФ.
2024-02-09T03:29
2024-02-09T03:30
новости
украина
владимир путин
такер карлсон
россия
спецоперация
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Об этом в ходе большого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин В подтверждение этому, глава Кремля привёл пример ситуации, которая произошла в зоне проведения СВО. "Украинские солдаты попали в окружение – это конкретный пример из жизни, боевые действия – наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" – и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", – сказал Путин Карлсону. Кроме того Владимир Путин считает, что Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся, однако для восстановления нормальных отношений между народами потребуется немало времени. "Рано или поздно всё равно мы договоримся", — отметил глава государства. Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для прекращения боевых действий и решения конфликта дипломатическим путём. Напротив, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, однако официальный Киев отказывается от всех предложений такого рода. Кроме того, на Украине продолжает действовать закон о запрете переговоров с РФ, пока её президентом является Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир путин, такер карлсон, россия, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия, Спецоперация

Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими

03:29 09.02.2024 (обновлено: 03:30 09.02.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Боевые действия на Украине демонстрируют элементы гражданской войны, поскольку в подразделениях ВСУ служит множество людей, которые ощущают свою принадлежность к РФ.
Об этом в ходе большого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин
В подтверждение этому, глава Кремля привёл пример ситуации, которая произошла в зоне проведения СВО.
"Украинские солдаты попали в окружение – это конкретный пример из жизни, боевые действия – наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" – и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", – сказал Путин Карлсону.
Кроме того Владимир Путин считает, что Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся, однако для восстановления нормальных отношений между народами потребуется немало времени.
"Рано или поздно всё равно мы договоримся", — отметил глава государства. Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для прекращения боевых действий и решения конфликта дипломатическим путём. Напротив, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, однако официальный Киев отказывается от всех предложений такого рода. Кроме того, на Украине продолжает действовать закон о запрете переговоров с РФ, пока её президентом является Владимир Путин.
 
НовостиУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонРоссияСпецоперация
 
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