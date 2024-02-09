Алексей Самойлов раскрыл, что случится с Харьковом, если ВСУ взорвут две плотины на Северском Донце - 09.02.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов раскрыл, что случится с Харьковом, если ВСУ взорвут две плотины на Северском Донце
Алексей Самойлов раскрыл, что случится с Харьковом, если ВСУ взорвут две плотины на Северском Донце - 09.02.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов раскрыл, что случится с Харьковом, если ВСУ взорвут две плотины на Северском Донце
Волчанск - это важный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. Оттуда идут две дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-02-09T03:30
2024-02-09T03:30
новости
харьков
дрг
чугуев
северский донец
водохранилище
аэродромы
дороги
подрыв
всу
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Вокруг Волчанска сейчас активно действуют ДРГ, потому что это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От него идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, рассказал аналитик.Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца. Дорога на Великий Бурлук проходит с нижней части Северского Донца. При этом с Салтовского водохранилища можно пройти и на Чугуев, добавил эксперт.Конечно, ВСУ взорвут обе плотины на Северском Донце. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище, указал он.Если Харьков останется без воды, то его не придется брать штурмом. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все жители. Без воды город долго не выживет. А в подрыве плотины Киев традиционно обвинит Россию, у них уже есть такой опыт, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053145782.html
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новости, харьков, дрг, чугуев, северский донец , водохранилище, аэродромы, дороги, подрыв, всу, граница, сво
Новости, Харьков, ДРГ, Чугуев, Северский Донец , водохранилище, аэродромы, дороги, подрыв, ВСУ, граница, СВО

Алексей Самойлов раскрыл, что случится с Харьковом, если ВСУ взорвут две плотины на Северском Донце

03:30 09.02.2024
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков вид города
Харьков вид города
© paul-itk.livejournal.com
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Волчанск - это важный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. Оттуда идут две дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Вокруг Волчанска сейчас активно действуют ДРГ, потому что это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От него идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, рассказал аналитик.
Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца. Дорога на Великий Бурлук проходит с нижней части Северского Донца. При этом с Салтовского водохранилища можно пройти и на Чугуев, добавил эксперт.
"Думаю, ВСУ там серьезно окопались, потому что в Башкировке расположена 92-я бригада, а в самом Чугуеве на аэродроме — несколько авиационных частей. Взятие этого города будет большой проблемой. Как раз можно пройти через Волчанск и Великий Бурлук", - отметил Самойлов.
Конечно, ВСУ взорвут обе плотины на Северском Донце. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище, указал он.
Если Харьков останется без воды, то его не придется брать штурмом. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все жители. Без воды город долго не выживет. А в подрыве плотины Киев традиционно обвинит Россию, у них уже есть такой опыт, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин
7 февраля, 17:36
Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действийВоенный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник запаса Генналий Алехин в ходе организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье" рассказал, какие новые задачи требуют первоочередного решения в ходе СВО
 
НовостиХарьковДРГЧугуевСеверский ДонецводохранилищеаэродромыдорогиподрывВСУграницаСВО
 
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