Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053180359.html
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода - 09.02.2024 Украина.ру
Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
В Киеве говорят о том, что ВС РФ создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Поэтому ВСУ готовят укрепрайоны со стороны севера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-02-09T05:00
2024-02-09T05:00
новости
вс рф
россия
украина
граница
укрепления
белгород
белоруссия
сергей наев
алексей самойлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_18da5bb9a714317e4d9e9a60b5736d8a.jpg
По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях ВСУ возвели 25 бетонных огневых точек.Такая подготовка больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, потому что большие подразделения быстро поражаются дистанционными средствами. Кроме того, ВСУ все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает, рассказал аналитик.Создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция. ВСУ же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар, добавил эксперт.А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США. Но это секретная информация, реальные цифры ВСУ не озвучат, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html
россия
украина
белгород
белоруссия
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_79:0:932:640_1920x0_80_0_0_9a2d1a437b067a3bdf9e60c68c0a81d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, россия, украина, граница, укрепления, белгород, белоруссия, сергей наев, алексей самойлов, всу, мины, купянское направление
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, граница, укрепления, Белгород, Белоруссия, Сергей Наев, Алексей Самойлов, ВСУ, мины, Купянское направление

Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода

05:00 09.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
В Киеве говорят о том, что ВС РФ создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Поэтому ВСУ готовят укрепрайоны со стороны севера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях ВСУ возвели 25 бетонных огневых точек.
Такая подготовка больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, потому что большие подразделения быстро поражаются дистанционными средствами. Кроме того, ВСУ все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает, рассказал аналитик.
"Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно, они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично", - отметил Самойлов.
Создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция. ВСУ же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар, добавил эксперт.
А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США. Но это секретная информация, реальные цифры ВСУ не озвучат, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Позывной Кастет интервью
Вчера, 04:00
Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенковНа войне всякое бывает. В бою ты можешь полагаться не только на себя, но и на своих друзей, иначе не выжить. А значит и друзья должны быть такими, которым ты можешь доверить свою жизнь. А еще есть простые человеческие чувства, которые здесь на войне резко обостряются
 
НовостиВС РФРоссияУкраинаграницаукрепленияБелгородБелоруссияСергей НаевАлексей СамойловВСУминыКупянское направление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
05:28Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти
05:23Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на марше
05:17Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
05:10"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
05:08Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя
05:06Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
05:06Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
05:00Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца
05:00Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
04:52Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин
04:50Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
04:40Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
04:29Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить
04:29"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация
04:20Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
04:19Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация
04:10Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
04:08Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Лента новостейМолния