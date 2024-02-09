https://ukraina.ru/20240209/1053170490.html
Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино - 09.02.2024 Украина.ру
Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
"Абрамсы" станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК. В подразделениях достаточно FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы уничтожить "Абрамсы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T04:40
2024-02-09T04:40
2024-02-09T04:40
новости
авдеевка
днр
m1 abrams
танки
бпла
дроны
leopard-2 (танк)
бронетехника
работино
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В Авдеевке ВС РФ наносят противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и расчеты БПЛА. Надо не забывать и о работе штурмовиках, рассказал обозревательКонечно, сейчас звучит много нареканий по поводу РЭБ. ВСУ испытывают недостаток артиллерийских снарядов, поэтому FPV-дроны стали их основным оружием. Они наносят беспилотниками существенный урон, добавил эксперт.Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, отметил специалист.В российских подразделениях достаточно операторов FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы в случае обнаружения "Абрамса" нанести удар по вражеской бронетехнике. В конце концов, для бойцов это дело чести, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, днр, m1 abrams, танки, бпла, дроны, leopard-2 (танк), бронетехника, работино, всу, вс рф
Новости, Авдеевка, ДНР, M1 Abrams, танки, БПЛА, дроны, Leopard-2 (танк), бронетехника, Работино, ВСУ, ВС РФ
Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
"Абрамсы" станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК. В подразделениях достаточно FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы уничтожить "Абрамсы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Авдеевке ВС РФ наносят противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и расчеты БПЛА. Надо не забывать и о работе штурмовиках, рассказал обозреватель
Конечно, сейчас звучит много нареканий по поводу РЭБ. ВСУ испытывают недостаток артиллерийских снарядов, поэтому FPV-дроны стали их основным оружием. Они наносят беспилотниками существенный урон, добавил эксперт.
Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, отметил специалист.
"Любой танк будет работать по пехоте. И "Леопард", и "Челленджер", и любой советский танк, который есть в ассортименте у ВСУ. С "Абрамсами" мы еще не сталкивались. Но я не думаю, что они будут намного лучше "Леопардов" последних моделей, которые мы сжигали под Работино", - подчеркнул Угольный.
В российских подразделениях достаточно операторов FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы в случае обнаружения "Абрамса" нанести удар по вражеской бронетехнике. В конце концов, для бойцов это дело чести, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь