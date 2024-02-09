https://ukraina.ru/20240209/1053172280.html

Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти

Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти - 09.02.2024 Украина.ру

Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти

После поддержки депутатами Рады закона об усилении мобилизации в первом чтении в украинских пабликах перечисляют наиболее резонансные новшества: электронные повестки, электронный кабинеты, снижение призывного возраста, блокирование счетов уклонистов, отмена отсрочек для аспирантов и т. д.

2024-02-09T05:28

2024-02-09T05:28

2024-02-09T05:28

эксклюзив

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мобилизация

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леонид кучма

кость бондаренко

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И при этом напоминают, что не так давно представители Офиса президента перечисляли некоторые пункты из этого списка и заверяли, что такое возможно только в России, где будто бы "людей превращают в рабов". И задаются вопросом: где же это мы свернули не туда?"Не туда" свернули уже давно. А теперь произошло качественное, почти катастрофическое ухудшение положения на Украине, так охарактеризовал голосование в Раде экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он отметил, что даже не знает, как бы мягче назвать тех, кто собрался под куполом в центре Киева (нардепов — Ред.) и проголосовал за этот "чудовищный антиконституционный документ".По его словам, итоги голосования показывают, что в Верховной Раде больше нет правящего большинства, проголосовали люди, которые "куда-то перебежали". Большинства нет, а раз так, то "надо подавать в отставку этому правительству и надо проводить досрочные выборы", проводить выборы президента, отменять военное положение, считает эксперт.Он в своем блоге поинтересовался, есть ли еще в стране Конституционный суд - "или там сидят какие-то прихлебатели"? И задал риторический вопрос: ради этого боролись за независимость, чтобы к власти пришли шоумены, "чтобы перебить всех украинцев, чтобы Украины не было"?По мнению Соскина, своим решением депутаты проложили прямой путь к гражданской войне на Украине, и эта война уже началась. В качестве подтверждения привел такой факт — в Ивано-Франковской области местные женщины начали ловить тех, кто, как они считают, заслан к ним и сдает их мужей и детей военкомам.Бунты будут, будут переходы через Тису, через другие реки, будут прорывы границ, все это будет, это объективный процесс, противостоять ему невозможно, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко.Что касается голосования в Раде, то эксперт отметил: его ценность в том, что оно показало: "у Ермака (главы ОП — Ред.), не у Зеленского, у Ермака в Верховной Раде существует устойчивое большинство, он контролирует Верховную Раду"."Если завтра он внесет в Верховную Раду проект постановления об отмене трех законов Ньютона, за них проголосуют. То есть, проголосуют за любую бумажку, какую бы он туда ни внес", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Политолог высказал мнение, что в Раде теперь фактически введено крепостное право, раз депутатам запрещено уходить из парламента - "никогда еще не было такого диктата".По словам Бондаренко, изначально этот ограничивающий права и свободы граждан законопроект был задуман для того, чтобы подставить главкома ВСУ Залужного, это не удалось (Залужный дистанцировался), тогда "суть этого законопроекта сместилась на консолидацию депутатского корпуса".Но чем это обернется для народа? История с поисками "наводчицы ТЦК" в Прикарпатье - лишь начало, "это ждет всю Украину в ближайшее время", предрекает эксперт. По его мнению, будет "еще хуже… потому что народ будет вымещать свою злость на членах ТЦК, на близких к ТЦК, на членах их семей, а также на членах врачебных комиссий".Ситуация взрывоопасная. Если послать СБУ или Нацгвардию куда-то усмирять какой-то бунт, то это может привести к еще более тяжелым последствиям, появятся хорошо вооруженные народные мстители, которые будут находить военкомов, устраивать суды Линча, и народ их поддержит, сказал Бондаренко, добавив, что "государственность сегодня под вопросом".Все это следствие как раз политики государства, считает украинский предприниматель, блогер и общественный деятель Павел Себастьянович."То происходит с ТЦК - полное беззаконие, когда уже нет у нас права неприкосновенности. Когда могут схватить любого человека, закинуть в автобус, и семья не будет знать несколько дней, а куда же делся муж, отец. Потом может он позвонит из какой-то учебки, что его, оказывается, забрали в армию", - сказал Себастьянович в эфире ютуб-канала "Politeka".Он добавил, что это полностью неправовая ситуация, которая подогревается всякими активистами, считающими, что служить должны все, что всех надо забрать в армию.Однако, по словам общественного деятеля, эти активисты не понимают, что кто-то же должен работать и в тылу для того, чтобы обеспечивать всем необходимым тех, кто в армии. К тому же в условиях, когда нет уверенности в том, что командиры правильно ведут боевые действия, в условиях конфликта между Зеленским и Залужным - "люди, конечно же, боятся идти на фронт, не хотят идти на фронт, они просто не доверяют военно-политическому руководству".Выявлен и неожиданный побочный эффект от ожидаемого ужесточения мобилизации. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента сообщает, что ОП дал указание НБУ заморозить счета мужчин, которые подлежат мобилизации.Сообщается, что "за январь 2024 года с банковских счетов было выведено почти 70 миллиардов гривен, что является угрозой для всей банковский системы Украины".

https://ukraina.ru/20240208/1053152214.html

https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, мобилизация, эксперты, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, кость бондаренко