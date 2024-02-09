https://ukraina.ru/20240209/1053170490.html

Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино

Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино - 09.02.2024 Украина.ру

Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино

"Абрамсы" станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК. В подразделениях достаточно FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы уничтожить "Абрамсы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T04:40

2024-02-09T04:40

2024-02-09T04:40

новости

авдеевка

днр

m1 abrams

танки

бпла

дроны

leopard-2 (танк)

бронетехника

работино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg

В Авдеевке ВС РФ наносят противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и расчеты БПЛА. Надо не забывать и о работе штурмовиках, рассказал обозревательКонечно, сейчас звучит много нареканий по поводу РЭБ. ВСУ испытывают недостаток артиллерийских снарядов, поэтому FPV-дроны стали их основным оружием. Они наносят беспилотниками существенный урон, добавил эксперт.Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, отметил специалист.В российских подразделениях достаточно операторов FPV-дронов, артиллерии и ФАБов, чтобы в случае обнаружения "Абрамса" нанести удар по вражеской бронетехнике. В конце концов, для бойцов это дело чести, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html

авдеевка

днр

работино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, m1 abrams, танки, бпла, дроны, leopard-2 (танк), бронетехника, работино, всу, вс рф