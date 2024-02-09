https://ukraina.ru/20240209/1053180359.html

Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода

Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода - 09.02.2024 Украина.ру

Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода

В Киеве говорят о том, что ВС РФ создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Поэтому ВСУ готовят укрепрайоны со стороны севера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2024-02-09T05:00

2024-02-09T05:00

2024-02-09T05:00

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По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях ВСУ возвели 25 бетонных огневых точек.Такая подготовка больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, потому что большие подразделения быстро поражаются дистанционными средствами. Кроме того, ВСУ все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает, рассказал аналитик.Создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция. ВСУ же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар, добавил эксперт.А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США. Но это секретная информация, реальные цифры ВСУ не озвучат, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html

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