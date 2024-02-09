По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
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По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону
По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону
По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону Украина.ру, 09.02.2024
2024-02-09T03:22
2024-02-09T03:22
новости
"кинжал"
россия
вооружение
владимир путин
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По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью КарлсонуРоссия беспрерывно продолжает создавать и развивать гиперзвуковые системы противоракетной обороны, опережая весь мир, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карслсону"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны, – они у нас совершенствуются каждый день", - сказал он.Создание систем ПРО, по словам Путина, было необходимо, так как это была ответная мера на развитие вооружения США.В ходе СВО российские ракеты и "Искандеры", и "Калибры", и даже "Кинжалы" довершили разборки с украинской оборонной промышленностью, и все крупнейшие предприятия уничтожили, и продолжают это делать, чтобы они не работали на украинскую армию, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, "кинжал", россия, вооружение, владимир путин
Новости, "Кинжал", Россия, вооружение, Владимир Путин

По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону

03:22 09.02.2024
 
© коллаж Украина.РуПутин Карлсон
Путин Карлсон
© коллаж Украина.Ру
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По созданию ударных гиперзвуковых систем Россия опередила весь мир — Путин в интервью Карлсону
Россия беспрерывно продолжает создавать и развивать гиперзвуковые системы противоракетной обороны, опережая весь мир, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карслсону
"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны, – они у нас совершенствуются каждый день", - сказал он.
Создание систем ПРО, по словам Путина, было необходимо, так как это была ответная мера на развитие вооружения США.
В ходе СВО российские ракеты и "Искандеры", и "Калибры", и даже "Кинжалы" довершили разборки с украинской оборонной промышленностью, и все крупнейшие предприятия уничтожили, и продолжают это делать, чтобы они не работали на украинскую армию, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
 
Новости"Кинжал"РоссиявооружениеВладимир Путин
 
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