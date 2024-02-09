https://ukraina.ru/20240209/1053180359.html
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода - 09.02.2024 Украина.ру
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
В Киеве говорят о том, что ВС РФ создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Поэтому ВСУ готовят укрепрайоны со стороны севера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-02-09T05:00
2024-02-09T05:00
2024-02-09T05:00
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По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях ВСУ возвели 25 бетонных огневых точек.Такая подготовка больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, потому что большие подразделения быстро поражаются дистанционными средствами. Кроме того, ВСУ все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает, рассказал аналитик.Создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция. ВСУ же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар, добавил эксперт.А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США. Но это секретная информация, реальные цифры ВСУ не озвучат, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, вс рф, россия, украина, граница, укрепления, белгород, белоруссия, сергей наев, алексей самойлов, всу, мины, купянское направление
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, граница, укрепления, Белгород, Белоруссия, Сергей Наев, Алексей Самойлов, ВСУ, мины, Купянское направление
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
В Киеве говорят о том, что ВС РФ создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Поэтому ВСУ готовят укрепрайоны со стороны севера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях ВСУ возвели 25 бетонных огневых точек.
Такая подготовка больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, потому что большие подразделения быстро поражаются дистанционными средствами. Кроме того, ВСУ все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает, рассказал аналитик.
"Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно, они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично", - отметил Самойлов.
Создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция. ВСУ же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар, добавил эксперт.
А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США. Но это секретная информация, реальные цифры ВСУ не озвучат, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь